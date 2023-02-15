شحن أول دفعة من منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

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وطن- شحنت دولة قطر، الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة الكرفانات السكنية التي استُخدمت في بطولة كأس العالم، وذلك لإيواء المنكوبين من جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وتشمل الشحنة الأولى من الكرفانات التي أرسلتها دولة قطر، عشرة آلاف منزل متنقل.



وتم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاويات مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة.

شاهد|| إرسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا و سوريا و دعم سبل عيشهم Watch || The first batch of mobile homes is being deployed as shelters for people affected by Türkiye and Syria earthquake, to support their livelihood#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/jYUM20pmed — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 13, 2023

قطر تعهدت بإرسال منازل متنقلة

وكانت دولة قطر قد تعهدت بتخصيص عشرة آلاف منزل متنقل، لإيواء منكوبي الزلزال، وهي مقصورات وبيوت نقالة (كارافانات)، استُخدمت في قرى المشجعين خلال بطولة كأس العالم 2022.

ويتم نقل الكرافانات عبر شحنات من ميناء الدوحة إلى تركيا.

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وتقدم دولة قطر، جهوداً كبيرة لدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا المدمر، وكان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قد أكّد التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من هذه الكارثة.

وتركيا في أمسّ الحاجة لإيجاد مساكن بعدما دمّر الزلزال آلاف المباني، وتسبب لعشرات آلاف الأبنية بأضرار تستلزم أعمال ترميم كبرى لتعود صالحة للسكن.

وفجر السادس من فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أردوغان يشيد بالدعم القطري

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أشاد بتخصيص دولة قطر 10 آلاف منزل متنقل لصالح المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا.

وقال أردوغان في كلمة له خلال جولته على المنكوبين في ولاية شانلي أورفا، إن هذه المنازل ستساهم بإيواء عائلات كثيرة.

يُشار إلى أن إرسال الكرافانات هو أول تطبيق عملي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة قطر منذ استضافة بطولة كأس العالم 2022.

ما الذي جعل هذه الهزة الأرضية مدمرة بهذا الشكل؟

والزلزالان اللذان ضربا 10 مدن تركية يُعدّان من أشد الزلازل التي شهدها العالم في القرن الأخير، فضلاً عن كونها إحدى أكبر الزلازل في التاريخ من حيث المساحة والعمق والشدة.

وسجّلت تركيا دماراً هائلاً خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن انهيار ما لا يقل عن 6 آلاف و444 مبنًى.

وأفاد خبراء بأنّ مجموعة من العوامل جعلت الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا مدمّراً بشكل خاص، بما في ذلك عمقه وموقعه على خط صدع هادئ نسبياً منذ مدة طويلة، فضلاً عن وجود العديد من المباني القديمة والضعيفة، والتي شُيّدت قبل فرض قانون الإنشاءات وفق المعايير الزلزالية الذي صدر بعد زلزال عام 1999.