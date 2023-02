تنشر لأول مرة.. لقطات مثيرة لحطام “تيتانيك” بعد أكثر من قرن على غرقها

- Advertisement -

وطن- كشفت مؤسسة “وودز هول” المتخصصة بعلوم المحيطات، الأربعاء، عن تسجيل مصوّر نادر لم يعرض من قبل لحطام السفينة تيتانيك.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من قرن على كارثة سفينة تيتانيك التي غرقت في شمال المحيط الأطلسي في 15 أبريل 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون بإنجلترا إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفي جراء الكارثة أكثر من 1500 راكب من بين 2224 راكبًا وطاقمًا كانوا على متنها، مما جعلها أخطر حادثة غرق لسفينة واحدة حتى ذلك الوقت.

وتمثل هذه اللقطات النادرة التي تبلغ مدتها 80 دقيقة بعض الإنجازات الرائعة لفريق الغوص الذي قاده روبرت بالارد، وهي المرة الأولى التي تشاهد فيها عين بشرية السفينة العملاقة منذ اصطدامها بجبل جليدي وغرقها في شمال المحيط الأطلسي المتجمد.

ووفق تقرير لموقع “بريسس ريجيستر“، اكتشف فريق من معهد “وودز هول” لعلوم المحيطات ومقره ماساتشوستس، بالشراكة مع منظمة الاستكشاف الأوقيانوغرافية الفرنسية، المكان الذي تربض فيه السفينة على ارتفاع 12400 قدم 3780 متراً من سطح البحر باستخدام كاميرا تحت الماء، ويتم التحكم بها عن بعد بإدارة المستكشف والمخرج جيمس كاميرون.

وبعد تسعة أشهر، عاد فريق مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات إلى الموقع بغواصة بحثية تتسع لثلاثة أفراد والمركبة الاستكشافية “جيسون جونيور” التي يتم تشغيلها عن بعد، والتي التقطت صوراً مميزة لمقصورة السفينة.

وقال “جيمس كاميرون” في بيان: “بعد أكثر من قرن من فقدان تيتانيك، لا تزال القصص البشرية المتجسدة في السفينة العظيمة تتردد”.

وتابع: “مثل كثيرين شعرت بالذهول عندما غامر ألفين وجيسون جونيور بالنزول إلى الحطام وداخله. من خلال إصدار هذه اللقطات”.

ويتزامن هذا الكشف مع الذكرى السنوية الـ25 لعرض فيلم “تايتانيك” الذي ألهب مشاعر الملايين، وحاز جائزة الأوسكار، وتم إصدار نسخة دي ثري منه مؤخراً.

وكان حساب مؤسسة “وودز هول” على “تويتر” قد غرد قبل عرض الفيلم: “كل قصة حب جيدة تتضمن الخسارة والاكتشاف وأحياناً فرصة ثانية”.

أضاف: “انضم إلينا غداً في رحلة ملحمية تعود بالزمن إلى عام 1986، حيث يقوم العلماء بمسح حطام “تايتانيك””.

Every good love story (like @TitanicMovie) includes loss, discovery, and sometimes a second chance.

Tomorrow, join us on an epic journey back in time to 1986 as scientists survey the #RMSTitanic in #HOVAlvin. Sign up for the YouTube premiere at 7:30pm ET: https://t.co/SlNr7501aB pic.twitter.com/mC8h5ABRMX

— Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 14, 2023