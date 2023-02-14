الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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رياضة

ليفربول يتذوق طعم الفوز بعد سلسلة من التعثرات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول يحسم قمة الديربي أمام إيفرتون بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
فوز ليفربول على إيفرتون في الدوري الإنجليزي watanserb.com
فوز ليفربول على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
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وطن- نجح فريق ليفربول من تحقيق الفوز الأول على منافسه إيفرتون بهدفين نظيفين دون مقابل، في الجولة ال23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من التعثرات خلال المباريات ال4 الماضية.

وأحرز صاحب الأرض ليفربول (الريدز) أولى أهداف المباراة، عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة ال36.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وسجل النجم الهولندي الجديد كودي جابكو هدف التقدم الثاني، عند الدقيقة ال49 مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون
مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وشهدت المباراة تفوق ليفربول على منافسه الضيف إيفرتون، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة. فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 60%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إيفرتون إلى 6 تسديدات فقط، بينما استحوذ بنسبة 40% على الكرة في المباراة.

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وشارك عدداً من نجوم ليفربول بعد عودتهم من الإصابات في مباراة قمة الديربي. أمام إيفرتون، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، والبرازيلي روبرت فيرمينو والبرتغالي ديوغو جوتا.

دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

وسيواجه فريق ليفربول مباراة قوية قادمة أمام نيوكاسل يونايتد خارج ميدانه، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي، قبيل مواجهة ريال مدريد على أرضه في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ليفربول وإيفرتون
ليفربول وإيفرتون

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول (الريدز)، رصيد إلى 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد فريق إيفرتون رصيده عند ال18 نقطة في المركز ال18 للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ليفربول + إيفرتون + الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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