سلطنة عمان: طوفان بشري أمام معرض توظيف يفتح جرح البطالة الغائر

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وطن- أثيرت ضجة في سلطنة عمان، بعد انتشار صورٌ تُظهر احتشادا ضخما بينى الشباب في السلطنة بحثا عن فرص عمل بعد إطلاق معرض توظيف.

وكانت كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، قد أطلقت معرض الوظائف والتدريب، الذي تنتهي فعالياته اليوم الأربعاء.

#معرض_الوظائف#معرض_الوظائف_والتدريب

وزارة العمل تقول وظفنا العديد من الباحثين والواقع في معرض الوظائف خير دليل على فشل ملف العاطلين pic.twitter.com/eVB86xjiyw — Abdullah Al-Hasani (@aa_hasani) February 14, 2023

وكان لافتا الحجم الكبير من الإقبال على المعرض من قِبل الشباب في السلطنة الذي يبحثون عمل.

صورة متداولة بشكل كبير من امام كلية عمان للادارة والتكنولوجيا !!#معرض_الوظائف_والتدريب pic.twitter.com/ugpxw5Mehh — المُتابعون العُمانيون (@OmanisFollowers) February 14, 2023

ضجة في سلطنة عمان بسبب معرض الوظائف والتدريب

هذا المشهد أثار ضجة في سلطنة عمان، وسط مطالب قُدمت للسلطات بالعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

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وقال الإعلامي يوسف الهوتي في تغريدة عبر تويتر: “هذا العدد الكبير من الباحثين عن عمل ،والذين تجمعوا اليوم في معرض الوظائف يجعلنا كحكومة وقطاع خاص ومجتمع أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية ، لإيجاد فرص وظيفية لهؤلاء الشباب وإخراجهم من دائرة الحاجة والفاقة”.

وأضاف: “لا يمكن أن يتمتع أبناء الأثرياء بكافة حقوقهم ، ويشعر الفقراء باليأس”.

هذا العدد الكبير من الباحثين عن عمل ،والذين تجمعوا اليوم في معرض الوظائف يجعلنا كحكومة وقطاع خاص ومجتمع ، أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية ، لإيجاد فرص وظيفية لهؤلاء الشباب وإخراجهم من دائرة الحاجة والفاقة ، فلا يمكن أن يتمتع أبناء الأثرياء بكافة حقوقهم ، ويشعر الفقراء باليأس . pic.twitter.com/XYF0I3w2h0 — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) February 14, 2023

وكتبت الباحثة هالة الزدجالية: “من باب الشفافية والمصداقية نطالب من القائمين على تنظيم معرض الوظائف والتدريب الإفصاح عن أعداد الشواغر في كل مؤسسة مشاركة، والإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين تم تعيينهم في كل مؤسسة بعد إجراء المقابلات المباشرة”.

⚠️من باب الشفافية والمصداقية نطالب من القائمين على تنظيم #معرض_الوظائف_والتدريب الإفصاح عن أعداد الشواغر في كل مؤسسة مشاركة، والإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين تم تعيينهم في كل مؤسسة بعد إجراء المقابلات المباشرة 🤔#معرض_الوظائف pic.twitter.com/Ks6GGhYGtS — Halah Al Zadjali – هالة الزدجالية (@Halahz85) February 14, 2023

وعلقت الإعلامية بثينة البلوشي: “مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من أهم عوامل التنمية في معظم مساراتها وأهمها تطور الإنسان وازدهار الاقتصاد”.

وأضافت: “تقليص الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل ضرورة وأولوية قصوى لأن لا يتكرر هذا المشهد”.

وختمت: “مجتمعنا الفتي يأمل في فرصة ليساهم في البناء”.

مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من أهم عوامل التنمية في معظم مساراتها وأهمها تطور الإنسان وازدهار الاقتصاد

تقليص الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل ضرورة وأولوية قصوى لأن لا يتكرر هذا المشهد

مجتمعنا الفتي يأمل في فرصة ليساهم في البناء #معرض_الوظائف_والتدريب pic.twitter.com/NFZb98AwfP — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) February 14, 2023

وتفاعل الناشط أحمد المعمري: “يا معشر الباحثين عن عمل .. انتظروا لحد ما يتوسع الاقتصاد وخفوا من نبرة الكراهية ضد الوافدين.. وعشان تكون النسبة آمنة.. ولا ننسى أن وزارة العمل ليست مسؤولة عن التوظيف لكنها مسؤولة عن توظيف اكثر من 55 ألف هندي!!.. هل واحد من أولاد المسؤولين باحث؟؟”.

يا معشر الباحثين عن عمل

انتظروا لحد ما يتوسع الاقتصاد وخفوا من نبرة الكراهية ضد الوافدين.

وعشان تكون النسبة آمنة. ولا ننسى أن وزارة العمل ليست مسؤولة عن التوظيف لكنها مسؤولة عن توظيف اكثر من 55 ألف هندي!! هل واحد من اولاد المسؤولين باحث؟؟#معرض_الوظائف#معرض_الوظائف_والتدريب pic.twitter.com/vgTbTwPAr9 — أحمد المعمري | Ahmed ALMamari (@Ahmed95Sultan) February 14, 2023

البطالة في سلطنة عمان

وكانت سلطنة عُمان قد صُنِّفت في المركز الرابع عربيا في مؤشر أقل الدول من حيث البطالة بين الشباب في العالم، استنادا إلى البيانات المتاحة لعام 2021، وفق إحصاء جلوبال إيكونومي الإلكتروني الأمريكي.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في سلطنة عُمان 14.57% وذلك خلال عام 2021.

في حين أفادت أرقام رسمية نشرتها دائرة الإحصاء العامة بأن معدل البطالة بلغ 25 في المئة خلال الربع الأول فقط من عام 2021، وهو آخر رقم رسمي نشرته مسقط.

خطوات حكومية طموحة

ومؤخرا، دخلت سلطنة عمان في سباق البحث عن سبل لإزالة التحديات أمام تنمية سوق التوظيف، والذي تعول عليه كثيرا في مشروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد وفق رؤيتها الإصلاحية.

وقالت تقارير إن الحكومة وضعت قدما أخرى باتجاه توسيع آفاق سوق العمل ومواجهة البطالة، بالرهان على مبادرات نوعية ضمن مؤتمر “مهارات المستقبل وتنمية الموارد البشرية”.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل في السلطنة بدء تطبيق قرار التوطين على منشآت القطاع الخاص اعتباراً من 20 يوليو 2021، وذلك في المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.

كما شمل القرار مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع وظائف بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى نشاط بيع قطع غيار المركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، ومهن سياقة المركبات، وتشمل نقل الوقود ونقل المواد الزراعية والغذائية.