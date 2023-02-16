مشروع المربع الجديد.. ابن سلمان يحاكي الكعبة بـ”المكعب” في الرياض وجدل (شاهد)

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وطن– أثار إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، حيث يحتوي على مبنًى في وسطه يحمل اسم “مكعب الرياض”، حفيظةَ السعوديين والمسلمين في دول العالم، لأن المبنى يحاكي شكل الكعبة المشرفة، وتساءلوا إلى أين يريد بن سلمان اقتياد البلاد بعد أن فتحها على مصراعيها للفساد والفجور، حسب وصفهم.

مشروع المربع الجديد بالسعودية.. أكبر داون تاون

وبحسب فيديو ترويجي للمشروع، فهو أكبر “داون تاون” في العالم بأسلوب جديد ومبتكر للعيش، ويساهم في تطوير مستقبل الرياض ولا يستغرق الوصول إليه أكثر من 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

يضم تصميم #المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.#مشروع_المربع_الجديد#واس pic.twitter.com/9VKHhmX7XU — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 16, 2023

وفي منتصف المشروع تُشاهد أيقونة جديدة “المكعب” الذي يشبه الكعبة الشريفة إلى حد كبير، ويضم أسواقاً ومناطق ترفيهية ومطاعم وفنادق ووحدات سكنية.

وبداخل المكعب حسب الفيديو، تجربةٌ قد تأخذ المرتادين في يوم ما لكوكب المريخ، ويحقّق تجربة تسوق لا مثيل لها، وهذا هو الوجه الجديد لمدينة الرياض.

وبصورة تقريبية للمكعب تبدو زخرفات جصية أقرب إلى قصور الأندلس.

هكذا سيتم تشييد مبنى #المكعب الفريد من نوعه في قلب مدينة الرياض.#مشروع_المربع_الجديد pic.twitter.com/h2yVXktl2j — الموجز السعودي (@saudistuff) February 16, 2023

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سيصبح المشروع أحد أكبر المعالم على مستوى العالم. وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية يضم تصميم المكعب الذي يقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد، مزايا فريدة تعدّ الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم. وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

يمتد #مشروع_المربع_الجديد على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.#المكعب#واس pic.twitter.com/ZMbXHQvrKS — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 16, 2023

ويمتدّ “مشروع المربع الجديد” على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع، ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

ويأتي هذا المشروع الذي تنفّذه شركة تطوير المربع الجديد حسب المصدر، لدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويمتد مشروع المربع الجديد على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع، ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

وأشار صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن شركة تطوير المربع الجديد ستعمل على بناء أيقونة المكعب ليجسّد رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعدّ الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم.

ستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة #المكعب ليجسد رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم.#المكعب؛ بوابتك لعالم آخر.#مشروع_المربع_الجديدhttps://t.co/kFidRZeaFb pic.twitter.com/fthZeGReDk — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 16, 2023

ردود أفعال غاضبة لتشبيه المكعب بالكعبة

وبعيداً عن المزايا الخرافية للمشروع المزمع الانتهاء منه عام 2030، عبّر عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن غضبهم واستيائهم من فكرة محاكاة الكعبة المشرفة أقدس مكان بالنسبة للمسلمين.

حيث علق “سعيد بن ناصر الغامدي”: “مكعب مبس قرن الشيطان على هيئة الكعبة المشرفة في مدينة الرياض رمزية للاستخفاف وتدنيس المقدس وقد سبقه إلى ذلك إبرهة الأشرم.. للهم الحقه به”.

مكعب #مبس_قرن_الشيطان على هيئة الكعبة المشرفة في مدينة #الرياض

رمزية للاستخفاف وتدنيس المقدس.

وقد سبقه إلى ذلك إبرهة الأشرم.

اللهم الحقه به. https://t.co/eAF7JwWmfb — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 16, 2023

وقالت “سلام”: “الرجل-تقصد محمد بن سلمان- نشيط في محو الإسلام ولا أحد يوقفه ومن المستبعد على شعب الحرمين القيام ضده فهم رضعوا الذل كبني إسرائيل وإن لم يتداركوا أنفسهم فلبيعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب وهو أولهم بدأ يسومهم مشرفات العذاب”.

الرجل نشيط في محو الإسلام ولا أحد يوقفه ومن المستبعد على شعب الحرمين القيام ضده فهم رضعوا الذل كبني إسرائيل وإن لم يتداركوا أنفسهم فلبيعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب وهو أولهم بدأ يسومهم مشرفات العذاب — سلام (@tar1490) February 16, 2023

فيما عقّبت جاكلين القحطاني: “استمرارا في إثارة الجدل.. ولي العهد محمد بن سلمان يعلن عزمه بناء “مكعّب” ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة هل أصاب بن سلمان الجنون”.

#المكعب

استمرارا في إثارة الجدل.. ولي العهد #محمد_بن_سلمان يعلن عزمه بناء "مكعّب" ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة هل أصاب بن سلمان الجنون؟ #مشروع_المربع_الجديد pic.twitter.com/JGtKytEBSV — جاكلين القحطاني 🇸🇦 (@Gakiiiliiin) February 16, 2023

وقال “نمر”: “تذكروا يوم طلع محمد بن سلمان لسطح الكعبة قبل كم سنة و الكل كان مستغرب و يتساءل وقتها اخيرًا عرفنا السبب”.

أيقونة مبنى “المكعب” في مشروع المربع الجديد بوسط الرياض

ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.

وستستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية.

فيما سيقدّم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز (مليوني) متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية قالت في تقرير لها قبل أيام، إن رؤية 2030 هي خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وفتح ثقافة بلاده.

وهو لا يحاول فقط بحسب الصحيفة، تقليل اعتماد المملكة على النفط، ولكنه يعمل أيضًا على تحديث “الهوية السعودية“.