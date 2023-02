كلب في منصب قيادي بتويتر.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا “شاهد”

- Advertisement -

وطن- أعلن رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع “تويتر” إيلون ماسك، تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، ولكن الشخصية التي كشف عنها لتولي هذا المنصب أثارت الجدل.

ونشر ماسك، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة كلب يجلس على مكتب، وقال: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر.. إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام”.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023