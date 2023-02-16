شاي الـYaupon: مشروب أمريكي قد يكتسح السوق ويجعلك تستغني عن القهوة

- Advertisement -

وطن-هل تبحث عن بديل للقهوة؟ هذا المشروب الجديد الذي يُعتقد أنه حديث الولادة، قد يجعلك تستغني عن القهوة.

في هذا الصدد، نشر موقع “لو سوار” البلجيكي تقريرًا تحدّث فيه عن القهوة ووفوائدها العظيمة، مشيرًا إلى أن شربها بطريقة مفُرطة، قد يتسبب في مشاكل صحية، لاسيما وأن الدراسات حددت بدقة عدد الأكواب التي يجب أن نشربها كل يوم.

وفي الحقيقة، انتشر مؤخّرًا على نطاق واسع شاي مختلف عمّا نعرفه عن أنواع الشاي الأخرى، ويُعرف باسم اليوبون أو الـYaupon، إلا أنه لا يلبي احتياجاتنا من الكافيين. وهكذا، يمكن أن يكون المشروب المعروف في الولايات المتحدة بديلاً للقهوة. كما قامت شركة التوزيع الأمريكية “هول فودز” بإدراجها في قائمة الغذاء لعام 2023.

هذا المشروب العصري يسمى yaupon، مصدره نبات شبيهة بنبات حكيم القدس، كما يمكن أن يكون مشروبًا لذيذًا. وتُستخدم أوراق الـyaupon، وجذوعه بعد تجفيفه ثم يتم تحميصه وأخيرًا يُستعمل في شكل منقوع. يشتهر شاي الـYaupon باحتوائه على كمية معينة من الكافيين ومضادات الأكسدة. لذلك، فإن بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة للكافيين سيتمكنون من شربه دون قلق.

مشروب ذو فوائد كثيرة

بالإضافة إلى الكافيين، فإن من بين ميزات شاي الـyaupon، هو محتواه من الثيوبرومين، وهو جزيء تجده على وجه الخصوص في مربع من الشوكولاتة الداكنة. مثل الكافيين، يقلل الثيوبرومين من الشعور بالتعب، ولكن قبل كل شيء يطلق كمية كبيرة من الأدرينالين. بمعنى آخر، يبقيك شاي الـyaupon مستيقظًا ويجعلك سعيدًا.

هذا المشروب منتشر بالفعل في المقاهي الأمريكية. غالبًا ما يتم دمج هذا النبات مع الماتشا أو ريحان الليمون للحصول على مشروب ألذ. وعلى عكس القهوة، فإن مشروب اليوبون ليس مُرًا. ولكن بحسب البيانات فإن مصدرها الأصلي الولايات المتحدة، أي أنه ليس حديث النشأة، وبالتحديد استخدمه السكان الأصليون في قبيلة شيروكي لفترة طويلة كمشروب نموذجي.

غائب في أوروبا

- Advertisement -

ومع ذلك، فإن شاي الـyaupon لا يزال غير معروف في قوائم القهوة والموزعين الأوروبيين. وللحصول عليه، فإن أكثر الطرق استخدامًا في الوقت الحالي؛ ه طلبه عبر الإنترنت. ولأن سكان أوروبا يُعتبرون من عشاق القهوة، قد تجد أوروبا نفسها مهتمة بتطوير هذا المشروب داخل حدودها في وقت لاحق.

ووفقًا لدراسة أجراتها هولندا، شكلت أوروبا نسبة 33٪ من استهلاك القهوة في جميع أنحاء العالم في 2020/2021. كما تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة بين أكبر مستهلكي هذا المشروب في العالم.

هذا ويستهلك البلجيكيون 6.8 كغم من القهوة في المتوسط ​​سنويًا. لكن اليوم يتجه مشروب الـYaupon نحو اكتساح السوق، وربما يتغلّب على نجومية المشروب الأسود.