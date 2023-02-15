فيلم إباحي للهواة صُور أثناء مباراة على ملعب نادي نيس الفرنسي يحدث أزمة

- Advertisement -

وطن- تقدم نادي “نيس” الفرنسي بشكوًى بسبب الإضرار بصورته بعد تصوير فيلم إباحي للهواة، خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وتم تصوير الفيديو الذي تم تداوله على يوتيوب في أحد مراحيض الملعب في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت قناة “فرانس 24” عن مصدر مقرب من نادي كرة القدم، أن الفيلم الإباحي الذي نُشر على الإنترنت، تم تصويره في دورات المياه بملعب الساحل الجنوبي في 29 يناير خلال مباراة بين أصحاب الأرض وليل، والتي فاز بها نيس 1-0.

وأكد مصدر في مديرية الأمن العام لـ”فرانس برس” في وقت سابق، أن النادي المملوك للملياردير البريطاني “جيم راتكليف” تقدّم بالشكوى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن امرأة تظهر في الفيلم الإباحي، وتحدّد في اللقطات أن التسجيل يجري خلال مباراة على الأرض.

وقالت الشركة التي تدير الملعب، نيس إيكو للقناة، إنها قدّمت أيضاً شكوى إلى الشرطة، الأربعاء، لربط صورة الملعب بنشاط إباحي.

وفي سياق منفصل، قال مطار نيس كوت دازور إنه قدّم أيضًا شكوًى رسمية بشأن فيلم فيديو إباحي غير مؤرخ التقطته نفس الشابة في مرحاض بالمطار مخصص للأطفال.

- Advertisement -

وقال المطار إن شكواه تتعلق أيضاً “بالضرر الذي لحق بعلامة المطار التجارية، وصرح متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس: “لقد أحلنا للتوّ كل العناصر إلى الشرطة القضائية”.

وبحسب موقع إذاعة “مونتي كارلو الدولية“، يُظهر مقطع الفيديو شابة تقترب من رجال عدة داخل المطار وتعرض عليهم ممارسة الجنس معها.

وينتهي الفيديو بممارسات جنسية بين شابة وشاب في مراحيض مخصصة للأطفال.

وتم نشر هذا الفيديو منذ أكثر من عام، ولديه ما يقرب من 380 ألف مشاهدة على منصة محتوًى إباحي.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق دون تحديد المصلحة التي سيعهد إليها الاهتمام به.