الجمعة, فبراير 17, 2023
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شحن أول دفعة من منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

أردوغان شدد على أهمية هذا الغوث القطري لصالح المتضررين

كتب خالد السعدي
منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضرريين من زلزال تركيا وسوريا watanserb.com
منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضرريين من زلزال تركيا وسوريا
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وطن- شحنت دولة قطر، الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة الكرفانات السكنية التي استُخدمت في بطولة كأس العالم، وذلك لإيواء المنكوبين من جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وتشمل الشحنة الأولى من الكرفانات التي أرسلتها دولة قطر، عشرة آلاف منزل متنقل.

وتم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاويات مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة.

قطر تعهدت بإرسال منازل متنقلة

وكانت دولة قطر قد تعهدت بتخصيص عشرة آلاف منزل متنقل، لإيواء منكوبي الزلزال، وهي مقصورات وبيوت نقالة (كارافانات)، استُخدمت في قرى المشجعين خلال بطولة كأس العالم 2022.

مساعدات قطرية تصل الى تركيا
مساعدات قطرية تصل الى تركيا

ويتم نقل الكرافانات عبر شحنات من ميناء الدوحة إلى تركيا.

نقل الكرافانات عبر شحنات من ميناء الدوحة إلى تركيا
نقل الكرافانات عبر شحنات من ميناء الدوحة إلى تركيا
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وتقدم دولة قطر، جهوداً كبيرة لدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا المدمر، وكان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قد أكّد التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من هذه الكارثة.

أمير قطر وأردوغان
أمير قطر وأردوغان

وتركيا في أمسّ الحاجة لإيجاد مساكن بعدما دمّر الزلزال آلاف المباني، وتسبب لعشرات آلاف الأبنية بأضرار تستلزم أعمال ترميم كبرى لتعود صالحة للسكن.

المنازل المتنقلة الكرفانات السكنية
المنازل المتنقلة الكرفانات السكنية

وفجر السادس من فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أردوغان يشيد بالدعم القطري

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أشاد بتخصيص دولة قطر 10 آلاف منزل متنقل لصالح المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا.

وقال أردوغان في كلمة له خلال جولته على المنكوبين في ولاية شانلي أورفا، إن هذه المنازل ستساهم بإيواء عائلات كثيرة.

يُشار إلى أن إرسال الكرافانات هو أول تطبيق عملي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة قطر منذ استضافة بطولة كأس العالم 2022.

ما الذي جعل هذه الهزة الأرضية مدمرة بهذا الشكل؟

والزلزالان اللذان ضربا 10 مدن تركية يُعدّان من أشد الزلازل التي شهدها العالم في القرن الأخير، فضلاً عن كونها إحدى أكبر الزلازل في التاريخ من حيث المساحة والعمق والشدة.

وسجّلت تركيا دماراً هائلاً خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن انهيار ما لا يقل عن 6 آلاف و444 مبنًى.

وأفاد خبراء بأنّ مجموعة من العوامل جعلت الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا مدمّراً بشكل خاص، بما في ذلك عمقه وموقعه على خط صدع هادئ نسبياً منذ مدة طويلة، فضلاً عن وجود العديد من المباني القديمة والضعيفة، والتي شُيّدت قبل فرض قانون الإنشاءات وفق المعايير الزلزالية الذي صدر بعد زلزال عام 1999.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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