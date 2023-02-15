الجمعة, فبراير 17, 2023
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لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا من داخل مسجد (شاهد)

اللص سطا على مسجد في مدينة فلاور ماوند بولاية تكساس الأمريكية ووثقت كاميرات المراقبة سرقته تبرعات المصلين لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا

كتب باسل النجار
لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا watanserb.com
لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا
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وطن- وثقت كاميرات المراقبة داخل مسجد بمدينة “فلاور ماوند” في ولاية تكساس الأمريكية، لحظة اقتحام لص للمسجد وسرقة خزائنه التي كانت تحوي تبرعات سخية من رواد المسجد لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام، وتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.

لص يسرق تبرعات لضحايا الزلزال من داخل المسجد

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن شرطة مدينة “FLOWER MOUND” بتكساس، تجري الآن تحقيقاً موسّعاً في عملية سطو على مسجد، حيث سرق لص التبرعات المخصصة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

ولفت التقرير الذي ترجمته (وطن)، إلى أن الجمعية الإسلامية في “لويسفيل وفلاور ماوند”، زودت الشرطة بصور ومقاطع مصورة من كاميرات المراقبة للشخص المشتبه به.

ووثقت الكاميرات شقّ المشتبه به طريقه داخل “مسجد النور الإسلامي” في قرابة الساعة الـ11:30 من صباح يوم، الاثنين، وكان يرتدي كمامة وسترة ويحمل حقيبة ظهر.

وكان الباب الرئيسي للمسجد مغلقاً، لكنه دخل من باب آخر كان مفتوحاً، واتجه نحو صناديق التبرعات.

وتقول الجمعية الإسلامية إن رواد المسجد كانوا قد ملأوا الصناديق بالمال والشيكات، لمساعدة ضحايا الزلزال.

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وقال رئيس الجمعية رزاق خازي سيد: “لقد تفاقم حزننا لأن بعض الأموال المسروقة كانت تهدف إلى المساعدة في جهود إغاثة اللاجئين”.

لص يسرق تبرعات لضحايا الزلزال من داخل المسجد
لص يسرق تبرعات لضحايا الزلزال من داخل المسجد

وأوضح أنه لا يعرف حجم الأموال التي تم سرقتها، لكنه ذكر أنه تم جمع تبرعات سخية في حملة ناجحة لجمع التبرعات في نهاية الأسبوع الماضي.

مسؤولو المسجد أكدوا أن هذه الأموال كانت مخصصة لمساعدة هؤلاء الذين عانوا ويلات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف شخص حتى الآن.

وقال خازي سيد: “سنراجع إجراءاتنا الأمنية”.

لم تنشر الشرطة بعدُ أيّاً من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة والتي قدمتها لها الجمعية، لكن يبدو أن بعضها يظهر رجلاً يجوب مسجدهم في مناسبتين منفصلتين قبل تنفيذه حادث سرقة يوم، الاثنين، بما في ذلك بعد ظهر يوم الأحد.

لص يسرق تبرعات لضحايا الزلزال من داخل المسجد
لص يسرق تبرعات لضحايا الزلزال من داخل المسجد

اللص عاين المسجد وصناديق التبرعات قبل تنفيذ جريمته

وتظهر كاميرات المراقبة الرجل الذي يعتقد أنه هو نفسه الذي اقتحم المسجد وسرق التبرعات، وهو يفحص صناديق التبرعات في وقت سابق قبل مغادرته المسجد.

وقال خازي سيد: “يأتي الكثير من الناس ، ومن المحتمل جدًا أنه ربما يكون قد تسلل للتو كواحد من المصلين”.

ومع ذلك، لم تؤكد الشرطة ما إذا كان هذا الشخص مشتبهاً فيه. لذا، في الوقت الحالي، اختارت شبكة “FOX 4” عدم إظهار وجهه.

وتصف إدارة المسجد السرقة بأنها مخزية وتكشف عن شخص منزوع الرحمة والإنسانية، لكنه يقول إنهم سينظمون حملة جديدة من أجل الحصول على المال لمن تضرروا من الزلزال.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وشار إلى أنه تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 41 ألفاً، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة.

ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلّفها هذا الزلزال المدمر الذي وقع فجر 6 فبراير الجاري، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا 35 ألفاً و418 شخصاً، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

من جانبه، قال وزير البيئة والإسكان التركي مراد قوروم، إن أكثر من 50 ألف مبنًى يجب هدمه بشكل عاجل نتيجة تضرره بفعل الزلزال في البلاد.

المصدرشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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