هل تبقى متّسخة.. فيما يلي كيف تُخرج أنظف الملابس من الغسالة في 5 خطوات سهلة

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وطن-لا شكّ في أن الغسالة من أسهل الأجهزة من حيث الاستخدام، ولكن إذا لم نأخذ في الاعتبار بعض النصائح، فقد لا تخرج الملابس نظيفة كما نرغب. ولهذا من المهم، اتباع سلسلة من التوصيات البسيطة للغاية، التي يمكننا من خلالها تحقيق أقصى استفادة من الغسالة وتنظيف الملابس بشكل جيّد ولائق.

مفاتيح إخراج أنظف الملابس من الغسالة

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن قراءة تعليمات الشركة المصنعة أمر لا نفعله دائمًا، وهذ في واقع الأمر، خطأ كبير، لأن الملصق يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته لغسل الملابس بشكل صحيح على غرار: نوع القماش، ودرجة الحرارة القصوى الموصى بها. هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نتخذها لكي تتلف الملابس في أثناء الغسيل.

وعندما يتعلق الأمر بفصل الملابس، فعادة ما نقوم بذلك حسب اللون، ولكن علينا أيضًا أن نفعل ذلك عن طريق تحديد نوع القماش. ليس من الجيد خلط القطن مع الدنيم على سبيل المثال. وللحفاظ على الملابس في حالة ممتازة وإطالة عمرها الإفتراضي، من الضروري وضع عدة غسّالات، وفصل الملابس عن طريق تحديد الألوان والأقمشة التي ستُغسل مع بعضها بعضًا.

وعلى الرغم من أننا نرغب دائمًا في تحقيق أقصى استفادة من سعة الغسالة، فإنه يجب عدم ملؤها بالملابس لأقصى درجة، لاسيما إذا أردنا إخراج الملابس نظيفة. ولهذا، علينا ترك مساحة للملابس حتى تتمكن من التحرك خلال دورانها.

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه يُنصح بإضافة بضع ملاعق كبيرة من صودا الخبز إلى دورة الغسيل. لأن له خصائص تبييض ويساعد في القضاء على الروائح الكريهة.وعلى عكس ما يحدث مع الكلور، فإننا لا نتعرض لخطر تغيّر لون الملابس مع البيكربونات.

تنظيف الغسالة

بالإضافة إلى كل هذا، ينبغي أن نحافظ على نظافة الغسالة حتى تكون الملابس أكثر نصاعًا وبياضًا. إذ إن هناك علاجات منزلية مختلفة مفيدة جدًا لتنظيف الغسالة. ومن بين إحدى الطرق المثالية: