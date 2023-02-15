فضيحة وخيانة..البحرين تبيع إحدى جزرها لإسرائيل وتستعد للتنازل عن سيادتها عليها

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وطن– كشف موقع “ذا كاردل”، عن أن البحرين باعت إحدى جزرها لشركة “هيمنوتا” الإسرائيلية، مقابل 21.5 مليون دولار فقط في مزاد.

وأكد موقع “ذا كاردل“، أن “القناة7” الإسرائيلية هي أول من كشفت عن الصفقة، وعقب ما أثاره الإعلان من الجلد قامت القناة بحذف الخبر من على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وبحسب الموقع، فإن “هيمنوتا” هي شركة إسرائيلية خاصة معروفة على نطاق واسع بتسجيل نفسها بشكل غير قانوني كمالك للأراضي الفلسطينية. وهي شركة تابعة للصندوق القومي اليهودي (JNF)، وهي آلية لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لتقرير القناة السابعة المحذوف، تبلغ مساحة الجزيرة المباعة 9553 مترًا مربعًا، وستسمح ببناء ناطحات سحاب ومشاريع سكنية، ويمكن استخدامها لإجلاء الإسرائيليين في حالة الحرب.

البحرين ستنقل السيادة على الجزيرة لإسرائيل

وصرّح أحد ممثلي الشركة، أفيري شناير، أن المناقشات جارية لنقل سيادة البحرين على الجزيرة إلى إسرائيل.

وجاء شراء الجزيرة في أعقاب اتجاه أوسع نحو التطبيع بين إسرائيل والنظام الملكي البحريني في السنوات الأخيرة مع توقيع اتفاقات إبراهيم في عام 2020.

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وفي الأسبوع الماضي، حضر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هيرزي هاليفي، مؤتمر الأمن الإقليمي للقيادة المركزية الأمريكية في جزيرة الخليج.

ولفت الموقع إلى أنه لم يتمّ الكشف عن وجود هاليفي إلا بعد اجتماع لاحق مع رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة. وأظهرت صورة لولي العهد وهو يتحدث مع الجنرال في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا الجنرال هاليفي جالسًا في مكان قريب بملابس مدنية، وتم تسريبها للصحافة البحرينية.

الأسلوب البحريني للإعلان عن الخطوات التطبيعية

ووفقًا لستيفن سيمون من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الموالي لإسرائيل، فإن تسريب الصورة كان على الأرجح متعمّدًا ويوحي بأن “المسؤولين البحرينيين فخورون بعلاقتهم بإسرائيل وليسوا قلقين بشكل خاص بشأن التصعيد الأخير في التوترات في الغرب”.

وأوضح أيضاً أنه “قد يكون التسريب طريقة المنامة لتعزيز صورة العلاقة، والتي تتضاءل مقارنة بعلاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة”.

زيارة هرتسوغ للبحرين

وفي ديسمبر 2022، سافر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى البحرين للقاء ملك البلاد ووزير الخارجية، وكانت هذه الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الجزيرة، حيث تلقى هرتسوغ ترحيباً حاراً.

في المقابل، هتف المتظاهرون في البحرين: “الموت لإسرائيل” في مسيرات ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي، وحمل بعضهم لافتات عليها صورة هرتسوغ كتب عليها “مجرم” و”أنت غير مرحب بك في البحرين”.

وقال موقع معارض بحريني إن المتظاهرين أحرقوا العلم الإسرائيلي، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب.

ولفت الموقع إلى أن الشاباك الإسرائيلي عزز التفاصيل الأمنية لهرتزوغ للرحلة بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.