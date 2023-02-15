الملك عبدالله والملكة رانيا.. 9 صور جسدت عشقهما في “عيد الحب”!

وطن- قصة حب وزواج ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا، خير نموذج يضرب به المثل في عيد الحب.

الملك عبد الله والملكة رانيا هما شيء منبثق من قصة خيالية.

وفقًا لموقع أرابيا ويدينجز، التقى الزوجان في يناير 1993 في حفل عشاء، وتزوجا في 10 يونيو من نفس العام.

احتل حفل الزفاف عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم؛ حيث كسرت الملكة رانيا التقاليد من خلال عدم ارتداء التاج، واختيار تكريم جذورها المتواضعة بدلاً من اختيار تزيين نفسها بالمجوهرات.

مرّ الآن على زواجهما نحو 30 عامًا، وبمناسبة عيد الحب، نشرت صحيفة “بازار” أجمل لحظاتهما معاً.

9 مرات جعلنا الملك عبد الله الثاني وملكة الأردن رانيا نؤمن بالحب الحقيقي:

نزهة لا تنسى

انتقلت الملكة رانيا إلى إنستجرام في 30 يناير، وهي تشارك صورة لحظة حميمية بينها وبين الملك عبدالله احتفالًا بعيد ميلاد زوجها.

استلام “جائزة الطريق إلى السلام في نيويورك”

في مايو 2022، حصل كلٌّ من الملك عبد الله والملكة رانيا على جائزة الطريق إلى السلام في نيويورك. والتي كرّمت مشاركة الزوجين فيما يتعلق بالتسامح الديني والحوار بين الأديان والسلام الشامل.

في العقبة للإفطار

توجّه الملك عبدالله في أبريل 2022، إلى مدينة العقبة الساحلية لتناول الإفطار، وهي الوجبة المسائية التي ينتهي صيام رمضان اليومي بها، للانضمام إلى مجموعة من الأطفال الأيتام.

يظهر في الصورة التي تمت مشاركتها على حساب الملكة رانيا على إنستجرام، تألق وجوه الزوجين بابتساماتهما في أثناء تفاعلهما مع الأطفال، مما يجعل هذا يومًا استثنائيًا.

عيد ميلاد جلالة الملك الستين

في عيد ميلاده الأخير، شاركت الملكة رانيا العبدالله صورة جميلة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وكلاهما يبتسمان بسعادة.

لقد علّقت على المنشور بعبارة: “قلبي موطن للملك”.

زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة

وضع الملك عبد الله يده على ظهرها، وأرشد زوجته خلال زيارتهما إلى أبو ظبي في نوفمبر 2021.

وقد استُقبل الزوجان بترحيب حار من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخة فاطمة بنت مبارك.

إقامة مأدبة عشاء للأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، أقام ملك وملكة الأردن مأدبة عشاء مع أفراد آخرين من العائلة المالكة للملك تشارلز وزوجته كاميلا من كورنوال. وبفخر يمثلان بلدهما الجميل.

لحظة هادئة في واشنطن العاصمة

أظهرت لحظة نادرة بعيدًا عن الأنظار الزوجين يتحدثان بحرية وراحة بين الاجتماعات في واشنطن العاصمة، خلال زيارتهما للولايات المتحدة الأمريكية في صيف عام 2021.

تفقد المصنوعات اليدوية التي صنعها برنامج الشباب المنتج

حتى خلال جائحة COVID-19 في عام 2021، أظهرت الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، دعمهما المستمر لبلدهما وجميع أفراده من خلال الإعجاب بالحرف اليدوية التي ابتكرها عضو برنامج الشباب المنتج.

الذكرى السنوية السابعة والعشرون للزوجين

احتفاءً بالذكرى السابعة والعشرين لتأسيسها في يونيو 2020، انتقلت الملكة رانيا إلى إنستجرام، وشاركت صورة زوجها ونفسها في ملابس رياضية في نزهة على الأقدام، ممسكين بأيديهما بعشق.

لقد علقت على المنشور بالكلمات المحببة: “كيف لا يمكنك أن تقع في حب تلك الابتسامة ، مرارًا وتكرارًا لمدة 27 عامًا! محظوظة جدا وممتنة لوجودك بجانبي ، ذكرى سنوية سعيدة”.