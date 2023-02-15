الجمعة, فبراير 17, 2023
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لقطات عفوية لوالدة أمير قطر وشقيقته في اليوم الرياضي للدولة (فيديو)

شاركت الشيخة موزا والدة الشيخ تميم أمير البلاد في اليوم الرياضي لقطر بنسخته الـ 12

كتب باسل النجار
الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي watanserb.com
الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي
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وطن- وثقت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل بقطر، لقطات عفوية لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، في أثناء مشاركتها المواطنين وعدد من المسؤولين اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ12.

الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي

وظهرت الشيخة موزا وابنتها الشيخة هند بنت حمد شقيقة الأمير تميم، في المسيرة التضامنية التي نظمتها “مؤسسة قطر” بالتعاون مع جميعة “قطر الخيرية”. وذلك للمساهمة في إغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وكانت والدة أمير قطر ترتدي ملابس رياضية، وظهرت رفقة الشيخ جوعان بن حمد، والشيخة هند في فعاليات قرية الأدعم باليوم الرياضي لقطر في حديقة “الأكسجين”.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر بنسخته الـ12، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

وتقام نسخة هذا العام من اليوم الرياضي للدولة تحت شعار “الخيار لك”، وهي فريدة باعتبارها الأولى التي تعقب الاستضافة التاريخية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

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كما أظهرت صور أخرى أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وهو يشارك في اليوم الرياضي لقطر.

الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي
الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي
الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي
الشيخة موزا والدة أمير قطر تشارك في اليوم الرياضي

أمير قطر الوالد حمد بن خليفة يشارك في اليوم الرياضي لقطر

وظهر الشيخ حمد رفقة عدد من مرافقيه في “سوق واقف” الشهير بالدوحة.

وكان أمير قطر السابق يتجول في السوق التاريخي الشهير، رفقة الشيخ عبدالله بن خليفه آل ثاني، والشيخ حمد بن جاسم، وغانم بن سيف، بمناسبة اليوم الرياضي لقطر.

أمير قطر الوالد حمد بن خليفة يشارك في اليوم الرياضي لقطر
أمير قطر الوالد حمد بن خليفة يشارك في اليوم الرياضي لقطر

ويشار إلى أنه تزامن إقرار قطر لليوم الرياضي عام 2011، بعد أشهر قليلة من فوزها باستضافة كأس العالم في الثالث من ديسمبر 2010، كأول دولة عربية، وكذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

وتحتفل قطر باليوم الرياضي كل عام، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون، يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط كل عام، يوماً رياضياً، واعتباره عطلة رسمية.

هذا وواصلت سفارات وقنصليات دولة قطر في الخارج، كذلك تنظيم فعاليات متنوعة في اليوم الرياضي للدولة.

فاعليات اليوم الرياضي لقطر.. الدولة تحولت لملعب كبير

وأقيمت فعاليات اليوم الرياضي لقطر في الهواء الطلق بالعديد من المنشآت الرياضية والأماكن العامة مثل: (كورنيش الدوحة وأسباير وكتارا ودرب لوسيل) والحدائق المختلفة، ومنها المتحف والشيراتون والريان والبدع.

بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية، والتي تهدف إلى حثّ جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من نمط حياتهم اليومية بهدف تعزيز صحتهم النفسية.

وأظهرت مقاطع مصورة لقطات عفوية للشيخة موزا بنت ناصر، وهي تشارك الأطفال في مؤسسة قطر بالاحتفال اليوم الرياضي للدولة.

وتصدر وسم بعنوان: “اليوم الرياضي قطر”، منصات التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية.

وتداول ناشطون قطريون ومؤسسات ومنصات قطرية مقاطع فيديو وصوراً للفعاليات المختلفة في اليوم الرياضي، وسط إشادة واسعة بتخصيص يوم للرياضة في البلاد.

 

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A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

ودعت مؤسسة قطر -بالتعاون مع قطر الخيرية- إلى مسيرة جمع التبرعات من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا تحت عنوان: “معاً نمشي من أجل الإنسانية”.

ونظمت جميع المؤسسات الرسمية برامج خاصة باليوم الرياضي من خلال الأماكن الرياضية والمنشآت المخصصة للرياضة بالدولة، وبالتنسيق بين المؤسسات والجهات الرياضية.

كما شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في الفعاليات، وغرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “كان صباحا مميزا ولطيفا وأنا أشارك أطفال مركز الشفلح ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام (دريمة) في فعاليات اليوم الرياضي”.

لافتاً إلى أن اليوم الرياضي لقطر هذا العام، يلقى إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام.

يُذكر أن جميع مؤسسات الدولة في قطر تشارك في هذا الحدث الرياضي، حيث تتحول قطر لملعب كبير يمارس فيه عشرات آلاف المواطنين والمقيمين من جميع شرائح المجتمع، أنواعاً مختلفة من الرياضة.

وتعد هذه الفكرة المبتكرة رائدة على مستوى المنطقة والعالم، إذ انتهجت بعض الدول الأمر عينه عقب نجاح قطر فيه.

المصدرتويتر، انستجرام، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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