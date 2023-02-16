الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا
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وطن- يستعد حامل اللقب ريال مدريد للمباراة المنتظرة أمام أوساسونا، السبت، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا على ملعب (ستاد السادار)، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة القوية أمام أوساسونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين.

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دفاع الملكي (ريال مدريد): إيدير ميليتاو، روديجر (ناتشو)، دافيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، كامامينغا (لوكا مودريتش)، توني كروس (داني سيبايوس).

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، فالفيردي (ماركو أسينسيو).

وسيغيب عن المباراة فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، مع احتمالية قائد الفريق الملكي كريم بنزيما بسبب مشاكل على مستوى العضلة، وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

وستبث المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تدريبات أوساسونا
تدريبات أوساسونا

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وأساسونا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي، أو التونسي رؤوف خليف.

ويتواجد فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 48 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس أوساسونا في المركز التاسع من الترتيب برصيد 30 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي أوساسونا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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