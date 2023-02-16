ابنة عمرو دياب تستعرض أردافها بالرقص الهستيري بـ”الهوت شورت”! (فيديو)

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وطن– عادت جنا ابنة عمرو دياب، لأداء الأغنية التي تصف بها نفسها بـ”العاهرة”، ولكن بملابس أكثر جرأة.

“هل أنا أبالغ؟”

ونشرت جنا فيديواً عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وهي ترتدي هوت شورت أبيض مع “هودي” رمادي.

وكانت تقف ابنة عمرو دياب بين صديقاتها اللواتي كن يرتدين أيضاً ملابس جريئة، وبدأت بالرقص مرة أخرى بطريقة هستيرية، وهزّ أردافها أمام الكاميرا.

و تقول كلمات الأغنية: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

جاتوه القضيب

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

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وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

View this post on Instagram A post shared by Jana (@janadiab_)

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

بينما احتفلت نور أختها بعيد الحب، مع خطيبها الإفريقي البريطاني.

ونشرت نور ابنة عمرو دياب، صوراً حميمية تجمعها بخطيبها، عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“.

وظهرت نور في أكثر من لقطة وهي تحتضن حبيبها، وعلّقت: “هابي فلنتاين داي لشريك روحي”.

وقارن المتابعون بين نور وأختها لوالدها، جنا عمرو دياب، التي رفعت مستوى الجرأة إلى حدٍّ استفزهم.

خطيب نور دياب

لكن بعضهم هاجم نور، بسبب احتضانها شاباً ليس زوجها بعد.

وكانت نور دياب قد أعلنت خطبتها، على شاب إفريقي/بريطاني قبل أكثر من عام.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها، معبرةً عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

يدُعى خطيب نور دياب “كيران وودورد”، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصوراً أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

ونور هي الأبنة الكبرى للمطرب عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وهي تبلغ من العمر 32 عاماً.

كما درست نور العديد من التخصصات منها البيولوجي، وقامت بتحضير ماجستير في التسويق بالإضافة إلى إدارة الأعمال، إلى جانب إجادتها لـ لغة الإشارة، واللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.