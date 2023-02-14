الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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هل تبقى متّسخة.. فيما يلي كيف تُخرج أنظف الملابس من الغسالة في 5 خطوات سهلة

"ينبغي أن نحافظ على نظافة الغسالة حتى تكون الملابس أكثر نصاعًا وبياضًا.."

كتب معالي بن عمر
غسل الملابس وتنظيفها watanserb.com
غسل الملابس وتنظيفها
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وطن-لا شكّ في أن الغسالة من أسهل الأجهزة من حيث الاستخدام، ولكن إذا لم نأخذ في الاعتبار بعض النصائح، فقد لا تخرج الملابس نظيفة كما نرغب. ولهذا من المهم، اتباع سلسلة من التوصيات البسيطة للغاية، التي يمكننا من خلالها تحقيق أقصى استفادة من الغسالة وتنظيف الملابس بشكل جيّد ولائق.

ما الغرض من الزر الأزرق الموجود في درج وضْع موادّ التنظيف في الغسالة؟

مفاتيح إخراج أنظف الملابس من الغسالة

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن قراءة تعليمات الشركة المصنعة أمر لا نفعله دائمًا، وهذ في واقع الأمر، خطأ كبير، لأن الملصق يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته لغسل الملابس بشكل صحيح على غرار: نوع القماش، ودرجة الحرارة القصوى الموصى بها. هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نتخذها لكي تتلف الملابس في أثناء الغسيل.

فصل الملابس عن طريق الألوان والأقمشة
فصل الملابس عن طريق الألوان والأقمشة

وعندما يتعلق الأمر بفصل الملابس، فعادة ما نقوم بذلك حسب اللون، ولكن علينا أيضًا أن نفعل ذلك عن طريق تحديد نوع القماش. ليس من الجيد خلط القطن مع الدنيم  على سبيل المثال. وللحفاظ على الملابس في حالة ممتازة وإطالة عمرها الإفتراضي، من الضروري وضع عدة غسّالات، وفصل الملابس عن طريق تحديد الألوان والأقمشة التي ستُغسل مع بعضها بعضًا.

منها الجوارب..أنواع من الملابس إحذر وضعها في الغسالة

وعلى الرغم من أننا نرغب دائمًا في تحقيق أقصى استفادة من سعة الغسالة، فإنه يجب عدم ملؤها بالملابس لأقصى درجة، لاسيما إذا أردنا إخراج الملابس نظيفة. ولهذا، علينا ترك مساحة للملابس حتى تتمكن من التحرك خلال دورانها.

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه يُنصح بإضافة بضع ملاعق كبيرة من صودا الخبز إلى دورة الغسيل. لأن له خصائص تبييض ويساعد في القضاء على الروائح الكريهة.وعلى عكس ما يحدث مع الكلور، فإننا لا نتعرض لخطر تغيّر لون الملابس مع البيكربونات.

تنظيف الغسالة

بالإضافة إلى كل هذا، ينبغي أن نحافظ على نظافة الغسالة حتى تكون الملابس أكثر نصاعًا وبياضًا. إذ إن هناك علاجات منزلية مختلفة مفيدة جدًا لتنظيف الغسالة. ومن بين إحدى الطرق المثالية:

لتنظيف وتعقيم الغسالة، نحتاج إلى مبيض الكلور
لتنظيف وتعقيم الغسالة، نحتاج إلى مبيض الكلور
  • لتنظيف وتعقيم الغسالة، نحتاج إلى مبيض الكلور، والذي يمكن أن نجده في أي سوبر ماركت. وبعد أن نضيفه في الأسطوانة، نختار برنامج الغسيل بأعلى درجة حرارة.
  • وبمجرد الانتهاء، نخلط 1/4 كوب من الكلور مع لتر من الماء. نبلل قطعة قماش في الخليط ونمررها عبر المناطق المتسخة. وأخيرًا، نقوم ببرمجة دورة عصر لإزالة بقايا الكلور المبيض.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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