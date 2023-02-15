بسبب مقاطعها الفاضحة.. حقيقة القبض على العراقية همسة ماجد (شاهد)

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وطن- نشرت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالعراق، مذكّرة مزعومة تفيد بإلقاء القبض على الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي العراقية همسة ماجد.

همسة ماجد تثير الجدل في العراق

وعمّمت المذكرة المنسوبة لمجلس القضاء الأعلى- رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، على أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بأنهم مأذونون بالقبض على المتهمة همسة ماجد حميد الخزرجي والدتها شذى محمد مواليد 13/12/1987.

وذلك لاتهامها بارتكاب “فعل فاضح”، وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات.

إلا أن همسة ماجد كذّبت ما يتم تداوله بشأنها، موكّدة أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر أي مذكرة قبض بحقها.

ونشرت البلوجر العراقية صورة الوثيقة التي أكدت أنها مزوّرة عبر حسابها الموثّق في “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “يرجى الانتباه قبل بث الإشاعات المغرضة واتقوا الله لأن الحياة دين”.

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شتمت المكون السني في العراق بكلمات خادشة للحياء

وكشفت صفحات التواصل الاجتماعي “همسة ماجد” المحسوبة على الطائفة الشيعية، قامت بسبّ المكون السني في تسجيل صوتي نشرته عدد من المنصات.

حيث تلفظت همسة ماجد بكلمات خادشة بحق الطائفة السنية، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من أبناء هذه الطائفة لتقديم شكوًى رسمية إلى الجهات القضائية في العراق من أجل إصدار مذكّرة اعتقال وتوقيف بحقها.

تسجيل صوتي لإحدى النكرات التي تقف من ورائها عصابات الليل#همسة_ماجد والتي اسميها #خيسة_ماجن تتجاوز علنا على أهلنا العراقيين السنة..#المحتوى_الهابط

ملاحظة استباقية. السنة والشيعة والكرد والتركمان والمسيحيين والإزيديين والصابئة وكل عراقي هو خط أحمر في عقيدتي كمواطن.#عادل_الجميلي pic.twitter.com/D8XbwQ6s7g — Adel Ajmaili (@adel00508998) February 15, 2023

وظهرت همسة في مقطع فيديو متداول وهي تهدد قنوات سمّتها بعينها، ومنها “الرابعة” و”الشرقية” وكل المواقع التي نشرت خبر اعتقالها دون أن تتأكد منها أو من إدارة أعمالها، بأنها ستُقيم ضدهم دعاوى رسمية أمام القضاء العراقي.

وقالت إن هناك محامين لديهم وكالات من قبلها وسيقومون بمقاضاة كلّ من قام بنشر أي معلومة تشهّر بها أو تشوّه سمعتها، حسب قولها.

گالوا الشروگي فائق زيدان والقضاء العراقي النزيه صدر مذكرة القاء قبض بحق همسة ماجد.

طلعت رايحة للمحكمة حتى تقيم دعاوى قضائية على ذولة اللي گالوا

اخوة خمسة ماجد بالمرصاد

همسه راح تعتقل الدولة عمي مو الدولة تعتقلها بزود الكصايب 😂😂😂حكومة الإطار العارات pic.twitter.com/WG1R7Taryy — متيمة ال الصدر🫶🫶 (@motimhhasnali) February 15, 2023

ولم تكتفِ همسة ماجد بذلك؛ بل نشرت تدوينة مستفزة على حسابها في “فيسبوك“، سخرت فيها من القضاء والسلطة في العراق.

وقالت إن أخوالها يعملون في المخابرات، وزوجها طيار، ووالده فريق ركن طيار وقائد في طيران الجيش.

وواصلت تهديدها باللهجة العراقية: “أكبر واحد بالعراق بتلفون أشيله عود خلي يفيدكم هذا القانون مال محتوى الهابط”.

وفي 30 تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة عراقية بحكم بحبس “همسة ماجد” 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمها، بعد إدانتها بتهديد محامية.

وأطلقت وزارة الداخلية العراقية مؤخراً حملة واسعة لتعقب بعض مشاهير مواقع التواصل المثيرين للجدل، ومحاكمتهم بتهمة نشر ما يُخلّ بالآداب العامة ونشر محتوًى هابط.

♦️الفنانة همسة ماجد : خوالي كلهم بالمخابرات و رجلي طيار وابو رجلي فريق ركن وقائد بطيران الجيش و اكبر واحد بالعراق بتلفون اشيلة عود خلي يفيدكم هذا القانون مال محتوى الهابط!!

وصلوهه

لوزير الداخليه

واللواء سعد معن pic.twitter.com/nAbCRm8PWy — حنظله ✌ح / 10 (@10___Handala) February 12, 2023

ومنذ أيام أصدرت محكمة جنح الكرخ بالعراق، حكمها بالسَّجن عامين بحق صانعة المحتوى والمؤثرة الشابة “عسل حسام” بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً معها في بلد الرافدين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر قضائية عراقية، بأن محكمة جنح الكرخ قد أصدرت حكماً بالسجن سنتين ضد المؤثرة المشهورة على مواقع التواصل عسل حسام، في خطوة أكدت السلطات المعنية أنه ستشمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

ويأتي الحكم على عسل حسام، بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية تشكيل هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.