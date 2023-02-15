لقطات عفوية لوالدة أمير قطر وشقيقته في اليوم الرياضي للدولة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثقت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل بقطر، لقطات عفوية لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، في أثناء مشاركتها المواطنين وعدد من المسؤولين اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ12.

الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي

وظهرت الشيخة موزا وابنتها الشيخة هند بنت حمد شقيقة الأمير تميم، في المسيرة التضامنية التي نظمتها “مؤسسة قطر” بالتعاون مع جميعة “قطر الخيرية”. وذلك للمساهمة في إغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وكانت والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية، وظهرت رفقة الشيخ جوعان بن حمد، والشيخة هند في فعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي لقطر في حديقة “الأكسجين”.

🎥| جانب من حضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وسعادة الشيخ جوعان بن حمد وسعادة الشيخة هند بنت حمد لفعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي للدولة في حديقة الأكسجين#مرسال_قطر | #قطر | #اليوم_الرياضي_قطر pic.twitter.com/NhXavwzxs7 — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 14, 2023

والثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر بنسخته الـ12، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

وتقام نسخة هذا العام من اليوم الرياضي للدولة تحت شعار “الخيار لك”، وهي فريدة باعتبارها الأولى التي تعقب الاستضافة التاريخية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

📸| صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تشارك في المسيرة التضامنية التي نظمتها #مؤسسة_قطر بالتعاون مع #قطر_الخيرية وذلك للمساهمة في إغاثة الأسر المنكوبة و المتضررين من زلزال في #سوريا و #تركيا#مرسال_قطر | #قطر | #اليوم_الرياضي_قطر pic.twitter.com/Su1ARMLekC — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 14, 2023

- Advertisement -

كما أظهرت صور أخرى أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وهو يشارك في اليوم الرياضي لقطر.

أمير قطر الوالد حمد بن خليفة يشارك في اليوم الرياضي لقطر

وظهر الشيخ حمد رفقة عدد من مرافقيه في “سوق واقف” الشهير بالدوحة.

وكان أمير قطر السابق يتجول في السوق التاريخي الشهير، رفقة الشيخ عبدالله بن خليفه آل ثاني، والشيخ حمد بن جاسم، وغانم بن سيف، بمناسبة اليوم الرياضي لقطر.

ويشار إلى أنه تزامن إقرار قطر لليوم الرياضي عام 2011، بعد أشهر قليلة من فوزها باستضافة كأس العالم في الثالث من ديسمبر 2010، كأول دولة عربية، وكذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

وتحتفل قطر باليوم الرياضي كل عام، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون، يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط كل عام، يوماً رياضياً، واعتباره عطلة رسمية.

هذا وواصلت سفارات وقنصليات دولة قطر في الخارج، كذلك تنظيم فعاليات متنوعة في اليوم الرياضي للدولة.

سفارات وقنصليات دولة قطر في الخارج تواصل تنظيم فعاليات متنوعة في اليوم الرياضي للدولة

🇰🇼🇷🇼🇷🇺🇵🇰#الخارجية_القطرية #الخيار_لك #اليوم_الرياضي_قطر pic.twitter.com/nFeko5VOYY — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 15, 2023

فاعليات اليوم الرياضي لقطر.. الدولة تحولت لملعب كبير

وأقيمت فعاليات اليوم الرياضي لقطر في الهواء الطلق بالعديد من المنشآت الرياضية والأماكن العامة مثل: (كورنيش الدوحة وأسباير وكتارا ودرب لوسيل) والحدائق المختلفة، ومنها المتحف والشيراتون والريان والبدع.

بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية، والتي تهدف إلى حثّ جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من نمط حياتهم اليومية بهدف تعزيز صحتهم النفسية.

وأظهرت مقاطع مصورة لقطات عفوية للشيخة موزا بنت ناصر، وهي تشارك الأطفال في مؤسسة قطر بالاحتفال اليوم الرياضي للدولة.

🤍🎥| في لقطة عفوية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تشارك الأطفال في مؤسسة قطر بالاحتفال اليوم الرياضي للدولة#مرسال_قطر | #قطر | #اليوم_الرياضي_قطر pic.twitter.com/lMasuapayb — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 14, 2023

وتصدر وسم بعنوان: “اليوم الرياضي قطر”، منصات التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية.

وتداول ناشطون قطريون ومؤسسات ومنصات قطرية مقاطع فيديو وصوراً للفعاليات المختلفة في اليوم الرياضي، وسط إشادة واسعة بتخصيص يوم للرياضة في البلاد.

View this post on Instagram A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

ودعت مؤسسة قطر -بالتعاون مع قطر الخيرية- إلى مسيرة جمع التبرعات من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا تحت عنوان: “معاً نمشي من أجل الإنسانية”.

ونظمت جميع المؤسسات الرسمية برامج خاصة باليوم الرياضي من خلال الأماكن الرياضية والمنشآت المخصصة للرياضة بالدولة، وبالتنسيق بين المؤسسات والجهات الرياضية.

كما شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في الفعاليات، وغرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “كان صباحا مميزا ولطيفا وأنا أشارك أطفال مركز الشفلح ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام (دريمة) في فعاليات اليوم الرياضي”.

لافتاً إلى أن اليوم الرياضي لقطر هذا العام، يلقى إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام.

كان صباحا مميزا ولطيفا وأنا أشارك أطفال مركز الشفلح ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام (دريمة) في فعاليات #اليوم_الرياضي الذي يلقى إقبالا متزايدا عاما بعد عام..مع تمنياتي للجميع بيوم حافل بالنشاط والمتعة والإيجابية #اليوم_الرياضي_قطر #الخيار_لك

#اليوم_الرياضي_للدولة_2023 pic.twitter.com/beELwM5idn — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) February 14, 2023

يُذكر أن جميع مؤسسات الدولة في قطر تشارك في هذا الحدث الرياضي، حيث تتحول قطر لملعب كبير يمارس فيه عشرات آلاف المواطنين والمقيمين من جميع شرائح المجتمع، أنواعاً مختلفة من الرياضة.

وتعد هذه الفكرة المبتكرة رائدة على مستوى المنطقة والعالم، إذ انتهجت بعض الدول الأمر عينه عقب نجاح قطر فيه.