الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

فضيحة برشلونة الجديدة بعد اتهامه بالرشوة .. هل سيهبط للدرجة الثانية؟!

برشلونة متهم بدفع مليون و400 ألف يورو إلى الحكم الإسباني السابق نيغريرا

كتب فارس أبو شيحة
فضيحة برشلونة الجديدة watanserb.com
برشلونة متهم بدفع الرشوة المالية
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن فضيحة برشلونة في دفع رشوة مالية إلى نائب رئيس الحكام في الاتحاد الإسباني السابق، خوسيه نيغريرا، وفق التحقيقات التي أدلى بها المدعي العام في كتالونيا.

وقالت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، إن إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قد دفعت رشوة مالية تقدّر بمليون و400 ألف يورو إلى شركة (داسنيل 95)، التي يتولي رئاستها الحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني السابق.

فضيحة برشلونة الجديدة

وأردفت الإذاعة الإسبانية: “الحكم الإسباني السابق نيغريرا، كان أحد الحكام السابقين في الدوري الإسباني، وقد استلم 600 ألف يورو في عام 2026، و500 ألف يورو في 2017، و319 ألف يورو في عام 2018”.

وكان نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني نيغريرا، قد شغل هذا المنصب، خلال الفترة ما بين عام 1994 وحتى عام 2018.

جوسيب ماريا بارتوميو
رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو

كما أضافت إذاعة (كادينا سير) الكتالونية: “التقارير من مكتب الاعاد العام في برشلونة، تشير إلى أن النادي دفع المبلغ، خلال الفترة ما بين 2016-2018”.

وتابعت: “الحكم الإسباني السابق نيغريرا ونجله، أكدا خلال مثولهما أمام المدعي العام في برشلونة، أن الفريق لم يتلقّ أي معاملة خاصة خلال تحكيمه في المباريات، وأن تلك الأموال كانت من أجل نصائح للاعبين وكيفية التعامل مع الحكام في المباريات”.

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كما استكملت الإذاعة الإسبانية: “نيغريرا نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، فشل في إثبات تقديم أي من الأوراق التي تؤكد صحة كلامه، أن حصول برشلونة على الخدمات السالفة بالذكر مقابل عائد مالي”.

رد نادي برشلونة بعد اتهامه بالرشوة المالية

وفي ذات السياق، ردّ رئيس نادي برشلونة الحالي خوان لابورتا، بشأن دفع رشوة مالية من قبل إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب بارتوميو: “سيقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية. ضد الذين يحاولون تشويه صورة النادي من خلال تلميحات محتملة لسمعته، من خلال نشر هذ المعلومات”.

وأوضح نادي برشلونة، بأن التقرير بالمنشور حول اتهام النادي بدفع رشوة مالية، “النادي استأجر خدمات مستشار خارجي قام بتزويد الأمناء الفنيين للنادي بتقارير في شكل فيديو عن لاعبين شباب من أندية أخرى في إسبانيا”.

خوان لابورتا رئيس برشلونة
خوان لابورتا رئيس برشلونة

وتابع بيان النادي: “امتدت العلاقة مع هذا المورد إلى التقارير الفنية بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة، من قبل فريق التدريب الأول والثاني. وهي ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم المحترفة”.

وجاءت تلك الفضيحة لنادي برشلونة، بعد المستوى الإيجابي الذي يقدمه الفريق الكتالوني. تحت قيادة المدرب وأسطورة برشلونة تشافي، على صعيد جميع المسابقات المختلفة، والتي تكللت بالتتويج بكأس السوبر الإسباني 2023 وصدارة الدوري الممتاز حتى الآن.

ويتصدر فريق برشلونة (البلوغرانا)، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + إذاعة كادينا سير + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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