تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- يستضيف فريق ريال مدريد على ميدانه المواجهة المرتقبة أمام منافسه إلتشي، الأربعاء، في منافسات الدوري الإسباني لحساب الجولة ال21.

وستكون مباراة ريال مدريد ضد إلتشي، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي

وستبث وقائع أحداث مباراة ريال مدريد وإلتشي، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN SPORTS HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد (12604)، ومعامل ترميز (27500)، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وإلتشي، المعلق القطري يوسف سيف على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

وسيدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه إلتشي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع التشكيلة (الملكي): دافيد ألابا، كامافينغا (إيدير ميليتاو)، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش (داني سيبايوس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام ريال مايوركا في المباراة الماضية، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

ويحتل حامل اللقب ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر برصيد 56 نقطة حتى يومنا هذا.