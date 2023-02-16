تشكيلة النصر ضد التعاون والتوقيت في دوري روشن السعودي

وطن- يخوض فريق النصر السعودي المواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره التعاون، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والتعاون في منافسات الدوري السعودي 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة النصر ضد التعاون

وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، وبتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

جوانب لياقيـة 🏃👏 pic.twitter.com/6mzKl2B6uN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 15, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

معلق مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

ومن المتوقّع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة النصر والتعاون، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

وستبث المباراة على قناة (SSC1 HD) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12418، ومعامل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة النصر ضد التعاون

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه التعاون، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي (روشن)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أغوستين روسي.

دفاع النصر (العالمي): سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي العوجامي، غيسلان كونان.

خط الوسط: دياز، عبد الله الخبيري (أيمن يحيى)، عبد الرحمن غريب، بيتي مارتينيز.

مركز الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

كما خاض فريق النصر السعودي 16 مباراة، حقّق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما تلقّى الخسارة في مباراتين.

دوري روشن السعودي 2023

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، خلف منافسه الشباب المتصدر برصيد 40 نقطة.

مهمة الذئاب القادمة أمام النصر 🐺🔜#التعاون_النصر pic.twitter.com/gBUpKcU2XI — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 15, 2023

كما وأتى فريق التعاون في المركز الخامس، برصيد 30 نقطة حتى يومنا هذا.