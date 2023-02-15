أحدث ظهور للشيخة لطيفة بعد إعادتها قسرا للإمارات عقب هروبها (شاهد)

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وطن- أطلّت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي، في أحدث ظهور لها، بفعاليات النسخة الثانية من مبادرة “هي تربح” لتمكين رائدات الأعمال في العالم العربي على هامش القمة العالمية للحكومات التي استضافتها الإمارات.

أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

وكانت الشيخة لطيفة قد أثارت الجدل قبل فترة وتحوّلت إلى حديث الصحافة العالمية، بعد تداول قصة هروبها من قصر والدها حاكم دبي ومغادرتها الإمارات في رحلة هروب على متن قارب، ثم إعادتها قسراً للدولة الخليجية من قبل والدها عبر علاقاته الواسعة.

لطالما فتحت #دبي آفاق المستقبل للطامحين والحالمين والمبتكرين وكانت مركزاً عالمياً بارزاً لريادة الأعمال، ومن خلال مبادرة #هي_تربح نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة لرائدات الأعمال تمكنهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي pic.twitter.com/kAACbnF9Og — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) February 14, 2023

وظهرت الشيخة لطيف في أكثر من لقطة خلال فاعليات المبادرة “هي تربح” على هامش “القمة العالمية للحكومات”، ونشرت صوراً من إطلالتها على حسابها الرسمي بتويتر.

وارتدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، في إطلالتها العباءة الخليجية الإماراتية الشهيرة، وظهرت بغطاء الرأس أيضاً.

وظهرت لطيفة في صور من القمة رفقة أخيها حمدان بن محمد بن راشد، وظهر في الصور إلى جانبها كذلك نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان.

شهدت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "هي تربح" لتمكين رائدات الأعمال في العالم العربي على هامش #القمة_العالمية_للحكومات والتي جمعت 100 سيدة أعمال من أكثر من 15 دولة عربية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الخلاقة. pic.twitter.com/sG3UrKydgl — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) February 14, 2023

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وعلقت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد على الصور التي نشرتها من القمة بالقول: “لطالما فتحت دبي آفاق المستقبل للطامحين والحالمين والمبتكرين وكانت مركزاً عالمياً بارزاً لريادة الأعمال”.

وتابعت: “ومن خلال مبادرة هي تربح نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة لرائدات الأعمال تمكنهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

الشيخة لطيفة مع أخيها حمدان

كما لفتت ابنة حاكم دبي، إلى أنها “شهدت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “هي تربح” لتمكين رائدات الأعمال في العالم العربي على هامش القمة العالمية للحكومات”.

موضحة، أنها “جمعت 100 سيدة أعمال من أكثر من 15 دولة عربية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الخلاقة”.

كما نشرت الشيخة لطيفة صورة خاصة لها من القمة رفقة شقيقها حمدان بن محمد بن راشد، وعلقت عليها بالقول: “ربي يحفظك ويوفقك ويسدد خطاك”.

ربي يحفظك ويوفقك ويسدد خطاك ❤️@HamdanMohammed pic.twitter.com/b1Bt1M4gae — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) February 15, 2023

أزمة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي وهروبها من الإمارات

وكانت ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة، تعيش حياة حافلة بالرفاهية في الإمارات حتى هربت على متن يخت في فبراير/شباط 2018، بصحبة مدرب لياقة بدنية فنلندي اتخذته صديقاً بعد أن تعرفت عليه في أثناء دروس في الفنون القتالية. وكان معهم في أثناء محاولة الهروب القبطان الفرنسي هيرفيه جوبرت. الذي زعم في وقت سابق أنه كان يعمل مع المخابرات الفرنسية.

لكن القوات الخاصة الإماراتية أحبطت محاولة هروب الشيخة بعد أن اعترضت طريق اليخت بالقرب من ساحل غوا. وأعادت لطيفة إلى الإمارات مرة ثانية.

وفي فبراير/شباط 2018، نشرت حملة تدعو لإطلاق سراح الأميرة لطيفة فيديواً للأميرة قالت فيه: إنها “رهينة محتجزة” في “سجن على شكل فيلا” تحت حراسة مشددة.

وأضاف، في الفيديو الذي سجلته بهاتف هُرّب إليها: “لا أدري إذا كنت سأستطيع الصمود في هذا الموقف كثيرا. وقد هددتني الشرطة بأنني قد أقضي حياتي كلها في السجن. وقد لا أرى الشمس ثانية”.

وفي صيف 2018، التقطت صورة للشيخة لطيفة مع ماري روبنسون، المفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ووصفت الشيخة “بالشابة المضطربة” التي ندمت على محاولة الهروب.

لكن المفوضة السابقة لحقوق الإنسان تراجعت عن تصريحاتها لاحقاً. زاعمة أنها تعرضت للتضليل من قبل أسرة الأميرة لطيفة.

ورجحت محكمة بريطانية، على أساس ما يتوافر لديها من احتمالات، أن الشيخ محمد بن راشد، يحتجز الأميرة على خلاف إرادتها.

وفي مارس/آذار 2020، ظهر تقرير لجنة تقصي حقائق تعمل في إطار إجراءات طلاق الشيخ محمد بن راشد من زوجته الأميرة هيا المقيمة في المملكة المتحدة. أشار فيه أندرو ماكفارلاين إلى أن الشيخ الإماراتي “أمر وخطط” لاختطاف شقيقة الأميرة لطيفة شمسة، في أثناء وجودها في إنجلترا لقضاء عطلة عام 2000.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في آذار/مارس 2021، السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أدلة على أن الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والتي أفادت تقارير بأنها محتجزة رغم إرادتها، على قيد الحياة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها تريد المزيد من المعلومات عن الشيخة لطيفة في حين أن السلطات في الإمارات المتحدة قد قالت إن “لطيفة آمنة وتحظى بالرعاية في المنزل”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة في بيان، حكومةَ الإمارات العربية المتحدة للكشف عن معلومات واضحة بشأن مصير الشيخة بدون تأخير.

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، بدأت الشيخة لطيفة في الظهور للعلن في دبي، وظهرت في أكثر من فاعلية نسائية بما يشير إلى أنها عادت لحياتها الطبيعية، وأن الأزمة بينها وبين والدها قد انتهت.