“أكره الحجاب لأنه يهين المرأة”.. ضجة في تونس بعد تصريحات فنان شهير أغضبت الجميع

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وطن- أثيرت ضجة في تونس، بعد تصريحات للفنان الشهير محمد كوكة، عن كراهيته للحجاب، داعيا لنزعه على غرار ما فعل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وقال كوكة في تصريحات لقناة “التاسعة“، إنه يكره الحجاب كونها يهين المرأة ويحط من شأنها، على حد زعمه.

وأضاف: “إذا اعترضتني امرأة محجبة في الشارع أتمنى أن أخلعه من فوق رأسها لأنني أعتبره إهانة للنفس البشرية وفيه حطّ من كرامتها”.

وأشار الفنان التونسي الشهير، إلى أنه يسعى لتحرير المرأة.

ضجة بعد تصريحات كوكة

أثارت تصريحات كوكة ضجة واسعة في تونس، ولاقى الكثير من ردود الأفعال.

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فقال مقداد السهيلي نقيب الفنانين السابق: “مع احترامي للفنان الكبير محمد كوكة، فإن الحجاب ليس مختصا فقط بحركة النهضة وحزب الله، بل هو شرع الله، كما أن المرأة حرة بلباسها وهي حرية شخصية، ولا يحق لأحد أن يتدخل بهذا الأمر”.

فيما نشر النائب السابق زياد الهاشمي، مقطع فيديو لفنانة أكدت أن كوكة احتال عليها بعدما عملت معه في أحد الأعمال الدرامية التي شارك في إنتاجها، وحرمها من أجرها.

وعلق الهاشمي على الفيديو بالقول: “الفنان محمد كوكة الذي يكره الحجاب ويرغب بتحرير المرأة منه اتضح أنه يقوم بالاحتيال على النساء!”، وخاطب كوكة “قبل أن تفكر بتحرير المرأة، أعطها حقها وتوقف عن سرقتها”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أثيرت حالة من الغضب بسبب تصريحات كوكة، فقال ناشط: “التافه محمد كوكة حاشا الاسم الذي يمثل النخبة العلمانية المتطرفة في تونس وهم كثر عندما شاهدته وهو يعتدي على فريضة الحجاب بازدراء خيل لي وكأنني لست في بلاد مسلمة خيل لي وكأنني أسمع ايريك زيمور أو بعض من اليمين المتطرف الفرنسي في الحقيقة الحرب ليست ضد الحجاب بل ضد الإسلام برمته”.

🔴التافه محمد كوكة حاشا الإسم الذي يمثل النخبة العلمانية المتطرفة في تونس وهم كثر عندما شاهدته وهو يعتدي على فريضة الحجاب بإزدراء خيل لي وكأنني لست في بلاد مسلمة خيل لي وكأنني أسمع ايريك زيمور او بعض من اليمين المتطرف الفرنسي

في الحقيقة الحرب ليست ضد الحجاب بل ضد الإسلام برمته — Le parrain العراب🇹🇳♓ (@WalidDouma4) February 16, 2023

وكتب عبد الفتاح: “محمد كوكة نموذج لمواطن تونسي يزدري الإسلام تشبها برئيسه الدكتاتور قيس سعيّد.. المدرب البنزرتي استبعد لاعبا لأنه صلى الجمعة”.

#محمد_كوكة نموذج لمواطن تونسي يزدري الإسلام تشبها برئيسه الدكتاتور #قيس_سعيّد.

المدرب البنزرتي استبعد لاعبا لأنه صلى الجمعة. مثال آخر. #تونس — abdelfattah (@fattah_belaid) February 16, 2023

وغرد أنس: “مـا لا يقلّ خطـورة عن كلام المدعوّ محمدكوكـة هو ردّ فعل مقدّمة البرنامج الّتي لم تجِد سوى ضحكة بلهـاء معمَّدة ببضع كلمـات تأييـد لعبـارات ضيفها المقزِّزة لتصل بذلك رســالة ضمنيّـة إلى المتلقّـي مفـادهـا أنّ مـا قـاله ذلك ”الـشيء” مجرّد رأي مختلف عـابر لا يفسد للودّ قضيّـة”.

مـا لا يقلّ خطـورة عن كلام المدعوّ محمدكوكـة هو ردّ فعل مقدّمة البرنامج الّتي لم تجِد سوى ضحكة بلهـاء معمَّدة ببضع كلمـات تأييـد لعبـارات ضيفها المقزِّزة لتصل بذلك رســالة ضمنيّـة إلى المتلقّـي مفـادهـا أنّ مـا قـاله ذلك ”الـشيء” مجرّد رأي مختلف عـابر لا يفسد للودّ قضيّـة pic.twitter.com/crHA2AuMc5 — أنس Anas (@anasss2022) February 17, 2023

وتفاعل هادي: “محمد كوكة: في قناة عهر ورذيلة يصدر حكم إقصائي فاشي على المرأة المرتدية للحجاب.. هذا الكائن لا يعدو أن يكون سوى فم نتن عفن يرفض طبيب الأسنان الكشف عنه”.

محمد كوكة: في قناة عهر ورذيلة يصدر حكم إقصائي فاشي على المرأة المرتدية للحجاب..

هذا الكائن لا يعدو أن يكون سوى فم نتن عفن يرفض طبيب الأسنان الكشف عنه.. — هادي (@HediG7) February 16, 2023

الحجاب.. جدل دائم في تونس

وعادة ما تثير القضايا المتعلقة بالرموز الدينية كالحجاب جدلا في تونس حيث تعرض وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيّس لانتقادات واسعة بعدما نعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ”ابنة بورقيبة التي ترفض الحجاب”.

وسبق أن أثار الجنرال السابق محمد العكروت جدلا واسعا بعد حديثه عن محاولة حركة النهضة فرض الحجاب داخل الجيش خلال حكم الترويكا، وهو ما نفته الحركة.