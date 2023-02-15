الجمعة, فبراير 17, 2023
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أحدث ظهور للشيخة لطيفة بعد إعادتها قسرا للإمارات عقب هروبها (شاهد)

ظهرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي في فاعليات القمة العالمية للحكومات التي استضافتها الإمارات

كتب باسل النجار
الشيخة لطيفة مع أخيها حمدان watanserb.com
الشيخة لطيفة مع أخيها حمدان
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وطن- أطلّت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي، في أحدث ظهور لها، بفعاليات النسخة الثانية من مبادرة “هي تربح” لتمكين رائدات الأعمال في العالم العربي على هامش القمة العالمية للحكومات التي استضافتها الإمارات.

أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

وكانت الشيخة لطيفة قد أثارت الجدل قبل فترة وتحوّلت إلى حديث الصحافة العالمية، بعد تداول قصة هروبها من قصر والدها حاكم دبي ومغادرتها الإمارات في رحلة هروب على متن قارب، ثم إعادتها قسراً للدولة الخليجية من قبل والدها عبر علاقاته الواسعة.

أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي
أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي
أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي
أحدث ظهور للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

وظهرت الشيخة لطيف في أكثر من لقطة خلال فاعليات المبادرة “هي تربح” على هامش “القمة العالمية للحكومات”، ونشرت صوراً من إطلالتها على حسابها الرسمي بتويتر.

وارتدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، في إطلالتها العباءة الخليجية الإماراتية الشهيرة، وظهرت بغطاء الرأس أيضاً.

وظهرت لطيفة في صور من القمة رفقة أخيها حمدان بن محمد بن راشد، وظهر في الصور إلى جانبها كذلك نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان.

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وعلقت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد على الصور التي نشرتها من القمة بالقول: “لطالما فتحت دبي آفاق المستقبل للطامحين والحالمين والمبتكرين وكانت مركزاً عالمياً بارزاً لريادة الأعمال”.

وتابعت: “ومن خلال مبادرة هي تربح نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة لرائدات الأعمال تمكنهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

الشيخة لطيفة مع أخيها حمدان

كما لفتت ابنة حاكم دبي، إلى أنها “شهدت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “هي تربح” لتمكين رائدات الأعمال في العالم العربي على هامش القمة العالمية للحكومات”.

موضحة، أنها “جمعت 100 سيدة أعمال من أكثر من 15 دولة عربية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الخلاقة”.

كما نشرت الشيخة لطيفة صورة خاصة لها من القمة رفقة شقيقها حمدان بن محمد بن راشد، وعلقت عليها بالقول: “ربي يحفظك ويوفقك ويسدد خطاك”.

أزمة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي وهروبها من الإمارات

وكانت ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة، تعيش حياة حافلة بالرفاهية في الإمارات حتى هربت على متن يخت في فبراير/شباط 2018، بصحبة مدرب لياقة بدنية فنلندي اتخذته صديقاً بعد أن تعرفت عليه في أثناء دروس في الفنون القتالية. وكان معهم في أثناء محاولة الهروب القبطان الفرنسي هيرفيه جوبرت. الذي زعم في وقت سابق أنه كان يعمل مع المخابرات الفرنسية.

لكن القوات الخاصة الإماراتية أحبطت محاولة هروب الشيخة بعد أن اعترضت طريق اليخت بالقرب من ساحل غوا. وأعادت لطيفة إلى الإمارات مرة ثانية.

وفي فبراير/شباط 2018، نشرت حملة تدعو لإطلاق سراح الأميرة لطيفة فيديواً للأميرة قالت فيه: إنها “رهينة محتجزة” في “سجن على شكل فيلا” تحت حراسة مشددة.

وأضاف، في الفيديو الذي سجلته بهاتف هُرّب إليها: “لا أدري إذا كنت سأستطيع الصمود في هذا الموقف كثيرا. وقد هددتني الشرطة بأنني قد أقضي حياتي كلها في السجن. وقد لا أرى الشمس ثانية”.

وفي صيف 2018، التقطت صورة للشيخة لطيفة مع ماري روبنسون، المفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ووصفت الشيخة “بالشابة المضطربة” التي ندمت على محاولة الهروب.

لكن المفوضة السابقة لحقوق الإنسان تراجعت عن تصريحاتها لاحقاً. زاعمة أنها تعرضت للتضليل من قبل أسرة الأميرة لطيفة.

ورجحت محكمة بريطانية، على أساس ما يتوافر لديها من احتمالات، أن الشيخ محمد بن راشد، يحتجز الأميرة على خلاف إرادتها.

وفي مارس/آذار 2020، ظهر تقرير لجنة تقصي حقائق تعمل في إطار إجراءات طلاق الشيخ محمد بن راشد من زوجته الأميرة هيا المقيمة في المملكة المتحدة. أشار فيه أندرو ماكفارلاين إلى أن الشيخ الإماراتي “أمر وخطط” لاختطاف شقيقة الأميرة لطيفة شمسة، في أثناء وجودها في إنجلترا لقضاء عطلة عام 2000.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في آذار/مارس 2021، السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أدلة على أن الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والتي أفادت تقارير بأنها محتجزة رغم إرادتها، على قيد الحياة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها تريد المزيد من المعلومات عن الشيخة لطيفة في حين أن السلطات في الإمارات المتحدة قد قالت إن “لطيفة آمنة وتحظى بالرعاية في المنزل”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة في بيان، حكومةَ الإمارات العربية المتحدة للكشف عن معلومات واضحة بشأن مصير الشيخة بدون تأخير.

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، بدأت الشيخة لطيفة في الظهور للعلن في دبي، وظهرت في أكثر من فاعلية نسائية بما يشير إلى أنها عادت لحياتها الطبيعية، وأن الأزمة بينها وبين والدها قد انتهت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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