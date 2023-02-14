لماذا تختلف أحزمة الأمان التي بالطائرات عن تلك الموجودة بالسيارات؟

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وطن- عندما يومض ضوء إشارة ربط حزام الأمان داخل الطائرة، غالبًا ما ينزعج الركاب ويتساءل البعض منهم:”هل هذا الأمر ضروري حقاََ؟”.

حزام الأمان داخل الطائرة



حسب موقع “howstuffworks“، فإن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم، الأمر ضروري للغاية، حيث يمكن لحزام الأمان أن ينقذ حياتك.

يقول ريتشارد ماكسبادن، المدير التنفيذي لمعهد السلامة الجوية التابع لاتحاد مالكي الطائرات والطيارين:”حوادث الطيران نادرة جدًا لدرجة أن الناس يقولون ما هي احتمالات حدوثها لي؟.”

وأضاف:”لكنني سأقول بعد ذلك أنه على الرغم من أن الاحتمالات منخفضة، فإن عواقب حدوث شيء ما يمكن أن تكون كبيرة جدًا حتى لو كانت مجرد عثرة في الاضطرابات الجوية.”

اللفة البسيطة لأحزمة الطائرات قد تكون كافية لانقاذك من إصابة خطيرة حيث أنه من السهل ربط الحزام حول خصرك في حال حدوث اضطرابات جوية مثلاً. ولكن قد لا يكون الحزام على الوسط مثل أحزمة الكتف كافياً لإنقاذ الحياة على ارتفاع 35،000 قدم اذا خضعت الطائرة لفشل كارثي في ​​الجو.



ومع ذلك فإن الحوادث النادرة من هذا القبيل أو النوع التقليدي حيث تضرب الطائرات بالأرض ويمكن القول بأن أحزمة الطائرات مصممة لحمايتك من الطائرة أثناء الطيران.

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في الواقع، يعمل حزام الأمان على تثبيت الجسم وعدم الاندفاع في حالة حدوث أي حادث للطائرة.

هل أحزمة الكتف أفضل؟

أحزمة الكتف التي نجدها في السيارات مهمة لأنها ستمنع حركة الجذع العلوي من قوة التأثير المفاجئ ولكن لا يتم استخدامها بسبب صعوبة العمل عليها في الطائرات التجارية وأنه سيكون من المكلف تركيبها، كما يقول ماكسبادن.

كما يشير كذلك إلى أن أحزمة الكتف قد تسبب انزعاجًا في الرحلات الطويلة، لكن تم استخدامها مع أحزمة الخصر، وقد ثبت أنها تقلل الإصابات الخطيرة الناجمة عن الحوادث بنسبة 88 في المائة والوفيات بنسبة 20 في المائة، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).