الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

كلب في منصب قيادي بتويتر.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا “شاهد”

ماسك أعلن تطوير منظومة رصد الحسابات

كتب خالد السعدي
كلب في منصب قيادي بتويتر watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن- أعلن رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع “تويتر” إيلون ماسك، تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، ولكن الشخصية التي كشف عنها لتولي هذا المنصب أثارت الجدل.

ونشر ماسك، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة كلب يجلس على مكتب، وقال: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر.. إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام”.

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها “ختم” على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم “فلوكي”.

كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها "ختم" على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم "فلوكي
كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها “ختم” على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم “فلوكي

يُشار إلى أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك كلبا في سلالة الجرو، والكلب اسمه “فلوكي”.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، نشر ماسك صورة لكلبه وهو يرتدي زي بابا نويل مع تسمية توضيحية تقول “فلوكي سانتا”.

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وبعد نشر الصورة، تضاعفت قيمة عملة مشفرة تحمل اسم كلب إيلون ماسك “فلوكي”.

وتم تسجيل عملة سانتا فلوكي، في إشارة تحت عنوان عيد الميلاد إلى كلب ماسك بأكثر من 3000% بعد تغريدة من إيلون ماسك، كما ارتفع بنسبة 500% إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستحوذ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، على منصة “تويتر” في أكتوبر 2022، وعلى الرغم من التغييرات العديدة في الموظفين والسياسة جنبًا إلى جنب مع الانتقادات التي تلت ذلك ، كان ماسك يحاول تحسين الشركة على الصعيدين الفني والمالي.

كلب إيلون ماسك "فلوكي"
كلب إيلون ماسك “فلوكي”

وأعلن ماسك تحسين مدى وصول التغريدات وإزالة الفلتر الذي يتسبب في ظهور نتائج سلبية خاطئة، وقد قام الملياردير بالتغريد بأن الفريق عالج مشكلتين مهمتين – تحديث موجز “المتابعة” وتحسين خوارزمية “التوصية”.

ماسك يعلن تطوير منظومة رصد الحسابات

وشارك ماسك في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي الإماراتية، وتحدث عبر الإنترنت عن رؤيته لموقع تويتر.

إذ قال إن تويتر يتابع الملاحظات المجتمعية على المنصة وذلك من أجل تطوير منظومة رصد الحسابات الزائفة وجعل تويتر مكانا أكثر مصداقية إلى جانب بناء سمعة أفضل للمنصة.

وأضاف: “لا نريد أن نكون مثل تيك توك يقضي الناس عليه ساعتين ثم يندمون… نريد أن يستغل الناس تويتر للاستفادة والتسلية”.

وعن الموعد المتوقع لتعيين رئيس تنفيذي جديد لتويتر، قال ماسك: “نهاية العام الجاري سيكون وقتا مناسبا لتعيين مدير تنفيذي جديد للشركة”.

ماسك يعلق على الأجسام الطائرة

في شأن آخر، كشف رجل إيلون ماسك، عن رأيه في الأجسام الطائرة التي تمّ إسقاطها فوق أمريكا، قائلا إنها “ليست كائنات فضائية”.

وعند سؤاله عن الأجسام التي أٌسقطت فوق الأجواء الأمريكية وعما إذا كانت مخلوقات فضائية، قال ماسك: “لا أعتقد أنها كذلك”.

وأضاف: “لم أر يوما أي دليل على وجود مخلوقات فضائية في المجرة ولم نجد أي شيء من هذا القبيل في سبيس إكس”، حسب قوله.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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