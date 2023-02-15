الجمعة, فبراير 17, 2023
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جدل واسع في سلطنة عمان.. هل الزوج ملزم بمرافقة زوجته عند ذهابها للتسوق؟

عادة ما يثير المتخصص العماني في الشؤون الأسرية خلفان البوسعيدي الجدل بتغريداته وتصريحاته حول الأسرة في سلطنة عمان

كتب خالد السعدي
تغريدات خلفان البوسعيدي watanserb.com
المتخصص العماني في الشؤون الأسرية خلفان البوسعيدي
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وطن– أثار المتخصص العماني في الشؤون الأسرية خلفان البوسعيدي، جدلاً بعد تغريدته التي هاجم فيها الرجل الذي يترك زوجته تذهب إلى السوق بمفردها ولا يرافقها.

وقال البوسعيدي الذي اعتاد أن يثير جدلاً كبيراً بتغريداته، عبر موقع “تويتر“: “وإني لأعجب من ذلك الزوج الذي يقوم بترك زوجته تتسوق بمفردها وهو في سيارته، وياليته مشغول بشيء، وإنما يلعب بهاتفه ينتقل بين موقع وآخر”.

وأضاف: “أعظم المصائب حينما تموت الغيرة، فيصبح الذنب مستساغا، فلا نتفوه بكلمة، ولا ننكر منكرا، ولا نفعل شيئا، بل نفخر ونفاخر به أمام الله ومرأى ومسمع الناس”.

وتابع: “هنا لا نقصد بالمحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية فذلك شأن خاص بالنساء فقط دون سواهن”.

جدل واسع

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أثارت تغريدة الباحث حالة من الجدل في سلطنة عمان، لا سيما أنه اتُّهم بالتحريض على التشدد.

وقال سليم: “احترم وجهة نظرك و رأيك، ولكن الحياة المبنية على علاقة متينة وحب ومودة ورحمة.. لا تحتاج إلى هذا التشدد .. بل سيأتي بطريقة عكسية”.

وكتب عزيز: “مقدماتك على الحكم بالشيء ونتائجك المعدة مسبقا، وربط الأفعال بروابط لا تصل النوايا ولا المنطق ولا الفطرة بشيء، وتغليفها بلمسة ونصيحة دينية، قد تكون مهارة مفيدة يمكن التنفع منها، ولكن ما تقدمه في النهاية على أنه معلومة أو مسلمة أو سبب لنتيجة ليس بصحيح”.

وتفاعل قاسم: “صباح الخير دكتور ،لم توفق فالتغريدة في السابق كان الرجل يخرج من بيته وهو يحمل سلاح على ظهره وهي فترة وانتهت ولها أسبابها، اليوم لو رأيت رجلا بهذا المنظر في أحد المحلات التجارية الكبيرة ،كيف ستكون ردة فعلك؟.. الحياة تغيرت ويجب أن تتغير معها”.

وكتب حمدان: “اتفق في ما قلت أستاذي شريطة أن تطبق ما ذكرت في تغريدتك”.

تحولات اجتماعية كبيرة شهدتها سلطنة عمان

وشهدت سلطنة عمان في العقود الثلاثة الأخيرة، تحوّلات سريعة في مختلِف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تمخّضت هذه التغيرات عن قفزة في الظروف المعيشية والتعليمية والخدمات الاجتماعية.

وتقول العديد من الدراسات والتحليلات، إن ظروف عملية التحول أدت إلى تغيرات عميقة وواضحة في الأسرة العمانية، وهو تغيّر لم يُصِب شكل الأسرة فحسب؛ بل امتد إلى أدوارها الاجتماعية، نتيجة ما أصاب النسق الأسري من اعتلال بفضل العديد من مظاهر عدم الاستقرار الزواجي.

عدد حالات الطلاق في سلطنة عمان

وتشير آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 12% في عام 2021، حيث بلغت 3837 حالة.

ووثائق وشهادات الطلاق الصادرة من دوائر الكاتب بالعدل في نفس العام شاهدةٌ هي الأخرى على ذلك الارتفاع، والتي بلغت في مجموعها 995 شهادة مصادَقاً عليها في محافظة مسقط وحدها.

بينما بلغت وثائق وحالات الطلاق المقيدة في ذات العام لجميع محافظات سلطنة عُمان 4179 وثيقة طلاق.

عدد حالات الزواج في سلطنة عمان

فيما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن 39 ألف عماني تزوجوا خلال 2021، منهم 34 ألف شخص لأول مرة، وبعدد 53 حالة زواج يوميًا.

وبحسب البيانات؛ فإنَّ 62 ألف أرمل عماني و6 آلاف حالة ترمُّل جديدة حدثت في 2021، و6 آلاف حالة طلاق، وبلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق المسجلة في سلطنة عمان نحو 3837 ألف حالة طلاق، مرتفعًا بنسبة 12% عن شهادات الطلاق المسجلة في عام 2020؛ أي بمعدل زمني بلغ 10 حالات طلاق في اليوم عام 2021.

أكثر من نصف العمانيين يفضلون الأسرة النووية

كما أظهر استطلاع أن 54% من العمانيين يفضلون العيش في أسرة معيشية نووية، مقابل 46% يفضلون الأسرة الممتدة.

والأسرة النووية هي الأسرة التي تشمل الأب والأم والأبناء غير المتزوجين، أما الأسرة الممتدة، فهي التي تشمل أفراداً آخرين غير الأب والأم والأبناء غير المتزوجين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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