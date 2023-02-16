الجمعة, فبراير 17, 2023
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الشيخة موزا والدة أمير قطر تفجر مفاجأة حول عباءتها في اليوم الرياضي.. لن تصدق مما صُنعت!

كتب رفيف عبدالله
عباءة الشيخة موزا في اليوم الرياضي watanserb.com
والدة أمير قطر الشيخة موزا
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وطن- كشفت والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، سراً مفاجئاً عن العباءة التي ارتدتها في أثناء مشاركتها المواطنين وعدداً من المسؤولين اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ12.

تقنية النانو

وعبر حسابها على “انستجرام“، قالت الشيخة موزا بنت ناصر إنها ارتدت عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو من قبل طالبة تدرس تصميم الأزياء في جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.
وأشارت والدة أمير قطر إلى أن التصميم يجمع بين الفن والعلوم. حيث تمتص أشعة الضوء الغنية بفيتامين (د) وتحجب أشعة الشمس الضارة خاصةً في المناطق المناخية الحارة. إضافة إلى امتلاكها خصائص العزل الحراري.

عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو من قبل طالبة تدرس تصميم الأزياء في جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.
عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو من قبل طالبة تدرس تصميم الأزياء في جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.
عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو
عباءة نسائية تم تصميمها باستخدام تقنية النانو

خصائص متعددة

وأوضحت الشيخة موزا أن العمل يعدّ جزءاً من مشروع أكبر يهدف إلى تطوير منسوجات ذات خصائص متعددة.
من تلك الخصائص، القدرة على الحماية من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية، ومضادة للبكتيريا وذاتية التنظيف ومقاومة للماء.

وظهرت الشيخة موزا أمس وابنتها الشيخة هند بنت حمد شقيقة الأمير تميم، في المسيرة التضامنية التي نظمتها “مؤسسة قطر” بالتعاون مع جميعة “قطر الخيرية”. وذلك للمساهمة في إغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

اليوم الرياضي

وكانت والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية، وظهرت رفقة الشيخ جوعان بن حمد، والشيخة هند في فعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي لقطر في حديقة “الأكسجين”.

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هذا وقد انطلقت فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر بنسخته الـ12، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية
والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية

وتقام نسخة هذا العام من اليوم الرياضي للدولة تحت شعار “الخيار لك”. وهي فريدة باعتبارها الأولى التي تعقب الاستضافة التاريخية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

قرار أميري

كما أظهرت صور أخرى أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وهو يشارك في اليوم الرياضي لقطر.
وتحتفل قطر باليوم الرياضي كل عام، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون، يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط كل عام، يوماً رياضياً، واعتباره عطلة رسمية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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