تهديد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر ونشطاء يشيرون بالاتهام لإيران

وطن– كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الجزائر، تفاصيل تهديد وصلها من شخص مجهول بتفجير مبنى السفارة، الأمر الذي أثار القلق بين منتسبي السفارة واستدعى تدخل السلطات الجزائرية.

تهديد من مجهول بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

وفي بيان رسمي لها، قالت السفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً فجر يوم، الأربعاء 15 فبراير 2023، من شخص وجّه تهديداً مباشراً بتفجير مبنى السفارة.

وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.

وتابع بيان السفارة السعودية: “وإن سفارة المملكة إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة”.

اتهامات للشيعة وإيران

وأثار هذا الخبر جدلاً بين السعوديين على مواقع التواصل، الذين أشاروا إلى ضرورة زيادة تأمين مبنى سفارة بلادهم بالجزائر بعد هذا التهديد تحسّباً لأي طارئ.

وفي هذا السياق، غرد ناشط باسم هادي: “هولاء هددوا السفارة فكيف بالمواطنين العاديين.. السفر لشمال افريقيا خطر”. حسب قوله.

فيما أشار بعضهم بالاتهام للشيعة في الجزائر، وكتب ناشط: “التشيع منتشر مثل النار في الهشيم في الجزائر وخاصة في مناطق الأمازيغ مثل شبيبة القبائل.. ولما يجتمع (الشيعي والبربري والمتفرنس ) يكون الهدف بلاد الحرمين حفظها الله من كل مكروه”.

وعلى نفس الخط ذكر آخر: “لو بحثت عن الدوافع ستجد أنه صوفي قد تشيع .. ظلمات بعضها فوق بعض”.

وقال عبدالرحمن: “انا أبصم بالعشرة اذا ايران مالها يد بالموضوع”.

من جانبه، توجّه الناشط السعودي “أبو سعد” للسلطات الجزائرية بالشكر على سرعة التحرك، وقال: “نشكر قوات الأمن الجزائرية لسرعة الاستجابة والقبض على المتهم مع اطيب الامنيات بالتوفيق للاخوة في الجزائر”.

وأوقف الأمن الجزائري، أمس الأربعاء، شخصاً هدّد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الجزائرية.

ووفق ما أورد التلفزيون الجزائري الرسمي: “تلقت سفارة السعودية مكالمة هاتفية من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة”.

وأفاد بأن “مصالح الأمن، وفور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي”.

وأكد التلفزيون الجزائري، أنه تم إخضاع الشخص الموقوف لمراقبة وفحوصات طبية نفسية قبل أن يقدم أمام العدالة.