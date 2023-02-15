الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابسبب مقاطعها الفاضحة.. حقيقة القبض على العراقية همسة ماجد (شاهد)
حياتنا

بسبب مقاطعها الفاضحة.. حقيقة القبض على العراقية همسة ماجد (شاهد)

تحدت القضاء والسلطات في العراق بأخوالها وزوجها الطيار وشتمت المكون السني

كتب خالد الأحمد
العراقية همسة ماجد watanserb.com
العراقية همسة ماجد
- Advertisement -

وطن- نشرت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالعراق، مذكّرة مزعومة تفيد بإلقاء القبض على الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي العراقية همسة ماجد.

همسة ماجد تثير الجدل في العراق

وعمّمت المذكرة المنسوبة لمجلس القضاء الأعلى- رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، على أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بأنهم مأذونون بالقبض على المتهمة همسة ماجد حميد الخزرجي والدتها شذى محمد مواليد 13/12/1987.

همسة ماجد تثير الجدل في العراق
همسة ماجد تثير الجدل في العراق

وذلك لاتهامها بارتكاب “فعل فاضح”، وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات.

إلا أن همسة ماجد كذّبت ما يتم تداوله بشأنها، موكّدة أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر أي مذكرة قبض بحقها.

ونشرت البلوجر العراقية صورة الوثيقة التي أكدت أنها مزوّرة عبر حسابها الموثّق في “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “يرجى الانتباه قبل بث الإشاعات المغرضة واتقوا الله لأن الحياة دين”.

- Advertisement -

شتمت المكون السني في العراق بكلمات خادشة للحياء

وكشفت صفحات التواصل الاجتماعي “همسة ماجد” المحسوبة على الطائفة الشيعية، قامت بسبّ المكون السني في تسجيل صوتي نشرته عدد من المنصات.

حيث تلفظت همسة ماجد بكلمات خادشة بحق الطائفة السنية، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من أبناء هذه الطائفة لتقديم شكوًى رسمية إلى الجهات القضائية في العراق من أجل إصدار مذكّرة اعتقال وتوقيف بحقها.

وظهرت همسة في مقطع فيديو متداول وهي تهدد قنوات سمّتها بعينها، ومنها “الرابعة” و”الشرقية” وكل المواقع التي نشرت خبر اعتقالها دون أن تتأكد منها أو من إدارة أعمالها، بأنها ستُقيم ضدهم دعاوى رسمية أمام القضاء العراقي.

وقالت إن هناك محامين لديهم وكالات من قبلها وسيقومون بمقاضاة كلّ من قام بنشر أي معلومة تشهّر بها أو تشوّه سمعتها، حسب قولها.

ولم تكتفِ همسة ماجد بذلك؛ بل نشرت تدوينة مستفزة على حسابها في “فيسبوك“، سخرت فيها من القضاء والسلطة في العراق.

وقالت إن أخوالها يعملون في المخابرات، وزوجها طيار، ووالده فريق ركن طيار وقائد في طيران الجيش.

وواصلت تهديدها باللهجة العراقية: “أكبر واحد بالعراق بتلفون أشيله عود خلي يفيدكم هذا القانون مال محتوى الهابط”.

وفي 30 تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة عراقية بحكم بحبس “همسة ماجد” 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمها، بعد إدانتها بتهديد محامية.

وأطلقت وزارة الداخلية العراقية مؤخراً حملة واسعة لتعقب بعض مشاهير مواقع التواصل المثيرين للجدل، ومحاكمتهم بتهمة نشر ما يُخلّ بالآداب العامة ونشر محتوًى هابط.

الفنانة همسة ماجد
الفنانة همسة ماجد

ومنذ أيام أصدرت محكمة جنح الكرخ بالعراق، حكمها بالسَّجن عامين بحق صانعة المحتوى والمؤثرة الشابة “عسل حسام” بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً معها في بلد الرافدين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر قضائية عراقية، بأن محكمة جنح الكرخ قد أصدرت حكماً بالسجن سنتين ضد المؤثرة المشهورة على مواقع التواصل عسل حسام، في خطوة أكدت السلطات المعنية أنه ستشمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

ويأتي الحكم على عسل حسام، بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية تشكيل هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

خفر السواحل الكويتي يهاجم صيادين عراقيين بالرصاص الحي.. فيديو صادم

حياتنا

بعد أم فهد.. مقاطع العراقية عسل حسام الإباحية تتسبب بكارثة لها (شاهد)

الهدهد

الإمارات تسلم حمدية الجاف للعراق.. ماذا دار بين السوداني وابن زايد في قصره؟

الهدهد

مقاطع العراقية “أم فهد” الخادشة تقودها و”حسن صجمة” للسجن (شاهد)

الهدهد

“عسل حسام” في قبضة السلطات العراقية بسبب المحتوى الخادش للحياء والمخل بالآداب (شاهد)

الهدهد

فيديوهات تثير ضجة في العراق.. تقييد مسن بالحديد وضابط يختطف طفلا لمساومة نساء

حياتنا

طيبة العلي.. بلوجر عراقية قتلها والدها أثناء نومها تحت ذريعة “الشرف”

الهدهد

لقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)

الهدهد

إيحاءات جنسية ورقص خليع يقود المشهورة العراقية “أم فهد” للمحكمة (شاهد)

الهدهد

ما هي دلالات فتح المغرب لسفارته في العراق بعد 18 عاما من إغلاقها؟

حياتنا

مشهد يحبس الأنفاس.. صيدلي عراقي ينقذ طفلًا بأعجوبة من الاختناق (شاهد)

الهدهد

عراقي يُنهي حياة والدته وأشقائه بطريقة بشعة متأثرا برواية لنجيب محفوظ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC