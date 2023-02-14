الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال والموعد في قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي أمام المتصدر أرسنال في قمة منافسات الدوري الإنجليزي للجولة ال12 المؤجلة

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال
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وطن- يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، الأربعاء، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب (الإمارات).

وتشهد تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال، حضور العديد من النجوم اللامعين من كلا الفريقين، استعداداً للمباراة القوية المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

تشكيلة مانشستر سيتي ضد أرسنال

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة القوية أمام صاحب الأرض المتصدر أرسنال، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع التشكيلة: إيميرك لابورتي، روبن دياس، والكر، ناثان آكي.

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خط الوسط: إيلكاي غوندوغان (جاك غريليش)، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، كاسكانتي.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز (جوليان ألفاريز).

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

تشكيلة أرسنال ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة: زينشينكو، غابرييل سانتوس، ويليام سالبيا، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي، مارتين أوديغارد.

مركز الهجوم: بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه، غابرييل مارتينيلي.

بوكايو ساكا لاعب أرسنال
بوكايو ساكا لاعب أرسنال

توقيت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وستنطلق المباراة القوية المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويعتلي فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي أرسنال + نادي مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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