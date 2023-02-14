الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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حياتنا

لماذا تختلف أحزمة الأمان التي بالطائرات عن تلك الموجودة بالسيارات؟

اللفة البسيطة لأحزمة الطائرات قد تكون كافية لانقاذك من إصابة خطيرة حيث أنه من السهل ربط الحزام حول خصرك في حال حدوث اضطرابات جوية

كتب ايمان الباجي
لماذا تختلف أحزمة الأمان التي بالطائرات عن تلك الموجودة بالسيارات؟ watanserb.com
الطائرات
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وطن- عندما يومض ضوء إشارة ربط حزام الأمان داخل الطائرة، غالبًا ما ينزعج الركاب ويتساءل البعض منهم:”هل هذا الأمر ضروري حقاََ؟”.

حزام الأمان داخل الطائرة

حسب موقع “howstuffworks“، فإن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم، الأمر ضروري للغاية، حيث يمكن لحزام الأمان أن ينقذ حياتك.

يقول ريتشارد ماكسبادن، المدير التنفيذي لمعهد السلامة الجوية التابع لاتحاد مالكي الطائرات والطيارين:”حوادث الطيران نادرة جدًا لدرجة أن الناس يقولون ما هي احتمالات حدوثها لي؟.”

حزام الأمان يمكن أن ينقذ حياتك

وأضاف:”لكنني سأقول بعد ذلك أنه على الرغم من أن الاحتمالات منخفضة، فإن عواقب حدوث شيء ما يمكن أن تكون كبيرة جدًا حتى لو كانت مجرد عثرة في الاضطرابات الجوية.”

اللفة البسيطة لأحزمة الطائرات قد تكون كافية لانقاذك من إصابة خطيرة حيث أنه من السهل ربط الحزام حول خصرك في حال حدوث اضطرابات جوية مثلاً. ولكن قد لا يكون الحزام على الوسط مثل أحزمة الكتف كافياً لإنقاذ الحياة على ارتفاع 35،000 قدم اذا خضعت الطائرة لفشل كارثي في ​​الجو.

ومع ذلك فإن الحوادث النادرة من هذا القبيل أو النوع التقليدي حيث تضرب الطائرات بالأرض ويمكن القول بأن أحزمة الطائرات مصممة لحمايتك من الطائرة أثناء الطيران.

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في الواقع، يعمل حزام الأمان على تثبيت الجسم وعدم الاندفاع في حالة حدوث أي حادث للطائرة.

هل أحزمة الكتف أفضل؟

أحزمة الكتف التي نجدها في السيارات مهمة لأنها ستمنع حركة الجذع العلوي من قوة التأثير المفاجئ ولكن لا يتم استخدامها بسبب صعوبة العمل عليها في الطائرات التجارية وأنه سيكون من المكلف تركيبها، كما يقول ماكسبادن.

أحزمة الطائرات قد تكون كافية لانقاذك من إصابة خطيرة

كما يشير كذلك إلى أن أحزمة الكتف قد تسبب انزعاجًا في الرحلات الطويلة، لكن تم استخدامها مع أحزمة الخصر، وقد ثبت أنها تقلل الإصابات الخطيرة الناجمة عن الحوادث بنسبة 88 في المائة والوفيات بنسبة 20 في المائة، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

المصدرموقع howstuffworks، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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