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ما هو فيروس ماربورغ الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشيه في غينيا؟

أدى فيروس ماربورغ إلى وفاة تسعة أشخاص مؤخراََ في غينيا الاستوائية

كتب ايمان الباجي
ما هو فيروس ماربورغ الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشيه في غينيا؟ watanserb.com
فيروس ماربورغ
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وطنأكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تفشي فيروس ماربورغ، وهو مرض فتاك للغاية، في غينيا الاستوائية.

فيروس ماربورغ

أدى الفيروس وهو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك، إلى وفاة تسعة أشخاص، بحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية مؤخراََ. وفرضت الدولة الحجر الصحي على أكثر من 200 شخص، كما قيدت الحركة الأسبوع الماضي في إقليم كي نتيم بعد اكتشاف مرض حمى نزفية غير معروفة.

بدورها، فرضت الكاميرون قيوداََ على الحركة على طول حدودها.

بمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يمكن أن ينتشر من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر

بالإضافة إلى الوفايات، أبلغت غينيا الاستوائية عن أكثر من 16 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس ماربورغ، مع أعراض تشمل الحمى والتعب والقيء الملطخ بالدم والإسهال.

ما هو مرض فيروس ماربورغ؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض فيروس ماربورغ (MVD) هو مرض شديد العدوى يسبب الحمى النزفية. وتصل نسبة وفيات المرض بعد الإصابة به إلى 88٪.

في عام 1967، حدث تفشي كبير لمرض ماربورغ في وقت واحد في فرانكفورت بألمانيا وبلغراد، صربيا. كان المرض مرتبطًا بالقرود الخضراء الأفريقية (Cercopithecus aethiops) التي استوردتها أوغندا والتي كانت  السبب في انتقال المرض وتفشيه وقتها.

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أفادت منظمة الصحة العالمية أنه بمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يمكن أن ينتشر من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر (من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية) بالدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، ومع الأسطح والمواد (مثل الفراش والملابس) الملوثة بهذه السوائل.

ما هي أعراضه؟

في البداية، يصاب الفرد بحمى شديدة وصداع وتوعك شديد. كما تظهر بعدها آلام العضلات.

تشمل الأعراض الأخرى القيء والتشنج وآلام البطن والإسهال في اليوم الثالث من الإصابة. 

لا يوجد لقاح معتمد لمرض فيروس ماربورغ حتى الآن

كما يعاني العديد من المرضى من أعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام، تشمل حدوث نزيف من مناطق متعددة.

هل يوجد لقاح أو علاج لمرض ماربورغ؟

لا يوجد لقاح معتمد لمرض فيروس ماربورغ حتى الآن. فاللقاحات التجريبية في المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

أما بالنسبة للعلاج، فقد يكون من الصعب تمييز تشخيص مرض فيروس ماربورغ (MVD) عن الأمراض المعدية الأخرى.

يشمل العلاج رعاية داعمة مثل معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية. ومع ذلك، لا يوجد علاج مؤكد متاح حتى الآن ويتم حاليًا تقييم العلاجات المحتملة بما في ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية، وفقا لما أوردته مجلة “indiatoday“.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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