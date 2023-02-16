المطربة السعودية المنتقبة “مولي” تثير الجدل في أحدث ظهور (فيديو)

وطن– حلت المطربة المنتقبة السعودية “مولي” ضيفة على برنامج “طارق شو” الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي على قناة “روتانا خليجية” لتثير الجدل في أحدث ظهور لها.

المطربة السعودية المنتقبة “مولي” تكشف كواليس حياتها

وتحدثت المطربة السعودية أمل الشهيرة بمولي، عن بداياتها الفنية، مؤكدة أنها دخلت المجال الفني عن طريق المزاح والدعابة، ولم تكن تتخيل أن تحقق نجاحا يذكر.

وأشارت إلى أن عدداً من الأشخاص دعموها في بداية مشوارها الفني ومنهم شخص يدعى “ابو خالد” لديه مقهى باسم “آخر المتعة”.

وقالت إنها تقوم ببث أغانيها على “تيك توك” في منزلها بمساعدة صديقاتها وأولادهم، وتتعلم حاليا العزف على البيانو لتتعلم المقامات ومخارج الحروف، ويكون لديها إدراك بمعنى الفن الذي تقدمه.

وتابعت أنها تطمح لأن تتعلم أكثر وتصبح في مكانة أفضل وأرقى.

وتحدثت المطربة السعودية المنتقبة “مولي” خلال الحلقة، عن أسباب دخولها مجال الفن والغناء، خاصة وأنها منتقبة ولا تزال تحتفظ بناقبها وهي تقدم الأغنيات في مختلف الأماكن.

مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تنجح في البداية.

وتسبب حديث المطربة السعودية المنتقبة “مولي” بجدل واسع بين النشطاء، الذين استنكروا غنائها بالنقاب ورأوا أن ذلك يسيء للدين وللمنتقبات عموما.

موهبتها الغنائية جعلت الجميع يتسابقون لدعوتها للغناء

وقالت إن موهبتها الغنائية جعلت الصالات والأندية تتسابق لدعوتها للغناء، وكانت حسب قولها تستغرب وتتساءل: هل أنا لدي موهبة فعلاً؟ لأن الأمر كان في البداية أشبه بالدعابة والمزاح ولم تفكر يوماً بأن تصبح مغنية.

وفي ختام الحلقة أدت “مولي” ، أغنية “أنا المجروح” ، بطريقة رائعة أذهلت الجمهور ومقدم البرنامج الإعلامي ” طارق الحربي” الذي بدا وهو يهز رأسه تفاعلاً وإعجاباً.

وعلق بعد أن انتهت من أغنيتها قائلاً: ” أحلى من كذا ما في”.

يشار إلى أن ولي العهد والحاكم الفعلي للملكة العربية السعودية دأب خلال السنوات الماضية على تحويل بلاد الحرمين إلى ساحة مفتوحة للرقص والغناء تحت يافطة التحرر والانفتاح.

وفي سياق هذا التحرر المزعوم ظهرت العديد من المغنيات السعوديات وهن يغنين في الأندية والمهرجانات، رغم أن الغناء يتعارض مع ما يرمز إليه النقاب من ستر وعفة.