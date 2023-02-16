الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

رسميا.. قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد وصحفي قطري يؤكد إتمام الصفقة

أعلن الصحفي القطري ماجد الخليفي إتمام قطر للصفقة واستحواذها على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

كتب باسل النجار
قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد watanserb.com
قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد
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وطن– أكد الصحفي الرياضي القطري المعروف ماجد الخليفي، رئيس تحرير “استاد الدوحة”، استحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإتمام الصفقة التي أثارت الجدل طيلة الفترة الماضية.

ماجد الخليفي: مانشستر يونايتد قطري

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر ماجد الخليفي صورة لشعار النادي الإنجليزي، وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية:”مانشستر يونايتد قطري”.

التغريدة التي حققت تفاعلا كبيرا وحازت على عدد قياسي من الإعجاب والمشاركة في وقت قصير.

وتفاعلا مع الخبر علق “علي نوري”، رئيس تحرير ومقدم برنامج “الكأس” بقناة “آي نيوز” العراقية، والكاتب في جريدة الراية القطرية: “أجمل خبر لعشاق المان يونايتد.. هلا قطر”.

تغريدة الصحفي الرياضي القطري ماجد الخليفي مانشستر يونايتد قطري
تغريدة الصحفي الرياضي القطري ماجد الخليفي مانشستر يونايتد قطري

وقال محمد أبو الروس مقدم البرامج الرياضية على تلفزيون الكويت:”يا اخي روح الله يوفقك دنيا واخره على هالخبر التاريخي.”

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فيما كتب مشعل شاكر مقدم البرامج الرياضية بقناة “الكأس”:”صفقة معلم نادي تاريخي برافووو.”

ما المبلغ الذي دفعته قطر لشراء مانشستر يونايتد؟

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت في تقرير سابق أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعطي قطر الضوء الأخضر للاستيلاء على مانشستر يونايتد، على الرغم من تضارب المصالح الواضح الذي قد يسببه في دوري أبطال أوروبا ، نظرًا لأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك باريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة فإنه مع تقديم العطاءات الأولية لشركة يونايتد في مجموعة رين ، البنك الذي يدير المزاد ، من المفهوم أن مجموعة من المستثمرين القطريين على استعداد لتسجيل اهتمامهم بالاستحواذ على المان يونايتد.

وكان الحديث بحسب الصحيفة عن عرض ضخم شجعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بنفسه، ورجح أن يقترب من سعر 5 مليارات جنيه إسترليني الذي قد يقبله الأشقاء جليزر للنادي.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد أكدت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهتم بشدة بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن إستراتيجية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمحاولة شراء مانشستر يونايتد مع امتلاكه لباريس سان جيرمان، ستكون في أن يثبت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كلَّ نادٍ سيُسيطر عليه كيان منفصل.

ووفقاً للصحيفة، فإن إستراتيجية أمير قطر هذه تأتي لأن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية التي يمكن أن تلتقي في نفس المسابقة، مثل دوري أبطال أوروبا، لا تسمح أن يكون لها نفس المالك.

إيلون ماسك أراد شراء مانشستر يونايتد

جدير بالذكر أيضا أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كانت قد كشفت عن اهتمام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأكدت استعداده دفع 4.5 مليار جنيه استرليني مقابل تزعمه قلعة الشياطين الحمر.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية إن إيلون ماسك الذي يحب المال والأضواء، قرر هذه المرة خوض غمار تجربة جديدة، ستكون عبر ترؤسه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حال تم ما كشفته مصادرها عن رغتبه الكبيرة في شراء النادي.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هو واحد من قلة مختارة ممن لديهم القدرة على شراء المان يونايتد بقيمة 4.5 مليار جنيه استرليني.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُعتقد أن الملياردير الأمريكي كان يراقب الوضع عن كثب في قلعة عائلة جليزر المالكة للنادي التي أبدت استعدادها لبيعه في حال وجدت مشتر مناسب على حد تعبيرها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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