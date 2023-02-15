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رياضة

الصراع مشتعل بين زيزو والشيخ على الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

زيزو والشيخ في صدارة جدول هدافي الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة الـ18

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023
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وطن- يتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك مع زميله أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، على صدارة جدول هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب ختام الجولة الـ18.

ويتعادل نجم الزمالك زيزو مع منافسه نجم غزل المحلة أحمد الشيخ، برصيد 8 أهداف في صدارة جدول هدافي الدوري المصري حتى يومنا هذا.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

كما نرفق لكم متابعي (وطن)، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، مع قرب نهاية منافسات الجولة الـ18، على النحو الآتي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

(3) رزقي حمرون (فاركو) 6 أهداف.

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(4) رمضان صبحي (بيراميدز) 6 أهداف.

(5) باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 6 أهداف.

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

(6) أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليو باترا) 6 أهداف.

(7) محمد شريف (الأهلي المصري) 5 أهداف.

(8) رفيق كابو (إنبي) 5 أهداف.

(9) فخري لاكاي (بيراميدز) 5 أهداف.

(10) مصطفى عبد الرؤوف (حرس الحدود) 5 أهداف.

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

الدوري المصري الممتاز 2023

وما زال فريق الأهلي يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، بفارق 3 جولات مؤجلة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 34 نقطة حتى الآن.

وستختتم منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، الأربعاء، بمواجهة فيوتشر أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام إنبي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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