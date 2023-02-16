الجمعة, فبراير 17, 2023
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مشروع المربع الجديد.. ابن سلمان يحاكي الكعبة بـ”المكعب” في الرياض وجدل (شاهد)

يضم مشروع المربع الجديد أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم كما يتميز بالبناء الأيقوني "المكعب" في الوسط

كتب خالد الأحمد
مشروع المربع الجديد watanserb.com
إطلاق شركة تطوير المربع الجديد في مدينة الرياض يحتوي على مبنى يحمل اسم مكعب الرياض
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وطن– أثار إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، حيث يحتوي على مبنًى في وسطه يحمل اسم “مكعب الرياض”، حفيظةَ السعوديين والمسلمين في دول العالم، لأن المبنى يحاكي شكل الكعبة المشرفة، وتساءلوا إلى أين يريد بن سلمان اقتياد البلاد بعد أن فتحها على مصراعيها للفساد والفجور، حسب وصفهم.

مشروع المربع الجديد بالسعودية.. أكبر داون تاون

وبحسب فيديو ترويجي للمشروع، فهو أكبر “داون تاون” في العالم بأسلوب جديد ومبتكر للعيش، ويساهم في تطوير مستقبل الرياض ولا يستغرق الوصول إليه أكثر من 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

وفي منتصف المشروع تُشاهد أيقونة جديدة “المكعب” الذي يشبه الكعبة الشريفة إلى حد كبير، ويضم أسواقاً ومناطق ترفيهية ومطاعم وفنادق ووحدات سكنية.

وبداخل المكعب حسب الفيديو، تجربةٌ قد تأخذ المرتادين في يوم ما لكوكب المريخ، ويحقّق تجربة تسوق لا مثيل لها، وهذا هو الوجه الجديد لمدينة الرياض.

وبصورة تقريبية للمكعب تبدو زخرفات جصية أقرب إلى قصور الأندلس.

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سيصبح المشروع أحد أكبر المعالم على مستوى العالم. وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية يضم تصميم المكعب الذي يقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد، مزايا فريدة تعدّ الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم. وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

ويمتدّ “مشروع المربع الجديد” على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع، ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

ويأتي هذا المشروع الذي تنفّذه شركة تطوير المربع الجديد حسب المصدر، لدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويمتد مشروع المربع الجديد على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع، ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

وأشار صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن شركة تطوير المربع الجديد ستعمل على بناء أيقونة المكعب ليجسّد رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعدّ الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم.

ردود أفعال غاضبة لتشبيه المكعب بالكعبة

وبعيداً عن المزايا الخرافية للمشروع المزمع الانتهاء منه عام 2030، عبّر عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن غضبهم واستيائهم من فكرة محاكاة الكعبة المشرفة أقدس مكان بالنسبة للمسلمين.

حيث علق “سعيد بن ناصر الغامدي”: “مكعب مبس قرن الشيطان على هيئة الكعبة المشرفة في مدينة الرياض رمزية للاستخفاف وتدنيس المقدس وقد سبقه إلى ذلك إبرهة الأشرم.. للهم الحقه به”.

وقالت “سلام”: “الرجل-تقصد محمد بن سلمان- نشيط في محو الإسلام ولا أحد يوقفه ومن المستبعد على شعب الحرمين القيام ضده فهم رضعوا الذل كبني إسرائيل وإن لم يتداركوا أنفسهم فلبيعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب وهو أولهم بدأ يسومهم مشرفات العذاب”.

فيما عقّبت جاكلين القحطاني: “استمرارا في إثارة الجدل.. ولي العهد محمد بن سلمان يعلن عزمه بناء “مكعّب” ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة هل أصاب بن سلمان الجنون”.

وقال “نمر”: “تذكروا يوم طلع محمد بن سلمان لسطح الكعبة قبل كم سنة و الكل كان مستغرب و يتساءل وقتها اخيرًا عرفنا السبب”.

أيقونة مبنى “المكعب” في مشروع المربع الجديد بوسط الرياض

ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.

وستستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية.

فيما سيقدّم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز (مليوني) متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية قالت في تقرير لها قبل أيام، إن رؤية 2030 هي خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وفتح ثقافة بلاده.

وهو لا يحاول فقط بحسب الصحيفة، تقليل اعتماد المملكة على النفط، ولكنه يعمل أيضًا على تحديث “الهوية السعودية“.

المصدرتويتر ، وكالة الأنباء السعودية ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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