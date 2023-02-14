مروع.. قوات فاغنر الروسية تعدم أحد أفرادها الفارين بضربة مطرقة ضخمة على رأسه (شاهد)

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وطن- نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تفاصيل عملية إعدام قوات “فاغنر” الروسية احد مقاتليها الفارين الذي كان يقاتل في صفوفها في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة تعليقا على فيديو الإعدام الصادم، إنه تم انتزاع حياة الرجل المدعو ديمتري ياكوشينكو ، بعد إعادته على ما يبدو إلى الجيش الخاص سيئ السمعة الموالي لبوتين فاغنر في عملية تبادل للأسرى.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يبدو أن ديمتري ياكوشينكو ، 44 عامًا ، ألقى أسلحته وعبر خط المواجهة إلى أوكرانيا ، قبل أن يُعاد إلى روسيا في عملية تبادل أسرى.

ووفقا للفيديو المنشور والذي تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شوهد رجل لم يذكر اسمه بمطرقة ثقيلة يقف خلف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا ، والذي قال: “في المقدمة ، أدركت أن هذه لم تكن حربي “.

محاكمة بتهمة الفرار

وأضاف المقاتل: “كنت اليوم في شوارع دنيبرو ، حيث تلقيت ضربة في الرأس وفقدت الوعي..استيقظت في هذه الغرفة حيث قيل لي إنني سأحاكم بتهمة الفرار”، قبل أن ينهال عليه الرجل الآخر بمطرقة ثقيلة وضخمة.

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فاغنر تعدم احد عناصرها " دميتري يوريفيتش " بتهشيم رأسه بالمطرقة (طريقة الاعدام التقليدية لدى فاغنر ) . ديمتري هو كان من المسجونين الذي خرجوا للقتال مع فاغنر بالتعاقد مقابل إعفاءه من السجن ، وقع اسير لدى اوكرانيا و أدلى بتصريحات معادية لروسيا . #روسيا #فاغنر #اوكرانيا pic.twitter.com/SFPAyLG21I — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) February 13, 2023

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وأشارت الصحيفة أن الفيديو تم نشره على قناة “تليجرام” خاصة بقوات “فاغنر” Gray Zone Telegram ، يبدو أن ديمتري قد تعرض مرتين لضربتين أخريين بالمطرقة بعد سقوطه، حيث تم إجلاسه وربطة رأسه بالحائط عبر شريط لاصق.

مقابلة سابقة مع ديمتري ياكوشينكو أثناء احتجازه لدى الأوكرانيين

ولفتت الصحيفة إلى أن لأوكرانيين كانوا قد أجروا مقابلة مع الجندي ، من القرم ، شرحوا فيه كيف هرب بعد وضعه على خط المواجهة ، وقال لهم: “زحفت في مكان ما واستلقيت حتى توقف إطلاق النار ، وكانت طائرات من دون طيار تحلق”.

وأضاف: “بعد يومي الرابع ، أخذت بندقيتي الآلية ، وبعض المجلات ، و قنبلتين يدويتين”.

وقال إنه استمر في التحرك وبعد فترة “تبين أنه في الجانب الأوكراني” ، مضيفًا أنه حث أي روسي في وضع مماثل على الانشقاق أيضًا.

تم تسليم ديمتري ياكوشينكو في صفقة تبادل أسرى

وضم الأوكرانيون “دميتري” في صفقة تبادل أسرى حرب كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر ، والتي شهدت أيضًا تسليم روسيا جثث عمال الإغاثة البريطانيين كريس باري ، 28 عامًا ، وزميله أندرو باجشو ، 47 عامًا .

خلفية ديمتري ياكوشينكو الإجرامية

وتقول التقارير في روسيا أنه كان قاتلًا وسارقًا مُدانًا أُطلق سراحه من عقوبة السجن لمدة 19 عامًا للقتال في حرب بوتين.

وتم تجنيده كجزء من المخطط الروسي لإطلاق سراح القتلة والمغتصبين وغيرهم من المجرمين للقتال ضد أوكرانيا ، وعرض عليهم العفو إذا بقوا على قيد الحياة لمدة ستة أشهر.

ويبدو أن ديمتري ياكوشينكو قد أدين بارتكاب جريمة قتل في شبه جزيرة القرم عندما كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية ، قبل ضمها من قبل بوتين في عام 2014.

ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن في إنجلز في روسيا ، حيث أطلق سراحه بموجب مخطط بوتين المثير للجدل في السجن.

واقعة سابقة لإعدام يفعيني نوزين بالمطرقة

يشار إلى أن عملية القتل مشابهة لقضية حدثت قبل ثلاثة أشهر بالضبط عندما تم ضرب القاتل المدان يفغيني نوزين ، 55 عامًا ، حتى الموت بمطرقة ثقيلة.

وكان الأوكرانيون قد أعادوا نوزين في مبادلة رسمية، فقط ليتم إعادتهم إلى فاغنر التي أخذت القانون في يدها.

وهدد رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين ، أحد أتباع بوتين المقربين ، بقتل “الخونة” الذين تركوا الخطوط الأمامية ، ودافع عن مقتل نوزين ، كما فعل دعاة بوتين.