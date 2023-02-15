الصراع مشتعل بين زيزو والشيخ على الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

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وطن- يتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك مع زميله أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، على صدارة جدول هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب ختام الجولة الـ18.

ويتعادل نجم الزمالك زيزو مع منافسه نجم غزل المحلة أحمد الشيخ، برصيد 8 أهداف في صدارة جدول هدافي الدوري المصري حتى يومنا هذا.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

كما نرفق لكم متابعي (وطن)، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب نهاية منافسات الجولة الـ18، على النحو الآتي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

(3) رزقي حمرون (فاركو) 6 أهداف.

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(4) رمضان صبحي (بيراميدز) 6 أهداف.

(5) باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 6 أهداف.

(6) أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليو باترا) 6 أهداف.

(7) محمد شريف (الأهلي المصري) 5 أهداف.

(8) رفيق كابو (إنبي) 5 أهداف.

(9) فخري لاكاي (بيراميدز) 5 أهداف.

(10) مصطفى عبد الرؤوف (حرس الحدود) 5 أهداف.

الدوري المصري الممتاز 2023

وما زال فريق الأهلي يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، بفارق 3 جولات مؤجلة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 34 نقطة حتى الآن.

وستختتم منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، الأربعاء، بمواجهة فيوتشر أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام إنبي.