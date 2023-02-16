قضية الجنس الجماعي.. روبي تكشف تفاصيل علاقتها مع برلسكوني بعد تبرئتها (شاهد)

وطن– كشفت المغربية كريمة المحروق المعروفة باسم “روبي”، والتي ذاع صيتها لسنوات على أنها العشيقة القاصرة لرئيس الوزراء الأسبق “سيلفيو برلسكوني” في قضية حفلات الجنس الجماعي المرفوعة ضده في إيطاليا، حقيقةَ تلك الادعاءات في مؤتمر صحفي، الخميس.

“روبي” تتحدث عن كواليس علاقتها ببرلسكوني

وبمناسبة صدور قرار تبرئتها من أي دور في حفلات برلسكوني سيئة السمعة المعروفة باسم “البونغا بونغا”، والتي تعني الجنس الجماعي، خلال تقديمها لكتابها الموسوم بـ”كريمة” خلال مؤتمر صحفي في الغرض، نفت كريمة المحروق (روبي) أن تكون مارست الجنس مع برلسكوني عندما كانت قاصراً.

وبعد الحكم، قالت المحروق للصحفيين: “أنا سعيدة للغاية”، مضيفة أن براءتها تؤكد أنها كانت تقول الحقيقة.

وفي سياق متصل، أوضحت روبي (30 عاماً)، خلال تقديم كتابها الجديد موقَفها، قائلةً: “اتُهمت في البداية بكوني عاهرة دون السن القانونية، وهي وصمة عار لحقت بي على الفور. أعتقد أنني أثبتت طوال هذه السنوات أنني لم أكن عاهرة أبدًا”.

وتابعت: “لاحقًا تم اتهامي بالفساد ولكن لحسن الحظ تم تبرئتي بالأمس.. أستطيع أن أقول بكل صدق إنني لم أكن أتوقع تبرئة إطلاقاً لأنني ربما كنت معتادة على تلقي الأسوأ فقط من الإعلام والقضاء”.

وأضافت الشابة المغربية، حسب ما أفادت صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية: “يجب أن أقول إنه بالأمس استغرق الأمر مني بعض الوقت لأدرك هذه الأخبار الرائعة. حتى المحامين الخاصين بي كانوا دائمًا موجودين من أجلي وقالوا: هذا صحيح، لقد تمت تبرئتك (..) الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله إنه يمكنني الآن أخيرًا البدء في العيش كفتاة عادية”.

واستطدرت: “واعتبرت أنه قد تم “سرقة أفضل سنواتي، السنوات التي يجب أن تكون خالية من الهموم، سنوات المراهقة.. بفضل ابنتي وعائلتي، يمكنني الآن الاستمتاع بقليل من السلام (..)”.

مضيفة: “لقد عشت حياتي بالشارع، حيث ينظر إلي رجال وكأنني قطعة من اللحم.. لقد قابلت كثيرين (..) من الرئيس سيلفيو برلسكوني لم أشعر بهذا الشعور أبدًا..”.

تعليق برلسكوني على قرار تبرئته من قضية “البونغا بونغا”

وعلى غرار روبي، برّأت المحكمة، أمس الأربعاء، برلوسكوني من تهم دفع رشوة لـ24 ضيفاً في حفلاته للإدلاء بشهادات زور في محاكمة سابقة اتهم فيها بدفع أموال لإقامة علاقة جنسية مع روبي التي كانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاماً.

وقال “برلسكوني” في تغريدة على “تويتر” بمناسبة تبرئته: “تمّت تبرئتي أخيراً بعد أكثر من 11 عاماً من المعاناة والإهانة والأضرار السياسية التي لا تُحصى، لأنني كنت محظوظاً بما يكفي لأن أُحاكَم على يد قضاة عرفوا كيف يبقون مستقلّين وحياديين ونزيهين في مواجهة الاتهامات التي لا أساس لها التي وُجّهت إلي”.

Finalmente assolto dopo oltre 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. pic.twitter.com/LKp2vAHpzn — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 15, 2023

فيما قال محاميه، فيديريكو سيكوني للصحفيين أمام المحكمة: “لا يمكنني إلا أن أكون راضياً جداً”، في حين لم يتمكن القضاة من إثبات تهم الفساد.

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عامًا)، الذي انتخب في سبتمبر عضواً في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت “روبي-تير”.

وأضاف “سيكوني”، أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال: “ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي”، آملاً أن لا يستأنف الادعاء المحاكمة.

كما علّقت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على براءة “برلسكوني” بالقول: “نبأ ممتاز يضع حدّاً لقضية قانونية طويلة كانت لها أيضاً تداعيات كبيرة على الحياة السياسية والمؤسسية الإيطالية”.