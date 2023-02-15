الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023
رياضة

الريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

فوز ريال مدريد على إلتشي برباعية نظيفة مع ختام منافسات الجولة الـ22

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
- Advertisement -

وطن- قلّص حامل اللقب فريق ريال مدريد فارق النقاط مع غريمه التقليدي المتصدر برشلونة، بعد فوزه العريض على إلتشي برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

كما افتتح الفريق الملكي الأبيض أول أهداف المباراة داخل الفريق المنافس إلتشي، عند الدقيقة الـ8 عن طريق النجم الإسباني ماركو أسينسيو.

مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

وعزز الفرنسي كريم بنزيما هدفي التقدم في نتيجة المباراة لصالح ريال مدريد، من ركلتي جزاء تحصّل عليها الفريق أمام منافسه إلتشي، في الدقيقة الـ31 والـ46.

كما سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع الصاروخي داخل شباك إلتشي، في الدقيقة الـ80.

وبهذا الفوز، قلص فريق ريال مدريد (الملكي)، النقاط مع غريمه برشلونة (البلوغرانا)، إلى 8 نقاط في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

- Advertisement -

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه أوساسونا، السبت، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، على ملعب (ستاد السادار).

نجوم ريال مدريد
نجوم ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة الـ21، كما يلي:

(1) برشلونة 56 نقطة.

(2) ريال مدريد 48 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 42 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

(5) ريال بيتيس 34 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 33 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(8) فياريال 31 نقطة.

(9) أوساسونا 30 نقطة.

(10) مايوركا 28 نقطة.

(11) غيرونا (جيرونا) 24 نقطة.

(12) إشبيلية 24 نقطة.

(13) بلد الوليد 24 نقطة.

(14) سلتا فيغو 23 نقطة.

(15) ألمرية 22 نقطة.

(16) قادش 22 نقطة.

(17) إسبانيول 21 نقطة.

(18) فالنسيا 20 نقطة.

(19) خيتافي 19 نقطة.

(20) إلتشي 9 نقاط.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

وستنطلق منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الجمعة بمواجهة جيرونا وألمرية، وستختتم منافسات تلك الجولة بمواجهة خيتافي وفالنسيا، الاثنين المقبل.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

إصابة كريم بنزيما قبيل مواجهة الوصيف ليفربول في دوري الأبطال

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

رياضة

فضيحة برشلونة الجديدة بعد اتهامه بالرشوة .. هل سيهبط للدرجة الثانية؟!

رياضة

برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب السيليساو

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

برشلونة يواصل الصدارة .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

الهدهد

حمد المزروعي يسخر من هزيمة الهلال أمام ريال مدريد.. كيف رد السعوديون؟

رياضة

تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC