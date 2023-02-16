الجمعة, فبراير 17, 2023
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مخابرات الجزائر ومخطط إسقاط محمد السادس.. اعترافات خطيرة لأبو الفضل بعجي (فيديو)

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر أبو الفضل بعجي، أكد أن المخابرات الجزائرية أرسلته إلى المغرب سابقا لإثارة الفوضى داخل الجارة الغربية.

كتب فهمي الورغمي
مخطط إسقاط محمد السادس watanserb.com
أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر أبو الفضل بعجي
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وطن– تداول ناشطون مغاربة مقطع فيديو لسياسي وأمين عام حزب جزائري أكد خلال حضور إعلامي مع فضائية “الشروق نيوز” المحلية، أن المخابرات الجزائرية قد أرسلته في إطار بعثة تابعة لمنظمة دولية إلى المغرب لمحاولة إثارة مظاهرات مناوئة للملك محمد السادس.

أبو الفضل بعجي يتحدث عن المغرب

وانتشر مقطع فيديو لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، أبو الفضل بعجي، قال خلاله إن “الدولة الجزائرية أرسلتني قبل فترة بصفتي طالبا ينضوي تحت منظمة دولية إلى المغرب لتحريض الناس على الفوضى…لي يفهم راه يفهم”.

وجاءت تصريحات “بعجي” على خلفية سؤال تقدم به المذيع اعتبر فيه- بحسب ما يرى كثيرون على حد قوله- أن بعجي واحد من أقل السياسيين انتقادا للنظام المغربي.

أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات وجهها ناشطون مغاربة إلى السياسي الجزائري، معتبرين أنها حجة لكل من يعتقد أن المغرب يتدخل في شؤون جارته الشرقية على حد قول الكثيرين.

تصريحات بعجي تثير جدلا

سخرت “صابرين” من تصريحات أبو الفصل بعجي واعتبرت أنه “رأفت الهجان” الجزائري في المغرب، في إشارة إلى رجل المخابرات المصري رأفت الهجان الذي تمكن في السبعينات من القرن الماضي من اختراق الداخل الإسرائيلي.

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وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أبو الفضل بعجي النسخة الجزائرية لرأفت الهجان ماتقولولي لا KGB لا FBI ..وما يثير فعلا الشفقة والإشمئزاز في آن واحد هو تصفيق الجمهور بعد أن تباهى أنه اول واحد دعى المغاربة للتظاهر”

فيما انتقد “هشام” تفاعل الحضور معه داخل الأستوديو، وقال “الغريب في الأمر أنهم انتقدوه بشكل ضمني على قدومه للمغرب، و كي يخرج من هذا الموقف كان لزاما عليه أن يقول بأنه ينتقد المغرب، ثم صفقوا له.يا سلام”.

وتابع:”يعني تقول المغرب مزيان نتا راك منبوذ، تقول المروك خايب تولي بوصبع من درجة كابران.زعما ما لقيت ما نقول غير : حسبي الله و نعم الوكيل”.

وفي سياق ردود الأفعال على تصريحات بعجي، جاء في أحد التعليقات “تباهى ابو الفضل بعجي بكونه هو وحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي يرأسه، كانا الأكثر انتقادا للنظام المغربي في الجزائر”.

وتابع “تأتي تصريحات بعجي باعترافه بالتحريض على الفوضى بالمغرب، لتناقض تصريحاته السابقة التي ظل يرددها بشأن اتهام المغرب بالتدخل في الشؤون الجزائرية”.

من هو أبو الفضل بعجي؟؟

يشار هنا إلى أن هذا التصريح من بعجي حول المغرب، ليس الأول من نوعه سواء من حيث موضوعه (المغرب) أو من حيث إثارته للجدل.

وكان آخر هذه التصريحات حديثه عن قضية أميرة بوراوي، التي قامت المخابرات الفرنسية بإجلائها بطريقة سرية (حسب ماذكر بيان الرئاسة الجزائرية).

وقال في حوار حصري مع موقع “الجزائر الآن” المحلي إن “مخطط ضرب العلاقات الجزائرية التونسية فشل، واللوبي الفرنسي المعادي يريد الاستفراد بتونس” وأن “عملية تهريب بوراوي كان وراءها اللوبي الفرنسي المعادي للجزائر”.

وأضاف أن “ما حدث ليس عمل منعزلا والنجاحات الجزائرية أقلقت اللوبي الصهيوني المغربي” ووصف بوراوي بأنها “مجرد أداة لتنفيذ المخطط المعادي للجزائر” على حد تعبيره.

المصدرتويتر ، الجزائر الأن ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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