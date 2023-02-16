الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

إصابة كريم بنزيما قبيل مواجهة الوصيف ليفربول في دوري الأبطال

تقارير تشير إلى احتمالية غياب بنزيما عن المباراة القادمة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
إصابة كريم بنزيما watanserb.com
إصابة كريم بنزيما
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن إصابة كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، مع احتمالية غيابه عن المواجهة القادمة، السبت، أمام أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن النجم الفرنسي بنزيما أسطورة الفريق الملكي الأبيض الحالية، قد يغيب عن مباراة أوساسونا، بسبب معاناته من مشاكل عضيلة.

إصابة كريم بنزيما

وأردفت الصحيفة، ” موقف مشاركة بنزيما سيحسم بشكل نهائي في المباراة المرتقبة أمام أسوسونا، الجمعة، في المران الأخير للفريق استعداداً للمباراة”.

كما وتشير التقارير، بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد يستبعد الفرنسي كريم بنزيما، من المباراة القادمة. أمام أوساسونا، من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية للمشاركة في المباراة أمام ليفربول في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وكان لاعب ريال مدريد بنزيما، قد لعب حتى الدقيقة ال80 خلال المباراة الماضية أمام إلتشي في الدوري الإسباني، ليخرج بعدها ويدخل ماريانو دياز كبديل عنه.

مواجهة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

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كما وبحسب ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن فريق ريال مدريد فضل عدم مشاركة بنزيما في المباراة. أمام أوساسونا، قبيل المواجهة المنتظرة أمام ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب (الآنفيلد).

وأحرز نجم ريال مدريد بنزيما 11 هدفاً، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، خلال مشاركته في 13 مباراة مع الفريق الملكي حتى يومنا هذا. كما وبفارق 3 أهداف عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المتصدر ب14 هدفاً.

ويحتل فريق ريال مدريد (الملكي) وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 48 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ماركا + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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