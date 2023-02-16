الشيخة موزا والدة أمير قطر تفجر مفاجأة حول عباءتها في اليوم الرياضي.. لن تصدق مما صُنعت!

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وطن- كشفت والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، سراً مفاجئاً عن العباءة التي ارتدتها في أثناء مشاركتها المواطنين وعدداً من المسؤولين اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ12.

تقنية النانو

وعبر حسابها على “انستجرام“، قالت الشيخة موزا بنت ناصر إنها ارتدت عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو من قبل طالبة تدرس تصميم الأزياء في جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.

وأشارت والدة أمير قطر إلى أن التصميم يجمع بين الفن والعلوم. حيث تمتص أشعة الضوء الغنية بفيتامين (د) وتحجب أشعة الشمس الضارة خاصةً في المناطق المناخية الحارة. إضافة إلى امتلاكها خصائص العزل الحراري.

خصائص متعددة

وأوضحت الشيخة موزا أن العمل يعدّ جزءاً من مشروع أكبر يهدف إلى تطوير منسوجات ذات خصائص متعددة.

من تلك الخصائص، القدرة على الحماية من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية، ومضادة للبكتيريا وذاتية التنظيف ومقاومة للماء.

وظهرت الشيخة موزا أمس وابنتها الشيخة هند بنت حمد شقيقة الأمير تميم، في المسيرة التضامنية التي نظمتها “مؤسسة قطر” بالتعاون مع جميعة “قطر الخيرية”. وذلك للمساهمة في إغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

اليوم الرياضي

وكانت والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية، وظهرت رفقة الشيخ جوعان بن حمد، والشيخة هند في فعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي لقطر في حديقة “الأكسجين”.

🎥| جانب من حضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وسعادة الشيخ جوعان بن حمد وسعادة الشيخة هند بنت حمد لفعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي للدولة في حديقة الأكسجين#مرسال_قطر | #قطر | #اليوم_الرياضي_قطر pic.twitter.com/NhXavwzxs7 — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 14, 2023

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هذا وقد انطلقت فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر بنسخته الـ12، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

وتقام نسخة هذا العام من اليوم الرياضي للدولة تحت شعار “الخيار لك”. وهي فريدة باعتبارها الأولى التي تعقب الاستضافة التاريخية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

قرار أميري

كما أظهرت صور أخرى أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وهو يشارك في اليوم الرياضي لقطر.

وتحتفل قطر باليوم الرياضي كل عام، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون، يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط كل عام، يوماً رياضياً، واعتباره عطلة رسمية.