شحن أول دفعة من منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

وطن- شحنت دولة قطر، الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة الكرفانات السكنية التي استُخدمت في بطولة كأس العالم، وذلك لإيواء المنكوبين من جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وتشمل الشحنة الأولى من الكرفانات التي أرسلتها دولة قطر، عشرة آلاف منزل متنقل.



وتم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاويات مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة.

شاهد|| إرسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا و سوريا و دعم سبل عيشهم

Watch || The first batch of mobile homes is being deployed as shelters for people affected by Türkiye and Syria earthquake, to support their livelihood#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/jYUM20pmed

— Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 13, 2023