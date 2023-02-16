ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز السيتي على أرسنال

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وطن- عاد حامل اللقب مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه على أرسنال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات القمة المؤجلة لحساب الجولة الـ12.

وافتتح مانشستر سيتي أول أهداف المباراة أمام منافسه صاحب الأرض أرسنال، عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين عند الدقيقة الـ24.

مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

كما أدرك نجم أرسنال بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء، ليتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب جاك غريليش في الدقيقة الـ72.

الفوز بثلاثية والعودة لصدارة الدوري 😍 استمتع بملخص فوز مانشستر سيتي على أرسنال 👇#السيتي pic.twitter.com/zK3JnkTzEa — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 16, 2023

كما عزز مانشستر سيتي هدف تأمين النقاط الثلاثة الغالية لاستعادة الصدارة، في الدقيقة الـ82، عن طريق الفتى الذهبي إرلينغ هالاند.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد تسديدات أرسنال إلى 10 تسديدات، مقابل 9 تسديدات للفريق المنافس مانشستر سيتي.

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كما استحوذ فريق مانشستر سيتي بنسبة 36%، على عكس المستضيف للمواجهة أرسنال الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 64%.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال، في قمة منافسات الدوري الممتاز لحساب الجولة الـ12 المؤجلة، كما يلي:

(1) مانشستر سيتي 51 نقطة.

(2) أرسنال 51 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

(6) برايتون 35 نقطة.

Here's how things stand 👇 pic.twitter.com/F8lBFhJOKe — Premier League (@premierleague) February 15, 2023

(7) فولهام 35 نقطة.

(8) برينتفورد 34 نقطة.

(9) ليفربول 32 نقطة.

(10) تشيلسي 31 نقطة.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وأتى أبرز جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة الـ23، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 26 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 14 هدفاً.

(4) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 12 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.