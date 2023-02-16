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رياضة

تشكيلة النصر ضد التعاون والتوقيت في دوري روشن السعودي

منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2022-2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد التعاون في دوري روشن السعودي watanserb.com
تشكيلة النصر ضد التعاون في دوري روشن السعودي

وطن- يخوض فريق النصر السعودي المواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره التعاون، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون في منافسات الدوري السعودي 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة النصر ضد التعاون

وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، وبتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

معلق مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

ومن المتوقّع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة النصر والتعاون، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

وستبث المباراة على قناة (SSC1 HD) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12418، ومعامل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة النصر ضد التعاون

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه التعاون، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي (روشن)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أغوستين روسي.

دفاع النصر (العالمي): سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي العوجامي، غيسلان كونان.

خط الوسط: دياز، عبد الله الخبيري (أيمن يحيى)، عبد الرحمن غريب، بيتي مارتينيز.

مركز الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

كما خاض فريق النصر السعودي 16 مباراة، حقّق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما تلقّى الخسارة في مباراتين.

تدريبات التعاون السعودي
تدريبات التعاون السعودي

دوري روشن السعودي 2023

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، خلف منافسه الشباب المتصدر برصيد 40 نقطة.

كما وأتى فريق التعاون في المركز الخامس، برصيد 30 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي النصر + نادي التعاون + الدوري السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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