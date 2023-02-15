الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

تعرف على تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023 الجديدة وقيمة جوائزها

الاتحاد العربي لكرة القد يعلن انطلاق النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
البطولة العربية للأندية 2023 watanserb.com
البطولة العربية للأندية 2023
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وطن- أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عودة البطولة العربية للأندية 2023 بنسختها الجديدة على مستوى الوطن العربي، حيث أطلق عليها هذه المرة اسم “كأس الملك سلمان”.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم، بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: “سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة السعودي، يعلن اطلاق كأس الملك سلمان للأندية على البطولة العربية في النسخة القادمة لهذا العام”.

البطولة العربية للأندية 2023

ووفق بيان الاتحاد العربي لكرة القدم، سيشارك في البطولة العربية للأندية (كأس ملك سلمان)، 37 نادياً عربياً على مستوى الوطن العربي.

من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023 بنسختها الجديدة، قائلاً: “البطولة العربية للأندية ستقام بمشاركة 37 فريقاً. كما وسيتم مخاطبة كافة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري”.

النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية 2023
النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية 2023

نظام البطولة العربية للأندية 2023

كما أردف السلمي: “البطولة العربية للأندية ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم يليها التصفيات النهائية. والتي من المقرر إقامتها في صيف العام الجاري. داخل 3 مدن سعودية وهي أبها والطائف والباحة”.

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وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم: “سنقوم بالكشف عن المواعيد الرسمية للتصفيات والنهائيات في وقت لاحق، كما وسيكون ذلك عقب التنسيف. مع الاتحاد العربية والاتحاد السعودي ومنظم البطولة”.

شعار البطولة العربية للأندية 2023
شعار البطولة العربية للأندية 2023

قيمة جوائز البطولة العربية للأندية

وأوضح الاتحاد العربي لكرة القدم في بيانه، عن تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي كجوائز للبطولة، حيث سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، “كأس الملك سلمان” بنسختها الجديدة.

ويشار إلى أن موعد إجراء سحب القرعة للبطولة العربية للأندية، سيكون في المملكة العربية السعودية، المستضيف للبطولة، مطلع شهر مارس/آذار القادم.

جوائز البطولة العربية للأندية 2023
جوائز البطولة العربية للأندية 2023
المصدروطن + الاتحاد العربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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