الجمعة, فبراير 17, 2023
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تنشر لأول مرة.. لقطات مثيرة لحطام “تيتانيك” بعد أكثر من قرن على غرقها

متوقع أن يختفي حطام سفينة تيتانيك الشهيرة بحلول عام 2030 لكن الأسطورة ستبقى بالتأكيد

كتب خالد الأحمد
حطام السفينة تيتانيك watanserb.com
حطام السفينة تيتانيك
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وطن- كشفت مؤسسة “وودز هول” المتخصصة بعلوم المحيطات، الأربعاء، عن تسجيل مصوّر نادر لم يعرض من قبل لحطام السفينة تيتانيك.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من قرن على كارثة سفينة تيتانيك التي غرقت في شمال المحيط الأطلسي في 15 أبريل 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون بإنجلترا إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفي جراء الكارثة أكثر من 1500 راكب من بين 2224 راكبًا وطاقمًا كانوا على متنها، مما جعلها أخطر حادثة غرق لسفينة واحدة حتى ذلك الوقت.

المرة الأولى التي تشاهد فيها عين بشرية تيتانيك منذ غرقها

وتمثل هذه اللقطات النادرة التي تبلغ مدتها 80 دقيقة بعض الإنجازات الرائعة لفريق الغوص الذي قاده روبرت بالارد، وهي المرة الأولى التي تشاهد فيها عين بشرية السفينة العملاقة منذ اصطدامها بجبل جليدي وغرقها في شمال المحيط الأطلسي المتجمد.

ووفق تقرير لموقع “بريسس ريجيستر“، اكتشف فريق من معهد “وودز هول” لعلوم المحيطات ومقره ماساتشوستس، بالشراكة مع منظمة الاستكشاف الأوقيانوغرافية الفرنسية، المكان الذي تربض فيه السفينة على ارتفاع 12400 قدم 3780 متراً من سطح البحر باستخدام كاميرا تحت الماء، ويتم التحكم بها عن بعد بإدارة المستكشف والمخرج جيمس كاميرون.

صور السفينة نشرتها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات
صور السفينة نشرتها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات

غواصة بحثية

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وبعد تسعة أشهر، عاد فريق مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات إلى الموقع بغواصة بحثية تتسع لثلاثة أفراد والمركبة الاستكشافية “جيسون جونيور” التي يتم تشغيلها عن بعد، والتي التقطت صوراً مميزة لمقصورة السفينة.

وقال “جيمس كاميرون” في بيان: “بعد أكثر من قرن من فقدان تيتانيك، لا تزال القصص البشرية المتجسدة في السفينة العظيمة تتردد”.

وتابع: “مثل كثيرين شعرت بالذهول عندما غامر ألفين وجيسون جونيور بالنزول إلى الحطام وداخله. من خلال إصدار هذه اللقطات”.

ويتزامن هذا الكشف مع الذكرى السنوية الـ25 لعرض فيلم “تايتانيك” الذي ألهب مشاعر الملايين، وحاز جائزة الأوسكار، وتم إصدار نسخة دي ثري منه مؤخراً.

صور السفينة نشرتها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات
صور السفينة نشرتها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات
لقطات مثيرة لحطام تيتانيك بعد أكثر من قرن على غرقها
لقطات مثيرة لحطام تيتانيك بعد أكثر من قرن على غرقها

رحلة ملحمية

وكان حساب مؤسسة “وودز هول” على “تويتر” قد غرد قبل عرض الفيلم: “كل قصة حب جيدة تتضمن الخسارة والاكتشاف وأحياناً فرصة ثانية”.

أضاف: “انضم إلينا غداً في رحلة ملحمية تعود بالزمن إلى عام 1986، حيث يقوم العلماء بمسح حطام “تايتانيك””.

واعتبرت “تيتانيك” أحدث سفينة بداية القرن الماضي وهي عبارة عن قصر عائم. لكن رحلتها الأولى قبل 110 سنوات انتهت بشكل مأساوي، ومنذ ذلك الحين، حكي عنها عشرات القصص والأساطير.

وبعد 73 عامًا من الكارثة، تمكن عالم آثار البحار روبرت بالارد من تحديد موقع الحطام في شمال المحيط الأطلسي وتصويره لأول مرة.

وقام بتمويل هذا المسعى بعد أن وافق أولاً على مهمة سرية للبحرية الأمريكية، للبحث عن بقايا غواصتين غارقتين، بحسب تقرير لموقع دي دبليو الألماني.

وأضاف المصدر، أنه كان لدى “بالارد” 12 يومًا لاستخدام معدات البحرية للعثور على تيتانيك. وتمكن من العثور عليها على عمق 3800 متر، في ظلام دامس، وتحت الضغط الهائل للكتل المائية، وجد حطام السفينة الفاخرة.

ويتوقع العلماء أن الحطام سيختفي بحلول عام 2030، لكن أسطورة السفينة ستبقى بالتأكيد.

المصدريوتيوب، موقع بريسس ريجيستر، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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