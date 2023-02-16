الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناشاي الـYaupon: مشروب أمريكي قد يكتسح السوق ويجعلك تستغني عن القهوة
حياتنا

شاي الـYaupon: مشروب أمريكي قد يكتسح السوق ويجعلك تستغني عن القهوة

"اليوم يتجه مشروب الـYaupon نحو اكتساح السوق، وربما يتغلّب على نجومية المشورب الأسود...."

كتب معالي بن عمر
شاي Yaupon watanserb.com
شاي Yaupon
- Advertisement -

وطن-هل تبحث عن بديل للقهوة؟ هذا المشروب الجديد الذي يُعتقد أنه حديث الولادة، قد يجعلك تستغني عن القهوة.

في هذا الصدد، نشر موقع “لو سوار” البلجيكي تقريرًا تحدّث فيه عن القهوة ووفوائدها العظيمة، مشيرًا إلى أن شربها بطريقة مفُرطة، قد يتسبب في مشاكل صحية، لاسيما وأن الدراسات حددت بدقة عدد الأكواب التي يجب أن نشربها كل يوم.

وفي الحقيقة، انتشر مؤخّرًا على نطاق واسع شاي مختلف عمّا نعرفه عن أنواع الشاي الأخرى، ويُعرف باسم اليوبون أو الـYaupon، إلا أنه لا يلبي احتياجاتنا من الكافيين. وهكذا، يمكن أن يكون المشروب المعروف في الولايات المتحدة بديلاً للقهوة. كما قامت شركة التوزيع الأمريكية “هول فودز” بإدراجها في قائمة الغذاء لعام 2023.

هذا المشروب العصري يسمى yaupon، مصدره نبات شبيهة بنبات حكيم القدس، كما يمكن أن يكون مشروبًا لذيذًا. وتُستخدم أوراق الـyaupon، وجذوعه بعد تجفيفه ثم يتم تحميصه وأخيرًا يُستعمل في شكل منقوع. يشتهر شاي الـYaupon باحتوائه على كمية معينة من الكافيين ومضادات الأكسدة. لذلك، فإن بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة للكافيين سيتمكنون من شربه دون قلق.

شاي بديل قهوة
شاي بديل قهوة

الشاي الأسود أم الشاي الأخضر: كيف تختار الشاي؟

مشروب ذو فوائد كثيرة

بالإضافة إلى الكافيين، فإن من بين ميزات شاي الـyaupon، هو محتواه من الثيوبرومين، وهو جزيء تجده على وجه الخصوص في مربع من الشوكولاتة الداكنة. مثل الكافيين، يقلل الثيوبرومين من الشعور بالتعب، ولكن قبل كل شيء يطلق كمية كبيرة من الأدرينالين. بمعنى آخر، يبقيك شاي الـyaupon مستيقظًا ويجعلك سعيدًا.

هذا المشروب منتشر بالفعل في المقاهي الأمريكية. غالبًا ما يتم دمج هذا النبات مع الماتشا أو ريحان الليمون للحصول على مشروب ألذ. وعلى عكس القهوة، فإن مشروب اليوبون ليس مُرًا. ولكن بحسب البيانات فإن مصدرها الأصلي الولايات المتحدة، أي أنه ليس حديث النشأة، وبالتحديد استخدمه السكان الأصليون في قبيلة شيروكي لفترة طويلة كمشروب نموذجي.

كيف يمكن لشرب الشاي الأسود أن يحسن صحتك على المدى الطويل؟

غائب في أوروبا

- Advertisement -

ومع ذلك، فإن شاي الـyaupon لا يزال غير معروف في قوائم القهوة والموزعين الأوروبيين. وللحصول عليه، فإن أكثر الطرق استخدامًا في الوقت الحالي؛ ه طلبه عبر الإنترنت. ولأن سكان أوروبا يُعتبرون من عشاق القهوة، قد تجد أوروبا نفسها مهتمة بتطوير هذا المشروب داخل حدودها في وقت لاحق.

حكيم القدس
حكيم القدس

ووفقًا لدراسة أجراتها هولندا، شكلت أوروبا نسبة 33٪ من استهلاك القهوة في جميع أنحاء العالم في 2020/2021. كما تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة بين أكبر مستهلكي هذا المشروب في العالم.

هذا ويستهلك البلجيكيون 6.8 كغم من القهوة في المتوسط ​​سنويًا. لكن اليوم يتجه مشروب الـYaupon نحو اكتساح السوق، وربما يتغلّب على نجومية المشروب الأسود.

هل سمعت عن الشاي الأزرق؟.. هذه فوائده وطريقة تحضيره

المصدرلو سوار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

حياتنا

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم.. كم كوباً يجب أن تشرب في اليوم؟

حياتنا

دراسة علمية: القهوة تقلّل من أمراض الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني

حياتنا

دراسة دنماركية: إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

حياتنا

ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

حياتنا

ثلاث طرق فعّالة لطحن حبوب القهوة إذا لم يكن لديك مطحنة خاصة

حياتنا

لا تتخلص من القهوة المتبقية.. بهذه الحيلة يمكنك استخدامها لأيام إضافية

حياتنا

تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

حياتنا

خدعوك فقالوا..فيما يلي عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم

حياتنا

هل يمكن لمرضى السكري شرب القهوة؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

حياتنا

لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز وليس بكوب من القهوة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC