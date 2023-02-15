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دنيا بطمة تستعرض مؤخرتها بفستان أحمر ناري في عيد الحب وتقول: “أنا مش شمال” فيديو”

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة watanserb.com
دنيا بطمة

وطن- أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حفل عيد الحب، في أحد الأماكن المغلقة في المغرب.

عملية تكبير مؤخرة!

وارتدت دنيا بطمة لهذه المناسبة فستاناً باللون الأحمر الناري، مع فتحة جانبية تكشف الساق.

تميز الفستان بكونه ضيق جداً يلتصق بجسم دنيا ويكشف تفاصيله بوضوح.

ولم تتوان الفنانة المغربية عن استعراض مفاتنها بالرقص بطريقة معينة لتسلط الضوء على مؤخرتها التي من الواضح أنها كانت ضمن عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخراً.

وكان من الملفت أحد الفيديوهات التي ركزت بها دنيا على ملامحها الجديدة، ووضعت في الخلفية أغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي “لو كنت” التي أدتها مع أكرم حسني.

كتاب عن الجمال

وجاء في كلمات الأغنية التي وضعتها دنيا بطمة: ” لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال.لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبمي. أما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال”.

وأثارت الفنانة المغربية قبل أيام جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها عبر “تيك توك”، وتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وظهرت بطمة عبر “تيك توك” بأكثر من فيديو، في أحدها كانت تردد أغنية “على شانك” للفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”.

فك دنيا بطمة

وما لفت أنظار المتابعين، هو أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وسبق أن كشفت دنيا أنها خضعت لتقنية تكساس التي غيّرت شكل فكها السفلي.

وحقنت طليقة محمد الترك أيضاً شفتيها بالبوتوكس، واستعرضت جميع النتائج أمام الجميع، بعد أن ادّعت سابقاً أن سر جمالها واختلاف شكلها جذرياً هو شرب الماء فقط.

“زيديني”

على الصعيد الفني، انتهت دنيا بطمة من تصوير “فيديو كليب” جديد يحمل عنوان: “زيديني”، صوّرت مشاهده داخل أحد استوديوهات مدينة الدار البيضاء تحت إشراف طاقم شاب.

ومن المتوقع أن يطرح العمل في الأيام القليلة القادمة تزامناً مع عيد الحب.

المصدررصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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1 تعليق

  1. أنا لست مهتما بالفن الغنائي و أصحابه ، لكن هذه الدمية الاصطناعية اثار انتباهي لها عقلها العصفوري ، لا هم لها سوى جسدها الذي سيفنى و يمكنش و يتدهور ولو بعد 200 عملية تجميل . و ليس لها أي اهتمام بالعقل الذي يبقى مع كبر السن بمشيئة الله .

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