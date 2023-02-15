فيفي عبده ترقص مع جوهرة الروسية والأخيرة تُقبل يدها (فيديو)

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وطن- عبّرت الراقصة الروسية جوهرة عن حبها للفنانة المصرية فيفي عبده، بتقبيل يدها أمام الجميع.

أبوس إيدك

ونشرت جوهرة فيديواً عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تحتضن فيفي عبده، لتسألها الأخيرة: “هل تحبيني؟”.

فما كان من الراقصة الروسية إلا أن أمسكت يد فيفي عبده وقبلتها قائلة: “أبوس إيدك”.

وعلقت جوهرة على الفيديو: “لا يصدق، الديفا فيفي! نجمة مشرقة لا تتلاشى أبدًا ، لقد صدمتني اليوم للتو”.

وتابعت: “هذه السعادة والفرحة للرقص من أجلك ومعك. لا أستطيع أن أرفع عيني عنك”.

رقصة بالعصا

وردت فيفي عبده على غزل جوهرة بها قائلة: “أنا أيضاً أحبك، وكنت سعيدة لمشاهدة أداءك بالأمس”.

ولم تكتف جوهرة بالفيديو؛ بل عادت ونشرت عدة صور جمعتها بالراقصة فيفي، بينما كانت هي ترتدي بدلة رقص حمراء.

وكتبت: ” دائما فيفي رقم واحد، كنت محظوظة بالرقص معك أمس.. إعجابي بك لا نهائي. سأعتز بهذه اللحظات إلى الأبد. خاصة رقصتنا معاً بالعصا”.

عيد الحب

وفي سياق آخر، عايدت فيفي عبده جمهورها بمناسبة عيد الحب، بفيديو قالت فيه: “النهاردة يوم حلو جداً، هابي فلنتاين داي”.

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وتابعت: “كل سنة وانتوا طيبين.. كل سنة واللي عايز حاجة ربنا يديهاله، ويعود علينا بالخير والعافية ان شاء الله”.

وكشفت الراقصة المصرية عن أمنيتها قائلة: “أنا شخصياً عاوزة أبقى مبسوطة، فححاول ويارب يديني الانبساط. عايزة أحس إني أنا سعيدة عشان مريت بأيام مش كويسة خالص، ما عندكوش فكرة. طبعاً أتمنى السعادة من الله”.

وأردفت: “بتمنى السعادة لأنه تغمينا جداً عشان الزلازل، فعلاً زعلانين جداً عشان الموضوع ده. بس ربنا يرحمهم برحمته ويشفي كل مريض، ويصبر أهاليهم. واحنا زعلانين جداً. بس هابي فلنتاين، بقولكم وانا زعلانة”.

ليست ليلة القدر

وتعرضت فيفي للسخرية بسبب دعواتها، فجاء في التعليقات: “اية الدعوات دي كلها ،هي ليلة القدر يافوفا”.

وسخر آخر قائلاً: ” تحسب عيد الاضحى ولا عيد الفطر”.

وهاجمها متابع قائلاً: “ياولية احترمي نفسك وسنك.. انتي خلاص هاتموتي يخرب بيت الفقر دا”.

وكانت فيفي عبده قد فاجأت المصورين بطلب غريب، حين أخبرتهم أن يرفعوا الكاميرا إلى أعلى في أثناء تصويرها.

وقالت فيفي بفيديو للمصورين: “أرجوكم أي حد بيصورني في أي مناسبة ابقى طلع الكاميرا من فوق عشان أنت بتطلع اللغد وترجعني متعقدة من حياتي”.