ثدي ومؤخرة وعضو ذكري!.. نجوم عالميون أمنوا على أجزاء من أجسادهم بمبالغ خيالية! (شاهد)

وطن- القنبلة الشقراء نورما آن سايكس، التي ألهمت دراما “سكاي” الجديدة Funny Woman، قامت بتأمين صدرها مقاس 41 بوصة مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.. ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من أموال اليوم.

لكنها ليست المشهورة الوحيدة التي وضعت سعرًا باهظًا على أصولها.

يقال إن نجوم هوليوود، بما في ذلك جينيفر لوبيز وماريا كاري وحتى توم جونز، لديهم أجزاء من أجسادهم مؤمّنة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

الأثداء!

يُعتقد أن المغنية مادونا قد حصلت على تأمين لثدييها مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، بينما قامت أيقونة الثمانينيات سام فوكس بتأمين ثدييها مقابل 500 ألف جنيه إسترليني لكل منها.

حصلت عارضة أزياء بلاي بوي هولي ماديسون على تأمين بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني على ثدييها. لكن المغنية دوللي بارتون، المشهورة بثديها الضخم، نفت مؤخرًا التقارير التي قالت إنها أمنتهما مقابل 480 ألف جنيه إسترليني.

الأسنان

كانت الأوتاد المتزعزعة للممثل الكوميدي كين دود ذات قيمة كبيرة بالنسبة لتمثيله؛ حيث قام النجم بتأمينها ذات مرة مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.

تم تأمين أسنان نجمة “القبيحة بيتي”، أمريكا فيريرا أيضاً مقابل نحو 5 مليون جنيه إسترليني.

الابتسامة

تشتهر نجمة Pretty Woman جوليا روبرتس بابتسامتها الضخمة، لذا فليس من المستغرب أنها حصلت على تأمين عليها مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

اللسان

حصلت مايلي سايرس على تأمين للسانها بقيمة 665000 جنيه إسترليني بعد أداء VMAs لعام 2013. بينما تبلغ قيمة تأمين لسان جين سيمونس 50 ألف جنيه استرليني.

الأيدي

قام كيث ريتشاردز، عازف الجيتار في رولينج ستونز، بتأمين يديه مقابل مليون جنيه إسترليني.

بينما قيل إن إبهامي فرناندو ألونسو في سباق الفورمولا 1 قد غطيت بمبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني.

الأرجل

بعد أن أصبحت وجه حملة Gills Of A Goddess، قيل إن سيقان المغنية ماريا كاري تم تأمينها مقابل 700 مليون جنيه إسترليني، ولكن مؤخرًا تم تأمينها مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

تمت تغطية ساقي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، بينما تم تأمين ساقي عارضة الأزياء هايدي كلوم مقابل 1.4 مليون جنيه إسترليني.

تقول النجمة، إنها حصلت على أقل من ساقها اليسرى لأنها تحتوي على ندبة صغيرة.

الخصر

مرة أخرى في الأربعينيات من القرن الماضي، قامت النجمة السينمائية بيت ديفيس بتأمين خصرها الصغير مقابل 28000 دولار، في حالة نموها. وهذا يعادل 390 ألف جنيه إسترليني بأسعار اليوم.

الأرداف

المغنية كايلي مينوغ، المشهورة باستعراض مؤخرتها في بنطالها الذهبي الساخن، تم تأمين أردافها مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

لكن زميلتها نجمة البوب جينيفر لوبيز أخبرت مؤخرًا أنها كانت مؤمنة مقابل 227 مليون جنيه إسترليني.

القدم

كشف نجم كرة القدم جاريث بيل ذات مرة، أن قدمه اليسرى الذهبية كانت مؤمنة، مع تقدير خبير من ويليام هيل أنه كان من الممكن أن تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه إسترليني.

الشوارب

حصل لاعب الكريكيت ميرف هيوز، ذات مرة على تأمين بقيمة 370.000 جنيه إسترليني بشأن زغب وجهه.

الحبال الصوتية

المغني المولود في الولايات المتحدة الأمريكية بروس سبرينغستين، أمّن صوته بنحو 3 مليون جنيه إسترليني.

شعر الصدر

تبيّن أنه كان غير معتاد بعد كل شيء.. المغني توم جونز يصرّ على أنه قام بتأمين شعر صدره المثير مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني.

الشعر

نجم كرة القدم الأمريكي السابق تروي بولامالو، الذي لم يقصّ شعره لسنوات، قام بتأمينه مقابل 670 ألف جنيه إسترليني في أثناء الإعلان عن هيد آند شولدرز.

عضو ذكري

حصل نجم Dreamboys وBig Brother لوتان كارتر، على تأمين على عضوه الذكري مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.