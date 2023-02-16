الدبلوماسيون السعوديون يغادرون كابول.. كيف يفكر حليف طالبان القديم؟

وطن- نشرت مجلة الإيكونوميست، تقريراً حول الأسباب التي دفعت الدبلوماسيين السعوديين لمغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التقرير إنه عندما وصل سفير المملكة العربية السعودية في أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي، إلى باكستان في أوائل فبراير، قام بتسجيل الدخول في فندق ماريوت من فئة الخمس نجوم في وسط مدينة إسلام أباد مع جميع موظفي سفارته وجبل من الأمتعة.

ووصف مصدر رحيلهم من كابول بأنه “إجلاء”، مما أثار اندفاعًا للحصول على تفسيرات لقيام أحد الداعمين الرئيسيين لطالبان، وواحد من الدول القليلة التي لها وجود دبلوماسي في كابول، بسحب دبلوماسييها فجأة.

في المرة الأخيرة التي تولّت فيها طالبان زمام الأمور، من عام 1996 إلى عام 2001، منحتهم ثلاث دول الاعتراف، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

هذه المرة، ليس لدى طالبان أي اعتراف رسمي، على الرغم من احتفاظ قرابة 12 دولة بسفاراتها، بما في ذلك الصين وإيران وتركيا واليابان وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى.

وللأمم المتحدة أيضاً بعثة في كابول، لكن المملكة العربية السعودية ليست الصديق الوحيد لطالبان الذي رحل، وخفضت الإمارات وقطر وجودهما، بحسب مصادر أمنية ودبلوماسية.

ولم ترسل باكستان سفيرها إلى كابول منذ مغادرته بعد محاولة اغتيال بينما كان يتجول في حديقة سفارته في ديسمبر.

مثل كل شيء يتعلق بحركة طالبان منذ أن استولوا على أفغانستان قبل 18 شهرًا، هناك العديد من الأسئلة مثل الإجابات وراء النزوح الجماعي المفاجئ.

بينما تنحسر أفغانستان في الظلام بفضل قمع الصحفيين والمجتمع المدني، فإنّ تحديد ما يحدث ولماذا يمكن أن يكون أكثر صعوبة مما كان عليه في ظل الجمهورية.

المنظمات متعددة الأطراف التي تعمل في أفغانستان تخضع للحراسة ذاتها، ويقول بلال سرواري، الصحفي الأفغاني المخضرم الذي يعيش الآن في كندا، إن وطنه أصبح غامضًا مثل كوريا الشمالية.

استشهدت مصادر في كابول وإسلام أباد وأماكن أخرى بمجموعة من الأسباب للمغادرة الدبلوماسية، بما في ذلك التهديدات من قبل فرع تنظيم داعش المحلي، وولاية خراسان الإسلامية (IS-K)، والمنافسات الضروس بين طالبان بين الفصائل الأخرى.

ووصف مسؤول أمني أفغاني سابق، الرحلة السعودية بأنها “انقلاب ناجح”.

حضور داعش في أفغانستان

ويتمتع تنظيم داعش بحضور متزايد في أفغانستان، ويقال إنه يقوم بالتجنيد بين الجماعات المناهضة لطالبان، مثل الأعضاء السابقين في قوات الأمن الجمهورية، على الرغم من أن هدفه الرئيسي حتى الآن هو إمداد طالبان بالربط لحوار مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

يتم تصوير تنظيم داعش في خراسان على أنه التهديد الرئيسي للعديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يجعل طالبان تبدو أقل شراً.

وقال مرويس ناب نائب وزير الخارجية السابق للجمهورية، إن هذه إستراتيجية متعمّدة لإعفاء طالبان من أفعالهم وتقديمهم على أنهم إرهابيون “جيدون”.

وأضاف: “تهديد داعش حقيقي لكنه ليس ضد السعوديين في هذه المرحلة.. التهديد الرئيسي للسعوديين لا يزال القاعدة والفروع التابعة لها”.

