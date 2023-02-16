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حياتنا

بعد موقف “الحليب”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبتها “للأثرياء فقط”! (شاهد)

هيفاء أرسلت 1000 علبة بدل 500 لأطفال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد

كتب رفيف عبدالله
بعد موقف
هيفاء وهبي
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وطن– استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أناقتها بجلسة تصوير عفوية جديدة، شاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيبة لويس فيتون

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي تنورة جينز، وجاكيتاً من نفس القماش، مع توب أزرق.

ارتدت هيفاء تنورة من الدنيم الأزرق
كان جاكيت هيفاء من نفس قماش التنورة

ونسّقت الفنانة اللبنانية إطلالتها بحذاء عسلي طويل، وحقيبة يد من دار “لويس فيتون” العالمية للأزياء.

غطت هيفاء جزءاً من ساقيها بحذاء طويل
بلغ سعر حقيبة هيفاء لوحدها 4100 دولار

وتبين أن سعر الحقيبة وحده يبلغ 4100 دولار أمريكي.

موقف إنساني

هذا وقد سجّلت هيفاء وهبي موقفاً إنسانياً أشاد به جمهورها، حين وجّه الصحفي السوري ماجد عجلاني نداءً خاصاً لها. طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ أطفال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

وظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة، وقال: “هذا الفيديو موجه الى انسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا إلتقيت فيكي مرتين، وبالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل. عم وجهلك من خلال هالفيديو طلب بإنو يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب اطفال حديثي الولادة رقم واحد. لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من انو انا اخجل اطلب هالطلب”.

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وأضاف: “اتكفل انا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان الى سوريا والاجراءت الرسمية اللازمة لإدخال هدول الـ500 علبة. والمطلوب منك فقط انو تدفعي ثمن هالـ500 علبة حليب الى اطفال حلب تحديدا”.

ضعف الكمية

وبدورها، أعادت هيفاء نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، وكتبت: “انا قلبي لكم وتحت امركم”.

وكشف العجلاني في وقت لاحق، أن هيفاء أرسلت 1000 علبة بدل 500.

ووثّق العجلاني لحظة وصول الحليب، مؤكّداً أن الفنانة اللبنانية اشترطت أن لا يتم تصوير الأطفال في أثناء استلامه.

وأشار العجلاني إلى أن هيفاء وهبي طلبت أن يقتصر التصوير على وصول التبرعات التي سيتم فتح علبها، حرصاً على عدم بيعها ووصلوها الى الأشخاص المعنيين.

وكتب العجلاني في تعليقه على الفيديو: “شكراً هيفاء، خلال اقل من ٢٠ ساعة، وصلنا ضعف الكمية المطلوبة، الله يجزيكي كل خير”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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