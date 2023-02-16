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تهديد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر ونشطاء يشيرون بالاتهام لإيران

كشفت السفارة السعودية بالجزائر عن تلقيها تهديداً مباشراً من مجهول بتفجير مبنى السفارة

باسل النجار
كتب باسل النجار
تهديد بتفجير سفارة السعودية في الجزائر watanserb.com
تهديد من شخص مجهول بتفجير مبنى سفارة المملكة السعودية في الجزائر

وطن– كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الجزائر، تفاصيل تهديد وصلها من شخص مجهول بتفجير مبنى السفارة، الأمر الذي أثار القلق بين منتسبي السفارة واستدعى تدخل السلطات الجزائرية.

تهديد من مجهول بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

وفي بيان رسمي لها، قالت السفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً فجر يوم، الأربعاء 15 فبراير 2023، من شخص وجّه تهديداً مباشراً بتفجير مبنى السفارة.

وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.

وتابع بيان السفارة السعودية: “وإن سفارة المملكة إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة”.

اتهامات للشيعة وإيران

وأثار هذا الخبر جدلاً بين السعوديين على مواقع التواصل، الذين أشاروا إلى ضرورة زيادة تأمين مبنى سفارة بلادهم بالجزائر بعد هذا التهديد تحسّباً لأي طارئ.

وفي هذا السياق، غرد ناشط باسم هادي: “هولاء هددوا السفارة فكيف بالمواطنين العاديين.. السفر لشمال افريقيا خطر”. حسب قوله.

فيما أشار بعضهم بالاتهام للشيعة في الجزائر، وكتب ناشط: “التشيع منتشر مثل النار في الهشيم في الجزائر وخاصة في مناطق الأمازيغ مثل شبيبة القبائل.. ولما يجتمع (الشيعي والبربري والمتفرنس ) يكون الهدف بلاد الحرمين حفظها الله من كل مكروه”.

وعلى نفس الخط ذكر آخر: “لو بحثت عن الدوافع ستجد أنه صوفي قد تشيع .. ظلمات بعضها فوق بعض”.

وقال عبدالرحمن: “انا أبصم بالعشرة اذا ايران مالها يد بالموضوع”.

من جانبه، توجّه الناشط السعودي “أبو سعد” للسلطات الجزائرية بالشكر على سرعة التحرك، وقال: “نشكر قوات الأمن الجزائرية لسرعة الاستجابة والقبض على المتهم مع اطيب الامنيات بالتوفيق للاخوة في الجزائر”.

وأوقف الأمن الجزائري، أمس الأربعاء، شخصاً هدّد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الجزائرية.

ووفق ما أورد التلفزيون الجزائري الرسمي: “تلقت سفارة السعودية مكالمة هاتفية من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة”.

وأفاد بأن “مصالح الأمن، وفور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي”.

وأكد التلفزيون الجزائري، أنه تم إخضاع الشخص الموقوف لمراقبة وفحوصات طبية نفسية قبل أن يقدم أمام العدالة.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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