وطالبان مجرد مساعد واحد للقاعدة، وقد مُنح كثيرون ملاذًا آمنًا في أفغانستان الجديدة، وترفض طالبان إدانة الجماعة.

وقتلت الولايات المتحدة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار العام الماضي على فيلا في كابول، حيث كان يحميها زعيم طالبان الانتحاري ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أيّد انتصار طالبان، في اجتماع أمني في موسكو الأسبوع الماضي: إن “المنظمات الإرهابية الدولية تكثف أنشطتها” في أفغانستان، “بما في ذلك القاعدة، التي تبني إمكاناتها”.

وقال ناب إن الانقسامات المتزايدة داخل طالبان وراء تنامي قوة الجماعات الإرهابية والجهادية المتمركزة الآن في أفغانستان.

وأضاف: “ليس من الممكن للجماعات الإرهابية مثل داعش خراسان والقاعدة أن تعمل وتنفذ عملياتها دون الدعم المعقد من مختلف الفصائل داخل طالبان، ومعالجة التأثير ليس هو الحل لكن يجب معالجة السبب”.

حقاني من بين زمرة شخصيات طالبان التي تحظى بدعم سعودي، وقال زلماي نيشات وهو أحد كبار المسؤولين سابقًا، إن المرشد الأعلى لطالبان في الزاوية الإيرانية هيبة الله أخوندزادة يتمتع باحتكار شبه كامل لكل من سلطة الحكم، في جميع القطاعات، فضلاً عن السلطة الدينية، بمساعدة حلفائه المقربين.

وقضت مراسيم أخوندزادا، على النساء من الحياة العامة وأبعدت إلى حد كبير غير البشتون وغير السنة من هيكل السلطة.

وقالت مصادر أمنية أفغانية، إنه أحاط نفسه بشخصيات متشددة من نظام طالبان السابق لتقليص نفوذ منافسيه مثل: حقاني وآخرين.

وذكر نيشات: “يبدو أن الإيرانيين على نحو متزايد يعززون علاقاتهم مع مكتب هيبة الله.. فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على بعض الشخصيات في دائرة Akhundzada ، مثل نائب وزير الداخلية إبراهيم صدر ، وداعميهم الإيرانيين”.

وعين أخوند زاده، حلفاء من الحرس القديم قريبين من إيران في مجلس عسكري جديد في العاصمة، وتم تشكيله لتعزيز سلطته في قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال المسؤول الأمني السابق: “يقول بعض كبار أعضاء طالبان إن رحيل السعوديين هو علامة على مؤامرة انقلاب ناجحة ضد شخصيات طالبان الذين يحاولون حكم أفغانستان من كابول.. كما لو كان لتأكيد العداء المتزايد بين فصائل كابول وقندهار ، ألقى حقاني باللوم علنًا على أخوندزادا في الحالة المؤسفة للبلاد”.

لكن المغادرين الدبلوماسيين قد يكون أيضًا محاولة لكبح التجاوزات الأيديولوجية لأخوندزادا، التي تخنق البلاد.

يمكن أن تستجيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان لضغوط الولايات المتحدة، بدأت واشنطن لتوّها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات طالبان المستمرة، بما في ذلك قيود التأشيرات والكلمات الواضحة للوكالات الدولية التي تمتثل لقواعد طالبان المعادية للمرأة.

وفي الوقت نفسه، أدى عدم الكفاءة الاقتصادية المتراكم فوق التطرف إلى الفقر وهروب رأس المال وهجرة الأدمغة.

مجرد الهمس الأسبوع الماضي بأن الرحلات الجوية كانت تقلّ متطوعين إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال، أشعلت اندفاعًا إلى مطار كابول، تذكرنا بالمشاهد المروّعة في أثناء الإخلاء في أغسطس 2021، حيث رأى الناس فرصة للهروب من اليأس المتزايد.