تعرف على تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023 الجديدة وقيمة جوائزها

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وطن- أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عودة البطولة العربية للأندية 2023 بنسختها الجديدة على مستوى الوطن العربي، حيث أطلق عليها هذه المرة اسم “كأس الملك سلمان”.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم، بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: “سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة السعودي، يعلن اطلاق كأس الملك سلمان للأندية على البطولة العربية في النسخة القادمة لهذا العام”.

البطولة العربية للأندية 2023

ووفق بيان الاتحاد العربي لكرة القدم، سيشارك في البطولة العربية للأندية (كأس ملك سلمان)، 37 نادياً عربياً على مستوى الوطن العربي.

#كأس_الملك_سلمان_للاندية | بطولات الأندية العربية

عراقة وتاريخ متجدد pic.twitter.com/MIvripzrs1 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023 بنسختها الجديدة، قائلاً: “البطولة العربية للأندية ستقام بمشاركة 37 فريقاً. كما وسيتم مخاطبة كافة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري”.

نظام البطولة العربية للأندية 2023

كما أردف السلمي: “البطولة العربية للأندية ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم يليها التصفيات النهائية. والتي من المقرر إقامتها في صيف العام الجاري. داخل 3 مدن سعودية وهي أبها والطائف والباحة”.

#خبر |

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة بإطلاق مسمى #كاس_الملك_سلمان_للاندية على بطولة الأندية العربية القادمة. 📎 لقراءة تفاصيل الخبر :https://t.co/1l0wckwMNa pic.twitter.com/tCXRWdseb6 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

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وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم: “سنقوم بالكشف عن المواعيد الرسمية للتصفيات والنهائيات في وقت لاحق، كما وسيكون ذلك عقب التنسيف. مع الاتحاد العربية والاتحاد السعودي ومنظم البطولة”.

قيمة جوائز البطولة العربية للأندية

وأوضح الاتحاد العربي لكرة القدم في بيانه، عن تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي كجوائز للبطولة، حيث سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، “كأس الملك سلمان” بنسختها الجديدة.

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سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن إطلاق مسمى #كاس_الملك_سلمان_للاندية على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023. pic.twitter.com/fVmS1470yg — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

ويشار إلى أن موعد إجراء سحب القرعة للبطولة العربية للأندية، سيكون في المملكة العربية السعودية، المستضيف للبطولة، مطلع شهر مارس/آذار القادم.