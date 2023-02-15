الريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- قلّص حامل اللقب فريق ريال مدريد فارق النقاط مع غريمه التقليدي المتصدر برشلونة، بعد فوزه العريض على إلتشي برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

كما افتتح الفريق الملكي الأبيض أول أهداف المباراة داخل الفريق المنافس إلتشي، عند الدقيقة الـ8 عن طريق النجم الإسباني ماركو أسينسيو.

مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

وعزز الفرنسي كريم بنزيما هدفي التقدم في نتيجة المباراة لصالح ريال مدريد، من ركلتي جزاء تحصّل عليها الفريق أمام منافسه إلتشي، في الدقيقة الـ31 والـ46.

كما سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع الصاروخي داخل شباك إلتشي، في الدقيقة الـ80.

وبهذا الفوز، قلص فريق ريال مدريد (الملكي)، النقاط مع غريمه برشلونة (البلوغرانا)، إلى 8 نقاط في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

📺 ملخص رباعية ريال مدريد في مرمى إلتشي#RealMadridElche 4-0 pic.twitter.com/mB5snv7ueq — LaLiga (@LaLigaArab) February 15, 2023

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وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه أوساسونا، السبت، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، على ملعب (ستاد السادار).

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة الـ21، كما يلي:

(1) برشلونة 56 نقطة.

(2) ريال مدريد 48 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 42 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

(5) ريال بيتيس 34 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 33 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(8) فياريال 31 نقطة.

(9) أوساسونا 30 نقطة.

(10) مايوركا 28 نقطة.

(11) غيرونا (جيرونا) 24 نقطة.

(12) إشبيلية 24 نقطة.

(13) بلد الوليد 24 نقطة.

(14) سلتا فيغو 23 نقطة.

(15) ألمرية 22 نقطة.

(16) قادش 22 نقطة.

(17) إسبانيول 21 نقطة.

(18) فالنسيا 20 نقطة.

(19) خيتافي 19 نقطة.

(20) إلتشي 9 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الجمعة بمواجهة جيرونا وألمرية، وستختتم منافسات تلك الجولة بمواجهة خيتافي وفالنسيا، الاثنين المقبل.