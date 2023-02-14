الثلاثاء, فبراير 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتخلص من علب التوابل على الفور إذا رأيت هذا.. فأنت في خطر
حياتنا

تخلص من علب التوابل على الفور إذا رأيت هذا.. فأنت في خطر

"برطمانات التوابل المخزنة في مكان به ضوء أو رطوبة أو حرارة، تفسد في وقت أقرب مما تتوقع..."

كتب معالي بن عمر
علب التوابل watanserb.com
علب التوابل
- Advertisement -

وطن-لا شكّ في أن جميع المطابخ في العالم لا تخلو من علب البهارات بشتى أشكالها وأنواعها، فأي شخص يحب الطهي، يعمل أولاً على توفير علب التوابل لحفظها شكل محكم، ولأنها تضيف لمسة سحريّة يمكن أن تغيّر الطبق 180 درجة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن البهارات بمختلف أنواعها، تعدّ مثالية لإضفاء النكهة والطعم اللذيذ على وجباتنا ولهذا أصبحت التوابل طريقة لإعداد الطعام الشهي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يستغرق استهلاك التوابل وقتًا طويلاً وربما ينتهي ببعضها في مخزن المؤن لسنوات دون أن ندرك ذلك.

لهذا السبب من المهم جدًا أن تتحقق من وضع توابلك جيدًا قبل استخدامها وقبل كل شيء، إذا رأيت هذه التغييرات المذكورة أدناه في العلب، فتخلص منها على الفور.

تعرف على أغلى أنواع البهارات في العالم

وفق ترجمة “وطن“، تسعى النساء دائمًا إلى توفير الأجواء المريحة والنظيفة والمرتّبة في المطبخ، ولا شكّ أن كل واحدة تتحقق بشكل دوري من تواريخ انتهاء صلاحية الطعام وغيرها من الأمور الضرورية. بالإضافة إلى تفقّد حالة كل منتج، حتى لو لم تنته صلاحيته، فقد يكون في حالة سيئة لأي سبب. لكن، من الصعب عليهن التخلص من ما في المنزل، خاصة في المطبخ، ولكن هناك أوقات لا يوجد فيها خيار آخر سوى القيام بذلك.

انتهاء تاريخ صلاحية علب البهارات
انتهاء تاريخ صلاحية علب البهارات

متى تتخلص من علب التوابل

هناك أوقات تتراكم فيها برطمانات/علب التوابل في المخزن وقد ننسى أننا وضعناها هناك، خاصةً عندما يكون لديك بعض التوابل الخاصة، التي تشتريها فقط من أجل أطباق معيّنة تطهوها بشكل غير منتظم، ولا تستخدمه كثيرًا. وعلى الرغم من ذلك، من المهم جدًا في المقام الأول أن تضع في اعتبارك أن التوابل لا تنتهي صلاحيتها، ولكن من الأفضل استهلاكها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك يجب عليك مراقبتها بشكل خاص قبل كل استخدام للتحقق من أنها لا تزال في حالة مثالية للاستهلاك.

أربعة بهارات يجب أن تُستهلك بانتظام لتعزيز صحتك

على الرغم من أن التوابل لا تنتهي صلاحيتها، إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بها لسنوات وسنوات، لأنه بمرور الوقت، عندما تكون موجودة بكميات كبيرة، قد تؤوي إليها الحشرات الصغيرة التي تجد المكان المثالي لإنشاء منزلها في بيئة عطرية. نايهك بأن هذه الحشرات أيضًا تتسبب في فقدان التوابل لرائحتها، لذلك لن يكون من المنطقي استخدامها لأن كل ما ستفعله هو تلويث الطبق بهذه الحشرات.

- Advertisement -

وبمجرد أن ترى في برطمانات التوابل الخاصة بك أن تاريخ الصلاحية انقضى، فلا تحتاج إلى التخلص منها على الفور، لكنك لابدّ من فحصها قبل استخدامها مرة أخرى. علاوة على ذلك، يمكن أن تختلف تأثيرات هذا الوقت اعتمادًا على نوع التوابل، فبينما تحتفظ بعض البهارات بخصائصه السنوات، تفقد أنواع أخرى اللون والرائحة والملمس بسرعة.

برطمانات التوابل المخزنة في مكان به ضوء أو رطوبة أو حرارة، تفسد في وقت أقرب مما تتوقع
برطمانات التوابل المخزنة في مكان به ضوء أو رطوبة أو حرارة، تفسد في وقت أقرب مما تتوقع

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه إذا كان لديك برطمانات توابل مخزنة في مكان به ضوء أو رطوبة أو حرارة، فسوف تفسد في وقت أقرب مما تتوقع، لذلك إذا قمت بحمايتها من هذه العوامل فسوف تحافظ على خصائصها لفترة أطول.

ما الفرق بين البهارات والأعشاب العطرية؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ريما العنزي تستنسخ إطلالة جورجينا المثيرة في صحراء الرياض! (شاهد)

حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

مشاهد تدمي القلب.. أب سوري يلتقي طفلته بعد الزلزال بأيام وأردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية

هل تبقى متّسخة.. فيما يلي كيف تُخرج أنظف الملابس من الغسالة في 5 خطوات سهلة

إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لهذا السبب

ملكة جمال كرواتيا بأجرأ فيديو على الإطلاق.. شبه عارية في “الجيم”! (شاهد)

هل يمكن أن تؤدي السمنة إلى العمى؟ بحث يُجيب

مروع.. قوات فاغنر الروسية تعدم أحد أفرادها الفارين بضربة مطرقة ضخمة على رأسه (شاهد)

هبة عبوك تظهر أخيراً مع أشرف حكيمي وفيديو مثير بالأحمر! (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC