تخلص من علب التوابل على الفور إذا رأيت هذا.. فأنت في خطر

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وطن-لا شكّ في أن جميع المطابخ في العالم لا تخلو من علب البهارات بشتى أشكالها وأنواعها، فأي شخص يحب الطهي، يعمل أولاً على توفير علب التوابل لحفظها شكل محكم، ولأنها تضيف لمسة سحريّة يمكن أن تغيّر الطبق 180 درجة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن البهارات بمختلف أنواعها، تعدّ مثالية لإضفاء النكهة والطعم اللذيذ على وجباتنا ولهذا أصبحت التوابل طريقة لإعداد الطعام الشهي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يستغرق استهلاك التوابل وقتًا طويلاً وربما ينتهي ببعضها في مخزن المؤن لسنوات دون أن ندرك ذلك.

لهذا السبب من المهم جدًا أن تتحقق من وضع توابلك جيدًا قبل استخدامها وقبل كل شيء، إذا رأيت هذه التغييرات المذكورة أدناه في العلب، فتخلص منها على الفور.

وفق ترجمة “وطن“، تسعى النساء دائمًا إلى توفير الأجواء المريحة والنظيفة والمرتّبة في المطبخ، ولا شكّ أن كل واحدة تتحقق بشكل دوري من تواريخ انتهاء صلاحية الطعام وغيرها من الأمور الضرورية. بالإضافة إلى تفقّد حالة كل منتج، حتى لو لم تنته صلاحيته، فقد يكون في حالة سيئة لأي سبب. لكن، من الصعب عليهن التخلص من ما في المنزل، خاصة في المطبخ، ولكن هناك أوقات لا يوجد فيها خيار آخر سوى القيام بذلك.

متى تتخلص من علب التوابل

هناك أوقات تتراكم فيها برطمانات/علب التوابل في المخزن وقد ننسى أننا وضعناها هناك، خاصةً عندما يكون لديك بعض التوابل الخاصة، التي تشتريها فقط من أجل أطباق معيّنة تطهوها بشكل غير منتظم، ولا تستخدمه كثيرًا. وعلى الرغم من ذلك، من المهم جدًا في المقام الأول أن تضع في اعتبارك أن التوابل لا تنتهي صلاحيتها، ولكن من الأفضل استهلاكها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك يجب عليك مراقبتها بشكل خاص قبل كل استخدام للتحقق من أنها لا تزال في حالة مثالية للاستهلاك.

على الرغم من أن التوابل لا تنتهي صلاحيتها، إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بها لسنوات وسنوات، لأنه بمرور الوقت، عندما تكون موجودة بكميات كبيرة، قد تؤوي إليها الحشرات الصغيرة التي تجد المكان المثالي لإنشاء منزلها في بيئة عطرية. نايهك بأن هذه الحشرات أيضًا تتسبب في فقدان التوابل لرائحتها، لذلك لن يكون من المنطقي استخدامها لأن كل ما ستفعله هو تلويث الطبق بهذه الحشرات.

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وبمجرد أن ترى في برطمانات التوابل الخاصة بك أن تاريخ الصلاحية انقضى، فلا تحتاج إلى التخلص منها على الفور، لكنك لابدّ من فحصها قبل استخدامها مرة أخرى. علاوة على ذلك، يمكن أن تختلف تأثيرات هذا الوقت اعتمادًا على نوع التوابل، فبينما تحتفظ بعض البهارات بخصائصه السنوات، تفقد أنواع أخرى اللون والرائحة والملمس بسرعة.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه إذا كان لديك برطمانات توابل مخزنة في مكان به ضوء أو رطوبة أو حرارة، فسوف تفسد في وقت أقرب مما تتوقع، لذلك إذا قمت بحمايتها من هذه العوامل فسوف تحافظ على خصائصها لفترة أطول.