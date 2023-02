مشاهد تدمي القلب.. أب سوري يلتقي طفلته بعد الزلزال بأيام وأردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية

- Advertisement -

وطن- في واقعة جديدة ومؤثرة جدا تعكس الحالة التي يعيشها الكثير ممن تعرضت بيوتهم للدمار بفعل الزلزال، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفطر القلب وثق لقاء أب سوري مع طفلته بعد أن تفرقوا لعدة ايام بفعل الزلزال.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تمكنت قوات الإنقاذ من إخراج الطفلة السورية “غادة” والبالغة 3 سنوات من تحت الأنقاض وخذها إلى أحد دور الايتام في مدينةة هاتاي التركية، على اعتبار أن والدها ووالدتها قد ماتا.

واتضح لاحقا أن والدة الطفلة على قيد الحياة، في حين توفيت والدتها وشقيقها تحت الانقاض.

ووثق الفيديو لحظة اللقاء المؤثرة جدا بين غادة ووالدها، الذي انهمر مع طفلته في البكاء، وأخذ في احتضانها بكل لهفة مرددا جملة “والله ما تركتك”.

كما أظهر الفيديو تأثر الطفلة الشديد لمجرد رؤية والدها الذي فارقته لمدة 5 أيام، حيث لم تتوقف عن البكاء بمجرد ما رأته أمامها.

وشهدت عمليات الإنقاذ على مدى الأيام الماضية العديد من المواقف المؤثرة، حيث تم تداول مئات الفيدوهات التي تعكس هذه المأساة.

ومن ضمن هذه المواقف المؤثرة، تداول فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق خلاله اسم

“عائشة بتول”، على مولودة لأم ناجية من الزلزال، وذلك خلال زيارة أجراها الرئيس التركي، مساء الإثنين إلى مدينة “تشام ساكورا الطبية”، في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليها.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل في تركيا، الرئيس أردوغان وهو يرفع الأذان في أذن الطفلة، التي نجت هي ووالدتها من الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص.

Turkish president visited earthquake survivors at Basaksehir Cam and Sakura City Hospital in Istanbul

President Erdogan also named the newborn baby of a quake victim at hospital https://t.co/LAjnf3F6sp pic.twitter.com/Iw1hDRYTLc

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2023