تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني الممتاز

وطن- يستعد حامل اللقب ريال مدريد للمباراة المنتظرة أمام أوساسونا، السبت، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا على ملعب (ستاد السادار)، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة القوية أمام أوساسونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين.

دفاع الملكي (ريال مدريد): إيدير ميليتاو، روديجر (ناتشو)، دافيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، كامامينغا (لوكا مودريتش)، توني كروس (داني سيبايوس).

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، فالفيردي (ماركو أسينسيو).

وسيغيب عن المباراة فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، مع احتمالية قائد الفريق الملكي كريم بنزيما بسبب مشاكل على مستوى العضلة، وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية.

وستبث المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وأساسونا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي، أو التونسي رؤوف خليف.

Tomorrow morning #Osasuna will meet for one last training session before Saturday's game against @realmadriden. #OsasunaRealMadrid | #LetsGoRojillos pic.twitter.com/nSnCzHUZvg

— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) February 16, 2023