ريما العنزي تستنسخ إطلالة جورجينا المثيرة في صحراء الرياض! (شاهد)

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وطن– استنسخت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي، إحدى أشهر إطلالات جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

تناقض وانعدام شخصية

ونشرت ريما العنزي الملقبة بـ”شبيهة جورجينا السعودية”، صوراً لها في الصحراء وهي ترتدي نفس ملابس صديقة رنالدو.

ولم تكتف ريما العنزي بارتداء نفس القميص، ونفس البنطلون الجينز، وعمل نفس التسريحة، بل حملت ذات الحقيبة وارتدت ذات الحذاء الرياضي الأبيض.

وكانت جورجينا قد شاركت متابعيها، تفاصيل يومها في صحراء الرياض، قبل نحو أسبوع، برفقة أطفالها.

وعلقت جورجينا على الصور: “يوم رائع”.

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وقامت ريما العنزي التي تناقض نفسها، باستنساخ إطلالة جورجينا، لتتعرض للسخرية من جديد.

تقليد أعمى

وجاء في التعليقات: “شنطة ديور وحدة فرنسيه و وحدة من علي بابا”.

وقال آخر: “جورجينا صناعه صينية”.

وسخر متابع من تناقض ريما قائلا: “و تقول ما اقلدها … يا ناس وش الناس ضعيفة الشخصيه ؟”.

ونوه آخر إلى اختلاف لون الرمال ساخراً: “حتى الرمل تقليد مش اصلي”.

وكتبت ناشطة: “الله يرزق البعض حياة وشوية كرامة. يخلقه الله مميز وفريد ويأبى الا ان يكون نسخة مقلّدة وبدرجة رديئة حتى “.

عملية تجميل في الأنف

المفارقة، أن ريما العنزي خضعت لعملية تجميل في أنفها، لتتخلص من الشبه بينها وبين جورجينا.

وشاركت شبيهة جورجينا، مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها على “سناب شات”، توثق لحظة خضوعها للتجميل في أحد مستشفيات العاصمة الرياض.

وأشارت ريما إلى أن الشبه بينها وبين العارضة الأرجنتينية يكمن في منطقة الأنف.

وقالت رداً على متابع شبهها بجورجينا: “بس الشبه بيني وبين جورجينا كان خشمي وراح”.

لا أقلدها!

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز.

غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وأوضحت أنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

كما أشارت في مداخلة مع برنامج MBC Trending إلى أن مَن يراها دون مكياج يشبّهها بجورجينا رودريغيز أكثر.

♨️ كلما رأيناها تساءلنا: من هي جورجينا الحقيقية ومن هي شبيهتها؟

ET بالعربي يقابل ريما العنزي لنعرف منها: هل خضعت لعمليات لتشبه جورجينا رودريغيز؟ المزيد في التقرير 👇https://t.co/RMnPF4x5w3 pic.twitter.com/NafHX1dORH — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 15, 2023

وكانت ريما العنزي كشفت سابقًا خضوعها لعمليتي تجميل: الأولى لإزالة دهون الوجه، وعملية double chin، مؤكدة أن ذلك لم يغيّر من ملامحها.