الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنافيلم إباحي للهواة صُور أثناء مباراة على ملعب نادي نيس الفرنسي يحدث...
حياتنا

فيلم إباحي للهواة صُور أثناء مباراة على ملعب نادي نيس الفرنسي يحدث أزمة

تم تصوير الفيلم في دورات المياه بملعب نادي نيس الفرنسي في 29 يناير الماضي خلال مباراة بين أصحاب الأرض وليل

كتب خالد الأحمد
فيلم إباحي للهواة على ملعب نادي نيس الفرنسي watanserb.com
فيلم إباحي للهواة على ملعب نادي نيس الفرنسي
- Advertisement -

وطن- تقدم نادي “نيس” الفرنسي بشكوًى بسبب الإضرار بصورته بعد تصوير فيلم إباحي للهواة، خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وتم تصوير الفيديو الذي تم تداوله على يوتيوب في أحد مراحيض الملعب في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت قناة “فرانس 24” عن مصدر مقرب من نادي كرة القدم، أن الفيلم الإباحي الذي نُشر على الإنترنت، تم تصويره في دورات المياه بملعب الساحل الجنوبي في 29 يناير خلال مباراة بين أصحاب الأرض وليل، والتي فاز بها نيس 1-0.

ملعب نادي نيس الفرنسي
ملعب نادي نيس الفرنسي

وأكد مصدر في مديرية الأمن العام لـ”فرانس برس” في وقت سابق، أن النادي المملوك للملياردير البريطاني “جيم راتكليف” تقدّم بالشكوى.

تصوير فيلم إباحي للهواة
تصوير فيلم إباحي للهواة

وبحسب المصدر ذاته، فإن امرأة تظهر في الفيلم الإباحي، وتحدّد في اللقطات أن التسجيل يجري خلال مباراة على الأرض.

وقالت الشركة التي تدير الملعب، نيس إيكو للقناة، إنها قدّمت أيضاً شكوى إلى الشرطة، الأربعاء، لربط صورة الملعب بنشاط إباحي.

فيلم إباحي للهواة صُور أثناء مباراة على ملعب نادي نيس الفرنسي يحدث أزمة
فيلم إباحي للهواة صُور أثناء مباراة على ملعب نادي نيس الفرنسي يحدث أزمة

وفي سياق منفصل، قال مطار نيس كوت دازور إنه قدّم أيضًا شكوًى رسمية بشأن فيلم فيديو إباحي غير مؤرخ التقطته نفس الشابة في مرحاض بالمطار مخصص للأطفال.

- Advertisement -

وقال المطار إن شكواه تتعلق أيضاً “بالضرر الذي لحق بعلامة المطار التجارية، وصرح متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس: “لقد أحلنا للتوّ كل العناصر إلى الشرطة القضائية”.

وبحسب موقع إذاعة “مونتي كارلو الدولية“، يُظهر مقطع الفيديو شابة تقترب من رجال عدة داخل المطار وتعرض عليهم ممارسة الجنس معها.

وينتهي الفيديو بممارسات جنسية بين شابة وشاب في مراحيض مخصصة للأطفال.

فيلم إباحي للهواة على ملعب نادي نيس الفرنسي
فيلم إباحي للهواة على ملعب نادي نيس الفرنسي

وتم نشر هذا الفيديو منذ أكثر من عام، ولديه ما يقرب من 380 ألف مشاهدة على منصة محتوًى إباحي.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق دون تحديد المصلحة التي سيعهد إليها الاهتمام به.

المصدرقناة "فرانس 24، موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيلم إباحي داخل سيارة قرب برج “إيفل”.. لن تصدق ماذا فعل الفرنسيون بالمؤدين الـ3!

حياتنا

فضيحة خلال الحظر .. فيلم إباحي مصري مدته 25 دقيقة!!

حياتنا

بث فيلم إباحي على شاشة عملاقة في أحد الشوارع .. السائقون أوقفوا مركباتهم نصف ساعة لمتابعته!

حياتنا

شاهد| فنان مصري شهير مطلوب لتمثيل فيلم إباحي مقابل مبلغ مالي كبير!!

حياتنا

ما جديد قضية ظهور الفنانة التونسية “مريم بن مامي” في فيلم إباحي.. وما علاقة “السبكي”!؟

حياتنا

شاهد| فنانة تونسية شهيرة تظهر في فيلم إباحي وتصدم التونسيين .. هكذا أوضحت الأمر

حياتنا

شاهد| ماذا قالت النجمة العالمية “باريس هيلتون” عن تسريب فيلم إباحي لها مع حبيبها السابق!؟

حياتنا

فضيحة من العيار الثقيل في المغرب .. تصوير فيلم إباحي لأربعة شبان مغاربة وأجانب بطريقة احترافية!

أرشيف - حياتنا

حدث في البرازيل.. بث فيلم إباحي على شاشات محطة للحافلات !

غير مصنف

خبراء أميركيون: الأفلام الإباحية تحتل ثلث الإنترنت وتجتاح وعي المراهقين

حياتنا

ملكة جمال مصر في امريكا: لم امثل مشاهد جنسية والفيلم لم يعرض بعد

حياتنا

غضب في فرنسا بعد تصوير فيلم إباحي أمام مدرسة

1 تعليق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC