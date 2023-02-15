الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدسلطنة عمان: طوفان بشري أمام معرض توظيف يفتح جرح البطالة الغائر
الهدهد

سلطنة عمان: طوفان بشري أمام معرض توظيف يفتح جرح البطالة الغائر

مطالب واسعة لتدخل حكومي سريع لحل الأزمة

كتب خالد السعدي
معرض الوظائف والتدريب watanserb.com
البطالة في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- أثيرت ضجة في سلطنة عمان، بعد انتشار صورٌ تُظهر احتشادا ضخما بينى الشباب في السلطنة بحثا عن فرص عمل بعد إطلاق معرض توظيف.

وكانت كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، قد أطلقت معرض الوظائف والتدريب، الذي تنتهي فعالياته اليوم الأربعاء.

وكان لافتا الحجم الكبير من الإقبال على المعرض من قِبل الشباب في السلطنة الذي يبحثون عمل.

ضجة في سلطنة عمان بسبب معرض الوظائف والتدريب

هذا المشهد أثار ضجة في سلطنة عمان، وسط مطالب قُدمت للسلطات بالعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

- Advertisement -

Image

وقال الإعلامي يوسف الهوتي في تغريدة عبر تويتر: “هذا العدد الكبير من الباحثين عن عمل ،والذين تجمعوا اليوم في معرض الوظائف يجعلنا كحكومة وقطاع خاص ومجتمع أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية ، لإيجاد فرص وظيفية لهؤلاء الشباب وإخراجهم من دائرة الحاجة والفاقة”.

العدد الكبير من الباحثين عن عمل في سلطنة عمان
العدد الكبير من الباحثين عن عمل في سلطنة عمان

وأضاف: “لا يمكن أن يتمتع أبناء الأثرياء بكافة حقوقهم ، ويشعر الفقراء باليأس”.

وكتبت الباحثة هالة الزدجالية: “من باب الشفافية والمصداقية نطالب من القائمين على تنظيم معرض الوظائف والتدريب الإفصاح عن أعداد الشواغر في كل مؤسسة مشاركة، والإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين تم تعيينهم في كل مؤسسة بعد إجراء المقابلات المباشرة”.

وعلقت الإعلامية بثينة البلوشي: “مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من أهم عوامل التنمية في معظم مساراتها وأهمها تطور الإنسان وازدهار الاقتصاد”.

وأضافت: “تقليص الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل ضرورة وأولوية قصوى لأن لا يتكرر هذا المشهد”.

وختمت: “مجتمعنا الفتي يأمل في فرصة ليساهم في البناء”.

وتفاعل الناشط أحمد المعمري: “يا معشر الباحثين عن عمل .. انتظروا لحد ما يتوسع الاقتصاد وخفوا من نبرة الكراهية ضد الوافدين.. وعشان تكون النسبة آمنة.. ولا ننسى أن وزارة العمل ليست مسؤولة عن التوظيف لكنها مسؤولة عن توظيف اكثر من 55 ألف هندي!!.. هل واحد من أولاد المسؤولين باحث؟؟”.

البطالة في سلطنة عمان

وكانت سلطنة عُمان قد صُنِّفت في المركز الرابع عربيا في مؤشر أقل الدول من حيث البطالة بين الشباب في العالم، استنادا إلى البيانات المتاحة لعام 2021، وفق إحصاء جلوبال إيكونومي الإلكتروني الأمريكي.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في سلطنة عُمان 14.57% وذلك خلال عام 2021.

في حين أفادت أرقام رسمية نشرتها دائرة الإحصاء العامة بأن معدل البطالة بلغ 25 في المئة خلال الربع الأول فقط من عام 2021، وهو آخر رقم رسمي نشرته مسقط.

خطوات حكومية طموحة

ومؤخرا، دخلت سلطنة عمان في سباق البحث عن سبل لإزالة التحديات أمام تنمية سوق التوظيف، والذي تعول عليه كثيرا في مشروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد وفق رؤيتها الإصلاحية.

وقالت تقارير إن الحكومة وضعت قدما أخرى باتجاه توسيع آفاق سوق العمل ومواجهة البطالة، بالرهان على مبادرات نوعية ضمن مؤتمر “مهارات المستقبل وتنمية الموارد البشرية”.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل في السلطنة بدء تطبيق قرار التوطين على منشآت القطاع الخاص اعتباراً من 20 يوليو 2021، وذلك في المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.

كما شمل القرار مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع وظائف بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى نشاط بيع قطع غيار المركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، ومهن سياقة المركبات، وتشمل نقل الوقود ونقل المواد الزراعية والغذائية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يستشهد بحديث لحاخام يهودي لإيصال رسالة هامة

الهدهد

جدل واسع في سلطنة عمان.. هل الزوج ملزم بمرافقة زوجته عند ذهابها للتسوق؟

الهدهد

جمال النوفلي: قلة في سلطنة عمان هم من يرفضون خفض ضريبة الخمور

تقارير

شبكة “بريسينزا” للسلام: لا إنقاذ للسعودية من مستنقع اليمن إلا من خلال سلطنة عُمان!

الهدهد

كاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان: “الله وعدنا بالخمر في الجنة”

الهدهد

قرار حكومي بشأن المشروبات الكحولية في سلطنة عُمان يثير غضبا شعبيا

الهدهد

فريق الإنقاذ العماني ينتشل شخصا حيا من تحت الأنقاض بأنطاكيا (فيديو)

الهدهد

قصة السفينة التي أغرقتها البحرية العمانية بأمر السلطان قابوس قبل 20 عاما

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يطلق حملة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري

الهدهد

معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان” في فندق الريتز

الهدهد

“تسونامي ببحر العرب”.. ناشط عماني يجدد الجدل بشأن ظاهرة انتحار الدلافين

الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين في السعودية (فيديو)

1 تعليق

  1. المشكلة الموجودة في دول النفط ( إجمالا )
    تتلخص بان الشباب يرفضون الغوص بكل عمل يدوي …
    كلهم يريد أن يكون ” مديرا ” ( وهذا ليس خطأ ) الخطأ، انه يسعى إلى ” مركز “وليس الى مهنة …
    فالمهم، ان لم تكن ” لابن البلد “… فلمن تكون .
    هذا هو ” الايجاز ” … اما التفاصيل … والحلول …
    فلن يسعها المكان هنا .

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تفاصيل مثيرة لطرد نائبة كينية من البرلمان بسبب دورتها الشهرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC