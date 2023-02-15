الجمعة, فبراير 17, 2023
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من قطر.. أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا لهذا السبب (فيديو مؤثر)

الداعية الشهير يعاني من أزمة صحية منذ أكثر من شهر

كتب خالد السعدي
الداعية أبو إسحاق الحويني watanserb.com
الداعية أبو إسحاق الحويني
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر جداً للداعية أبو إسحاق الحويني، يتحدث فيه عن تمنيه الموت واقفاً. وذلك خلال إحدى محاضراته الدينية في دولة قطر.

وقال الحويني في مقطع الفيديو: “أتمنى أن أموت وافقا.. وأنا أناضل عن ديني إلى آخر لحظة”.

وأضاف: “لا أريد أن أموت وأنا نائم.. حريص إني أعلِّم حتى أموت”.

والفيديو نشره الداعية حاتم الحويني ابن أبو إسحاق، عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق قائلاً: “في محاضرة أمس قال دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني؛ فاللهمّ أطل في عمر أبي وبلّغه رضاك؛ فإنا نشهد أنّه يحبّك ويحبّ رسولك ونحسبه وأنت حسيبه من الصالحين”.

أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا
أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا

تعاطف كبير مع الشيخ أبو إسحاق الحويني

أثار الفيديو تعاطفاً كبيراً للداعية أبو إسحاق الحويني، بين المغردين على موقع تويتر.

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فقال إسلام: “عفى الله عنك و غفر لك و جزاك الله كل الخير عنا و عن جموع المسلمين ، الذين تعلموا حب السنة على أيديكم و على حبكم و دفاعكم عن سنته صلى الله عليه و سلم و عن اصحابه الرجال الثقات وأزواجه الأطهار”.

وكتب محمد: “بارك الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم أحبك في الله. أطال الله في عمرك على طاعته ورضاه شيخي الكريم”.

وغرد ناشط: “جزاك الله عنا كل خير، وحقق لك رجاءك ، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

ودعا “عيد“: “أطال الله في عمره”.

وذكرت ناشطة: “اسال الله أن يبارك فيما تبقى من عمرك وأن يبارك في عملك و علمك وأن ينفعنا به و اسأله السميع العليم أن يستجيب دعوتك و يرزقك حسن الخاتمة وأن يجعلك ممن رضي عنهم اللهم آمين”.

مرض أبو إسحاق الحويني

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، انتشر مقطع فيديو للشيخ أبو إسحاق الحويني، يتحدث فيه أمام طلابه خلال درس دعوي، وشوهد وهو في حالة صحية غير جيدة، إذ كان يجلس على كرسي متحرك.

وقال الحويني في الفيديو المتداول مخاطباً طلابه: “لا تاخذوني اليوم أشعر بالتعب ولكن يعني خشيت أن لا أتي وأنا أعلم أنكم ستأتوني، أنا جئت مكرها بسبب الظروف الصحية عندي وإن شاء الله نواصل في المرات القادمة تكون ظروفي أحسن، ربنا يبارك فيكم، ولا أعدم دعوة صالحة منكم أن يعافيني ربنا عز وجل”.

كان الحويني قد تواجد خلال الدرس، وهو يجلس على كرسي متحرك. وذلك بعدما تعرض لعملية بتر بسبب جرح تعرض له في أثناء تأديته لفريضة الحج وإصابته بالقدم السكري، وذلك في 2012.

وظهر أبو إسحاق الحويني خلال المحاضرة وعليه علامات المرض، إضافة إلى التحدث بصعوبة وثقل لسانه بشكل كبير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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