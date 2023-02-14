الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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هبة عبوك تظهر أخيراً مع أشرف حكيمي وفيديو مثير بالأحمر! (شاهد)

هبة عبوك كانت قد احتفلت لوحدها بعيد ميلاد أمين قبل أيام بينما قام أشرف حكيمي بمشاركة بعض الصور القديمة فقط

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تظهر أخيراً مع أشرف حكيمي وفيديو مثير بالأحمر! (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– احتفل النجم المغربي، أشرف حكيمي، وزوجته الممثلة الإسبانية، تونسية الأًصل، هبة عبوك، بعيد ميلاد نجلهما الأصغر.

العائلة أولاً

وكانت هبة عبوك قد احتفلت لوحدها بعيد ميلاد أمين قبل أيام، بينما قام أشرف حكيمي بمشاركة بعض الصور القديمة فقط.

وهو الأمر الذي أثار الشكوك مجدداً حول استقرار علاقتهما، قبل أن تنشر هبة عبوك فيديو عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“. ظهر فيها حكيمي وطفلهما أمين ونعيم معاً.

كما ظهرت هبة عبوك بفيديو آخر يجمعها بطفلها نعيم بمناسبة عيد ميلاده الأول، مؤكدة في تعليقها عليه أن “العائلة أولا”.

الحب ليس له حدود

وعلقت هبة على الفيديو: ” ألف مبروك لطفلنا نعيم . عندما اعتقدت أنني لا أستطيع أن أرغب في المزيد ، أتيت وعلمتني أن الحب ليس له حدود. شكرا لاختياري لأكون والدتك ، سأكون هنا دائما لأعانقك ودعمك دون قيد أو شرط. نحن نحبك بلا حدود”.

أما الفيديو الأكثر إثارة والذي شاركته الممثلة وعارضة الأزياء الحسناء، هو أثناء أداءها تمارين للأرداف بملابس رياضية مثيرة باللون الأحمر.

عيد ميلاد أمين

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وكانت زوجة أشرف حكيمي قد احتفلت بعيد ميلاد نجلها الأكبر أمين الثالث، بطريقة مميزة.

ونشرت هبة عبوك عبر حسابها على “انستجرام“، فيديو الاحتفال الهادئ بقالب حلوى على شكل “بيضة كيندر الشهيرة”. بينما كانت ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن قميص أبيض وبنطلون جينز.

 

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وشاركت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لقطات من طفولة أمين منذ إنجابه إلى الآن. ظهرت في إحداها وهي ترتدي بيكينياً وتقف في المسبح، وهي تحمل طفلها.

وكتبت هبة تعليقاً على الفيديو: “لا شيء يجعلني أكثر حماسًا من رؤيتك تنمو يومًا بعد يوم. أنتم بهجة البيت وفرحة حياتنا. نحن نحبك كثيرا وسنكون معك دائما في كل شيء. مبروك حياتي!”.

نحن بخير

تزوّج حكيمي وعبوك بعد عامين من لقائهما في عام 2020. واستقبل حكيمي البالغ من العمر الآن 24 عامًا، ابنًا اسمه أمين في ذلك العام، وصبيًا آخر في 2022.

وكانت أنباء قد أشيعت مؤخراً عن علاقة النجم المغربي بزوجته التونسية حول وجود توتر بينهما قد يؤدي إلى الانفصال.

لكن هبة عبوك نفت لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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