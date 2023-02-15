من قطر.. أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا لهذا السبب (فيديو مؤثر)

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر جداً للداعية أبو إسحاق الحويني، يتحدث فيه عن تمنيه الموت واقفاً. وذلك خلال إحدى محاضراته الدينية في دولة قطر.

وقال الحويني في مقطع الفيديو: “أتمنى أن أموت وافقا.. وأنا أناضل عن ديني إلى آخر لحظة”.

وأضاف: “لا أريد أن أموت وأنا نائم.. حريص إني أعلِّم حتى أموت”.

في محاضرة أمس قال: دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني؛ فاللهمّ أطل في عمر أبي وبلّغه رضاك؛ فإنا نشهد أنّه يحبّك ويحبّ رسولك ﷺ ونحسبه وأنت حسيبه من الصالحين. pic.twitter.com/z5RKH6aKrp — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) February 15, 2023

والفيديو نشره الداعية حاتم الحويني ابن أبو إسحاق، عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق قائلاً: “في محاضرة أمس قال دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني؛ فاللهمّ أطل في عمر أبي وبلّغه رضاك؛ فإنا نشهد أنّه يحبّك ويحبّ رسولك ونحسبه وأنت حسيبه من الصالحين”.

تعاطف كبير مع الشيخ أبو إسحاق الحويني

أثار الفيديو تعاطفاً كبيراً للداعية أبو إسحاق الحويني، بين المغردين على موقع تويتر.

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فقال إسلام: “عفى الله عنك و غفر لك و جزاك الله كل الخير عنا و عن جموع المسلمين ، الذين تعلموا حب السنة على أيديكم و على حبكم و دفاعكم عن سنته صلى الله عليه و سلم و عن اصحابه الرجال الثقات وأزواجه الأطهار”.

عفى الله عنك و غفر لك و جزاك الله كل الخير عنا و عن جموع المسلمين ، الذين تعلموا حب السنة على ايديكم و على حبكم و دفاعكم عن سنته صلى الله عليه و سلم و عن اصحابه الرجال الثقات و ازواجه الاطهار — إسلام (@turkeyholland77) February 15, 2023

وكتب محمد: “بارك الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم أحبك في الله. أطال الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم”.

بارك الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم أحبك في الله. أطال الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم — محمد BINFAISAL (@masaj1966) February 16, 2023

وغرد ناشط: “جزاك الله عنا كل خير، وحقق لك رجاءك ، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

جزاك الله عنا كل خير ، وحقق لك رجاءك ، إنه ولي ذلك والقادر عليه — ibra 1980 تطواني و راسي عالي (@1980Ibra) February 15, 2023

ودعا “عيد“: “أطال الله في عمره”.

اطال الله في عمره — Eid afify (@Eid93836016) February 16, 2023

وذكرت ناشطة: “اسال الله أن يبارك فيما تبقى من عمرك وأن يبارك في عملك و علمك وأن ينفعنا به و اسأله السميع العليم أن يستجيب دعوتك و يرزقك حسن الخاتمة وأن يجعلك ممن رضي عنهم اللهم آمين”.

اسال الله ان يبارك فيما تبقى من عمرك و ان يبارك في عملك و علمك و ان ينفعنا به و اسأله السميع العليم ان يستجيب دعوتك و يرزقك حسن الخاتمة و ان يجعلك ممن رضي عنهم

اللهم آمين — قـــــطر الــــــــنّدىٰٰٓ. (@naadaa2323) February 16, 2023

مرض أبو إسحاق الحويني

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، انتشر مقطع فيديو للشيخ أبو إسحاق الحويني، يتحدث فيه أمام طلابه خلال درس دعوي، وشوهد وهو في حالة صحية غير جيدة، إذ كان يجلس على كرسي متحرك.

وقال الحويني في الفيديو المتداول مخاطباً طلابه: “لا تاخذوني اليوم أشعر بالتعب ولكن يعني خشيت أن لا أتي وأنا أعلم أنكم ستأتوني، أنا جئت مكرها بسبب الظروف الصحية عندي وإن شاء الله نواصل في المرات القادمة تكون ظروفي أحسن، ربنا يبارك فيكم، ولا أعدم دعوة صالحة منكم أن يعافيني ربنا عز وجل”.

كان الحويني قد تواجد خلال الدرس، وهو يجلس على كرسي متحرك. وذلك بعدما تعرض لعملية بتر بسبب جرح تعرض له في أثناء تأديته لفريضة الحج وإصابته بالقدم السكري، وذلك في 2012.

العلامة أبو إسحاق الحويني يتوقف أثناء

درسه ويعتذر من الطلاب بعد تعبه وثقل

لسانه بسبب اصابته بجلطة . دعواتكم الصادقة للشيخ pic.twitter.com/0fzWtBCpxN — عادل العازمي 🇰🇼 (@alazmi_3del) January 11, 2023

وظهر أبو إسحاق الحويني خلال المحاضرة وعليه علامات المرض، إضافة إلى التحدث بصعوبة وثقل لسانه بشكل كبير.