ليفربول يتذوق طعم الفوز بعد سلسلة من التعثرات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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وطن- نجح فريق ليفربول من تحقيق الفوز الأول على منافسه إيفرتون بهدفين نظيفين دون مقابل، في الجولة ال23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من التعثرات خلال المباريات ال4 الماضية.

وأحرز صاحب الأرض ليفربول (الريدز) أولى أهداف المباراة، عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة ال36.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وسجل النجم الهولندي الجديد كودي جابكو هدف التقدم الثاني، عند الدقيقة ال49 مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وشهدت المباراة تفوق ليفربول على منافسه الضيف إيفرتون، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة. فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 60%.

هدف ملكي 👑 استمتعوا بهدف محمد صلاح الجميل في #ديربي_الميرسيسايد من تلك الزاوية الرائعة 😍pic.twitter.com/USacuXt9Cd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 14, 2023

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إيفرتون إلى 6 تسديدات فقط، بينما استحوذ بنسبة 40% على الكرة في المباراة.

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وشارك عدداً من نجوم ليفربول بعد عودتهم من الإصابات في مباراة قمة الديربي. أمام إيفرتون، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، والبرازيلي روبرت فيرمينو والبرتغالي ديوغو جوتا.

دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

وسيواجه فريق ليفربول مباراة قوية قادمة أمام نيوكاسل يونايتد خارج ميدانه، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي، قبيل مواجهة ريال مدريد على أرضه في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول (الريدز)، رصيد إلى 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد فريق إيفرتون رصيده عند ال18 نقطة في المركز ال18 للموسم الجاري.