الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتناسى خسارة “أرسنال” بالرقص في ملهى ليلي (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
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وطن- توجهت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، و الملقبة بأكثر مشجعي كأس العالم إثارة، إلى لندن لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في مواجهة على قمة الجدول يوم الأربعاء.

قميص خاص

لكن لسوء الحظ بالنسبة لإيفانا ، لم تنته الليلة بشكل جيد مع فوز السيتي بنتيجة 3-1 واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعيش إيفانا في ميامي ، لكنها كانت مصممة على مشاهدة أرسنال في أكبر مباراة لهم هذا الموسم.
لقد حظيت إيفانا بضيافة وقميص صمم خصيصاً لها، والذي ظهر عليه كلمة “Knoll # 1” على ظهرها.

قميص أرسنال
قميص أرسنال

شكراً أرسنال

قامت ملكة جمال كرواتيا بارتداء القميص والتقاط الصور التي نشرتها على إنستغرام.

ملكة جمال كرواتيا بارتداء القميص أرسنال
ملكة جمال كرواتيا بارتداء القميص أرسنال

وكتبت إيفانا نول في تعليقها: “شكرًا لك أرسنال، سعيدة جدًا لوجودي هنا الليلة.. هيا بنا.”

على الرغم من النتيجة ، بدت إيفانا مستمتعة بنفسها بسبب أجواء المباراة الصاخبة.

ملهى ليلي

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شاركت إيفانا لاحقًا بعض المقاطع من ليلتها في لندن ، والتي تضمنت زيارة ملهى Cirque Le Soir الليلي في سوهو.

ونشرت عبر خاصية “الستوري” مقطعاً لرجل قزم يرمي سهماً نحوها، في إشارة لوقوعها في الحب، بمناسبة الفلانتاين.

وكانت إيفانا ترتدي فستاناً شفافاً فاضحاً كالعادة، وصورت نفسها وهي تتراقص في الملهى.

مشجعة أرسنال

كان العديد من متابعي إيفانا على إنستغرام البالغ عددهم 3.5 مليون متابعين سعداء عندما علموا أنها كانت مشجعة أرسنال.

قال أحدهم: “تبدو جميلة في قمة الترسانة”

وأضاف آخر: “هذا هو فريقي ”

وثالث كتب: “هاهاها! قميصك متألق! استمري في ذلك!”

نجومية في قطر

أُطلق على الشابة البالغة من العمر 30 عامًا، لقبُ أكثر مشجعي كأس العالم إثارة، بعد أن تجولت في قطر بملابس فاضحة. متحديةً صراحةً قواعد اللباس المحافظة الصارمة في البلاد.

وقالت إيفانا لبيرس مورغان خلال مقابلة مع “توك تي في”: “لقد كنت مندهشة وسعيدة للغاية لأنهم تقبلوا ملابسي”.

وتابعت: “جاء كثير من العرب والقطريين لالتقاط الصور معي. ذكور وإناث وأطفال … الجميع. كان من الرائع حقًا رؤيتهم”.

المصدررصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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