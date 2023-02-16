تشكيلة الزمالك أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي فريق الزمالك أمام منافسه المريخ السوداني، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (شهداء بنينا الدولي) في دولة السودان، مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة) والسودان.

توقيت مباراة الزمالك والمريخ السوداني

كما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، ودول الخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة الزمالك ضد المريخ السوداني

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المريخ السوداني، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الفارس الأبيض: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، عمر جابر (محمد عبد الشافي)، أحمد فتوح.

خط الوسط: مصطفى شلبي، نبيل عماد، سيف الدين جعفر (عمرو السيسي).

مركز الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

معلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وسيعلق على أحداث مباراة الزمالك أمام المريخ السوداني، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما ستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، 12187، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان فريق الزمالك قد تعثر بالخسارة في المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري على ميدانه، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، بهدف نظيف، وبذات النتيجة تلقى الفريق المنافس المريخ أمام الترجي التونسي.

ويتذيل فريق الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 بدون أي من النقاط، كما هو الحال مع منافسه المريخ السوداني صاحب المركز الثالث.