تتويج الملك تشارلز .. 5 أسئلة الأكثر إثارة للجدل

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وطن– من المتوقع أن يكون تتويج الملك تشارلز أحد أكثر الأحداث شهرة في هذا العقد.

ومع ذلك، منذ وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، كان هناك كثير من الجدل حول الاحتفال القادم، بدءًا من التاريخ المختار إلى من سيكون على قائمة الضيوف وجزءًا من الحفل الكبير نفسه.

فيما يلي الأسئلة الخمسة الأكثر إثارة للجدل حول تتويج الملك تشارلز:

هل يجب دعوة هاري وميغان؟

أحد أكبر الأسئلة التي يطرحها الجميع هو ما إذا كان نجل الملك تشارلز، الأمير هاري وزوجة ابنه ميغان ماركل، ستتم دعوتهم إلى حفل التتويج.

يعتقد كثيرون أن الزوجين المثيرين للجدل “لا يستحقان دعوة”، خاصة بعدما كشفه عن العائلة في مذكراته الأكثر مبيعًا “سبير”.

في الواقع، وجد استطلاع أجرته YouGov (شركة دولية على الإنترنت مختصة بالأبحاث)، أن 43 في المائة من 3024 بريطانيًا اعتقدوا أنه ينبغي دعوتهم، وقال 39 في المائة إنه لا ينبغي لهم ذلك، بينما لم يقرر 18 في المائة الباقون.

تزعم تقارير متعددة أنه حتى شقيق هاري نفسه، لا يعتقد أنه يجب دعوته.

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ومع ذلك، وفقًا لصحيفة The Daily Express، فإن الزوجين مدرجان في قائمة ضيوف التتويج وسيتم إرسال دعواتهم في وقت لاحق من الشهر.

هل يجب أن يشارك الأمير أندرو في الحفل؟

سؤال كبير آخر هو ما إذا كان يجب على أحد أفراد الأسرة “المخزيّ” الأمير أندرو، أن يلعب دورًا في الحفل أم لا.

بينما لم يعد عضوًا عاملاً في العائلة المالكة بعد إجباره على التنحي بسبب فضائحه الجنسية.

في الواقع، يعتقد بعض الناس أنه لا ينبغي حتى دعوة أندرو إلى هذا الحدث.

وفقًا للتقارير، سيحضر الحفل، لكن لا تتوقع أن تراه جالسًا في الصف الأمامي أو يشارك في الحفل.

من سيكون على الشرفة بعد الحفل؟

من المشاهد الشائعة في المناسبات الملكية أفراد الأسرة الذين يقفون على شرفة قصر باكنغهام، وهم يلوحون للأشخاص أدناه.

ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أن شقيق الملك تشارلز وابنه لم يعودا عضوين عاملين، فهل ينبغي السماح لهما بالخروج إلى الشرفة؟

تقول المصادر كما جاء في تقرير لموقع “bestlifeonline” وترجمته وطن، إن الملك سيسمح لأفراد الأسرة العاملين فقط، مما يضمن عدم دخول أندرو أو هاري في الصورة الرئيسية.

هل سترتدي الملكة تاجًا ماسيًا مثيرًا للجدل؟

كما سيتم تتويج كاميلا باركر زوجة الملك تشارلز الثالث، في الحفل.

وأكد القصر بالفعل أنها سترتدي تاج تتويج عام 1911، الذي ارتدته الملكة الأم.

لماذا تم اختيار موعد تتويج الملك تشارلز في عيد ميلاد ابن الأمير هاري؟

عندما أعلن قصر باكنغهام أن حفل التتويج سيُقام يوم السبت 6 مايو 2023، كان كثير من الناس فضوليين عن سبب اختياره لهذا التاريخ على وجه الخصوص.

تبين أن هذا التاريخ يصادف عيد ميلاد حفيده (أرشي هاريسون ماونتباتن وندسور)، وهو ابن الأمير هاري وميغان، وهو السادس في خط الخلافة على العرش البريطاني.

فهل اختار الملك الموعد ليجعل حضور ابنه وزوجة ابنه أمرًا أكثر تعقيدًا؟، أم أنه كان تضاربًا بسيطًا في المواعيد؟.