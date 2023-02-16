الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز السيتي على أرسنال
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز السيتي على أرسنال

مانشستر سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أرسنال بثلاثية ثمينة

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين
- Advertisement -

وطن- عاد حامل اللقب مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه على أرسنال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات القمة المؤجلة لحساب الجولة الـ12.

وافتتح مانشستر سيتي أول أهداف المباراة أمام منافسه صاحب الأرض أرسنال، عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين عند الدقيقة الـ24.

مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

كما أدرك نجم أرسنال بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء، ليتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب جاك غريليش في الدقيقة الـ72.

كما عزز مانشستر سيتي هدف تأمين النقاط الثلاثة الغالية لاستعادة الصدارة، في الدقيقة الـ82، عن طريق الفتى الذهبي إرلينغ هالاند.

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد تسديدات أرسنال إلى 10 تسديدات، مقابل 9 تسديدات للفريق المنافس مانشستر سيتي.

- Advertisement -

كما استحوذ فريق مانشستر سيتي بنسبة 36%، على عكس المستضيف للمواجهة أرسنال الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 64%.

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال، في قمة منافسات الدوري الممتاز لحساب الجولة الـ12 المؤجلة، كما يلي:

(1) مانشستر سيتي 51 نقطة.

(2) أرسنال 51 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

(6) برايتون 35 نقطة.

(7) فولهام 35 نقطة.

(8) برينتفورد 34 نقطة.

(9) ليفربول 32 نقطة.

(10) تشيلسي 31 نقطة.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وأتى أبرز جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة الـ23، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 26 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

(3) إيفان توني (برينتفورد) 14 هدفاً.

(4) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 12 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي + مانشستر سيتي + أرسنال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتناسى خسارة “أرسنال” بالرقص في ملهى ليلي (فيديو)

رياضة

برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال والموعد في قمة الدوري الإنجليزي

رياضة

ليفربول يتذوق طعم الفوز بعد سلسلة من التعثرات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

رياضة

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

رياضة

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

رياضة

مانشستر سيتي في دائرة الاتهامات بسبب اللعب النظيف

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 مع نهاية الجولة ال22

رياضة

الدوري الإنجليزي 2023: أرسنال وليفربول ونيوكاسل يتعثرون واليونايتد يُواصل سكة انتصاراته

رياضة

رياض محرز يُتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي (صور)

رياضة

محمد صلاح معروض للبيع في الميركاتو القادم وهذا هو المطلوب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC